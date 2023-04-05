От теории к практике - страница 1636

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[Удален]  
Renat Akhtyamov:
наконец то ветку грохнули. отвлекала здорово

так мы старались как могли ))

 
Martin Cheguevara:
Гарантирую что и через неделю (месяц, год неважно) у Тебя такой же результат будет)

нашел ошибку, нечаянно эвристики подкинул

этого делать нельзя, никаких фильтров не должно быть

уже кое что...

неделя работы проги:


как говорится - иди лесом со своей гарантией

;)

 
Renat Akhtyamov:

нашел ошибку, нечаянно эвристики подкинул

этого делать нельзя, никаких фильтров не должно быть

уже кое что...

неделя работы проги:

Прикольно...но..но...но...какая нафиг неделя ... Рена...
Ну ты ж понимаешь, что есть статистическое преимущество торговли и есть историческое
Первое имеет свойство работать постоянно используя законы которые были всегда в рынке и не менялись .. типа сеток, второе работает только на истории короткое время день, неделя, месяц, год...три года, только 2014, только не 2014 и так далее ..
Не пытайся себя обмануть...ты же лучше многих знаешь про рынок...если не считать твою новящевую идею про куклов и формуле...

Ты думаешь у Тебя цена по загадочной формуле развернулась к средней???
Да нет...просто волатильность была высокой и следовательно шум тоже, а значит вероятность задеть твою воображаемую среднюю была высока и все. 


Но Ты вправе думать что угодно я ж Тебя ни в чем не убеждаю, я лишь пытаюсь составить теорию из фактов как я всегда говорю.
 
Martin Cheguevara:
Прикольно...но..но...но...какая нафиг неделя ... Рена...
Ну ты ж понимаешь, что есть статистическое преимущество торговли и есть историческое
Первое имеет свойство работать постоянно используя законы которые были всегда в рынке и не менялись .. типа сеток, второе работает только на истории короткое время день, неделя, месяц, год...три года, только 2014, только не 2014 и так далее ..
Не пытайся себя обмануть...ты же лучше многих знаешь про рынок...если не считать твою новящевую идею про куклов и формуле...

нет

ты понятия не имеешь об алгоритме

вот тебе точно годами шарахаться в статистике, а задача решается в Х? действий

если ты увидишь во сколько, сразу о стенку башку начнешь разбивать от того, что просто понятия не имел как все просто, и что угробил свои потуги вообще не туда

одно действие, всего лишь одно и задача решена !!!!!

в результате полная копия работы СМЕ, ну просто близнецы, и ликвидность в кармане


 
Renat Akhtyamov:

нет

ты понятия не имеешь об алгоритме

вот тебе точно годами шарахаться в статистике, а задача решается в Х? действий

;)))))

Да? Не понимаю?) Не понимаю что у Тебя система работает на возврат к средней ?) Не сложно догадаться посмотрев на кривую эквити)

Просто...эх Ренат Ты побереги нервы то свои...
 
Renat Akhtyamov:

нашел ошибку, нечаянно эвристики подкинул

этого делать нельзя, никаких фильтров не должно быть

уже кое что...

неделя работы проги:


как говорится - иди лесом со своей гарантией

;)

про фильтры - золотые слова.

вот кто-бы мне это сказал лет дцать назад :-)

 
Martin Cheguevara:
Да? Не понимаю?) Не понимаю что у Тебя система работает на возврат к средней ?) Не сложно догадаться посмотрев на кривую эквити)

Просто...эх Ренат Ты побереги нервы то свои...

да я понятия не имею что там и куда возвращается, просто сама собой работает, я только смотрю

я даже понять не могу что она делает

никаких вычислений

всего одно действие

просто видел то же самое на СМЕ, точно также, пойми
 
Renat Akhtyamov:

да я понятия не имею что там и куда возвращается, просто сама собой работает, я только смотрю

я даже понять не могу что она делает

никаких вычислений

всего одно действие

просто видел то же самое на СМЕ, точно также, пойми
Одно действие - одно решение. На рынке же их два - тренд и флет. Я понимаю как ты открываешься скорее всего у Тебя работает перевёртыш. Но эт пройдет. И снова появится перед нами Ренат которого мы знаем - с новой идеей и новыми доработками которые вот вот закончатся...
Я был бы только рад за Тебя, если бы Ты нашел решение уж.поверь..

Я через лес этот уже прошел и вышел, а Ты только вошёл и заблудился, но подумал что вышел - принял желаемое за действительное.
 
Martin Cheguevara:
Одно действие - одно решение. На рынке же их два - тренд и флет. Я понимаю как ты открываешься скорее всего у Тебя работает перевёртыш. Но эт пройдет. И снова появится перед нами Ренат которого мы знаем - с новой идеей и новыми доработками которые вот вот закончатся...
Я был бы только рад за Тебя, если бы Ты нашел решение уж.поверь..

Я через лес этот уже прошел и вышел, а Ты только вошёл и заблудился, но подумал что вышел - принял желаемое за действительное.

да нет никаких трендов и флетов

просто это нужно видеть и понимать почему тренд и почему флет

(графики по боле, графики (цифры, линии и прочее))

объемы покупок и продаж графики рисуют, только объемы

т.е. объемы меняются, поэтому и имеем график дребежжащей цены

счас убрал последнюю эвристику

готово

;)

 
Renat Akhtyamov:

да нет никаких трендов и флетов

просто это нужно видеть и понимать почему тренд и почему флет

объемы покупок и продаж графики рисуют, только объемы

т.е. цена меняется поэтому и имеем график

графики по боле, графики

счас убрал последнюю эвристику

готово

;)

Тренд потому что был флет, флет потому что был тренд, все просто.
А то что Ты называешь дребезжанием цены, это просто напросто случайное блуждание.
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