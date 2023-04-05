От теории к практике - страница 1636
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наконец то ветку грохнули. отвлекала здорово
так мы старались как могли ))
Гарантирую что и через неделю (месяц, год неважно) у Тебя такой же результат будет)
нашел ошибку, нечаянно эвристики подкинул
этого делать нельзя, никаких фильтров не должно быть
уже кое что...
неделя работы проги:
как говорится - иди лесом со своей гарантией
;)
нашел ошибку, нечаянно эвристики подкинул
этого делать нельзя, никаких фильтров не должно быть
уже кое что...
неделя работы проги:
Прикольно...но..но...но...какая нафиг неделя ... Рена...
нет
ты понятия не имеешь об алгоритме
вот тебе точно годами шарахаться в статистике, а задача решается в Х? действий
если ты увидишь во сколько, сразу о стенку башку начнешь разбивать от того, что просто понятия не имел как все просто, и что угробил свои потуги вообще не туда
одно действие, всего лишь одно и задача решена !!!!!
в результате полная копия работы СМЕ, ну просто близнецы, и ликвидность в кармане
нет
ты понятия не имеешь об алгоритме
вот тебе точно годами шарахаться в статистике, а задача решается в Х? действий
;)))))
нашел ошибку, нечаянно эвристики подкинул
этого делать нельзя, никаких фильтров не должно быть
уже кое что...
неделя работы проги:
как говорится - иди лесом со своей гарантией
;)
про фильтры - золотые слова.
вот кто-бы мне это сказал лет дцать назад :-)
Да? Не понимаю?) Не понимаю что у Тебя система работает на возврат к средней ?) Не сложно догадаться посмотрев на кривую эквити)
да я понятия не имею что там и куда возвращается, просто сама собой работает, я только смотрю
я даже понять не могу что она делает
никаких вычислений
всего одно действиепросто видел то же самое на СМЕ, точно также, пойми
да я понятия не имею что там и куда возвращается, просто сама собой работает, я только смотрю
я даже понять не могу что она делает
никаких вычислений
всего одно действиепросто видел то же самое на СМЕ, точно также, пойми
Одно действие - одно решение. На рынке же их два - тренд и флет. Я понимаю как ты открываешься скорее всего у Тебя работает перевёртыш. Но эт пройдет. И снова появится перед нами Ренат которого мы знаем - с новой идеей и новыми доработками которые вот вот закончатся...
да нет никаких трендов и флетов
просто это нужно видеть и понимать почему тренд и почему флет
(графики по боле, графики (цифры, линии и прочее))
объемы покупок и продаж графики рисуют, только объемы
т.е. объемы меняются, поэтому и имеем график дребежжащей цены
счас убрал последнюю эвристику
готово
;)
да нет никаких трендов и флетов
просто это нужно видеть и понимать почему тренд и почему флет
объемы покупок и продаж графики рисуют, только объемы
т.е. цена меняется поэтому и имеем график
графики по боле, графики
счас убрал последнюю эвристику
готово
;)