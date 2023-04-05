От теории к практике - страница 1642
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Пора торговать!
Хватит пи**еть!
Пора торговать!
Я говорю что формула К на затяжных будет лить, лила?, "защита" - это другое...
без этой формуле не возможно будет понять как работает СМЕ
защита от тренда - это еще одна формула
можно без формулы, но алгоритм будет необъятных размеров
в обоих случаях на первом месте идея
без этой формуле не возможно будет понять как работает СМЕ
Эта штоли? )
Эта штоли? )
Егор, время работы здесь не причем.
Формула должна быть использована с целью получения ценовых уровней и объемов покупок/продаж на них.
Затем нужно будет построить график покупок/продаж.
И проследить за этим графиком в течении дня в динамике.
То есть, я утверждаю, что объемы перераспределяются не случайным образом, а по алгоритму.То же самое происходит каждый день.
Егор, время работы здесь не причем.
Формула должна быть использована с целью получения ценовых уровней и объемов покупок/продаж на них.
Затем нужно будет построить график покупок/продаж.
И проследить за этим графиком в течении дня в динамике.
То есть, я утверждаю, что объемы перераспределяются не случайным образом, а по алгоритму.То же самое происходит каждый день.
Ясно.
Скажи а у тебя вот такая формуле работает?
Ясно.
Скажи а у тебя вот такая формуле работает?
Самые первые формулы для анализа рынка (ссылка ниже), находятся на ней же
https://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z9#optionExpiration=Z9&optionProductId=8116&strikeRange=ALL
Егор, время работы здесь не причем.
Формула должна быть использована с целью получения ценовых уровней и объемов покупок/продаж на них.
Затем нужно будет построить график покупок/продаж.
И проследить за этим графиком в течении дня в динамике.
То есть, я утверждаю, что объемы перераспределяются не случайным образом, а по алгоритму.То же самое происходит каждый день.
так и пиши, что смотришь на распределение заявок и торгуешь против толпы\плотностейестественно объемы распределены не случайно, потому что маркет-мейкер делает ликвидность на фьючах )) мейкер в данном случае сама биржа
так и пиши, что смотришь на распределение заявок и торгуешь против толпы\плотностейестественно объемы распределены не случайно, потому что маркет-мейкер делает ликвидность на фьючах )) мейкер в данном случае сама биржа
молодчик, все правильно
но
я давно уже так не торгую
т.к. я писал, что 4 года назад, зарядил сам себе цель торговать без сторонней инфы
и добился положительного результата
но начинал я именно так, как ты написал и так, как советую.
кстати, TheExpert недавно спросил, что мол кто то рассказывает (с подозрением на меня), что по крипте народ начал терять деньги после того, как на СМЕ появились на него фьючи.
я ему только ответил - что не я.
Однако, тот кто говорит это, абсолютно прав, т.к. иначе и быть не может.Появился фьюч, появилась ликвидность. Соответственно с разбегу там уже не заработать.