От теории к практике - страница 1648

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Renat Akhtyamov:

ой, перечитай а ;)

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это слишком хорошо, но не просто реализовать

перевернуть нужно сделки, объемы, цены

только тогда будет все наоборот

причем найти все это чудо нужно на графике цены


Вот не могу понять как объёмы найти на графике цены.  И какие периоды используются для расчетов.

 
Evgeniy Chumakov:


Вот не могу понять как объёмы найти на графике цены.  И какие периоды используются для расчетов.

100 раз уже сказал - СМЕ подскажет

аналогию ищите там и тут

 
Оль! Выходи гулять!
[Удален]  
Vizard_:
Оль! Выходи гулять!

Привет!, соскучилась? ))

подарок будет? или тебя погулять надо сначала

давай подарок, с меня видос
 
Maxim Dmitrievsky:

Привет!, соскучилась? ))

подарок будет? или тебя погулять надо сначала

давай подарок, с меня видос

Оль, все, на сегодня прогулка окончена. Бегом домой!

[Удален]  
Vizard_:

Оль, все, на сегодня прогулка окончена. Бегом домой!

поэтому с тобой здесь никто не дружит

 
Martin Cheguevara:
Ни фига там у тебя система если она все переворачивает вверх дном)
Ну Ренат я за Тебя только обрадуюсь если все получится)

Че, ты сначала пойми - чо хочет заделать котировщик?

Это круче всего что я понаписал, какая у него основная цель, как он добивается ликвидности?

Он пытается добиться своего, но у него не получается.... (сегодня уже так):

А на реале лучше получается, ведь реал живой а не мертвый и цель у котировщика есть, причем живая...

Нет котировщика против моих сделок на истории (в тестере), против чужих только.

Average consecutive wins: 32 consecutive losses: 0
 
Renat Akhtyamov:

Чё, ты сначала пойми - чо хочет заделать котировщик?

Это круче всего что я понаписал, какая у него основная цель, как он добивается ликвидности?

Ренат, ликвидность это толпа. Спрос и предложение это крупные игроки-банки.

Но толпа никогда не знает, что в следующий момент понадобиться покупка или продажа для крупного игрока.

Наша спекулятивная задача видеть перспективу спроса основанную на ФА, слухах, предположениях, новостях.

ТА это грабли на картофельном поле.))

 
Renat Akhtyamov:

Че, ты сначала пойми - чо хочет заделать котировщик?

Это круче всего что я понаписал, какая у него основная цель, как он добивается ликвидности?

Он пытается добиться своего, но у него не получается.... (сегодня уже так):

А на реале лучше получается, ведь реал живой а не мертвый и цель у котировщика есть, причем живая...

На истории никакой цели нет, нет котировщика против моих сделок, против чужих только.

Average consecutive wins: 32 consecutive losses: 0


А эквити на графике где?

 
Martin Cheguevara:

Есть только один способ совмещения из 24 вариантов( sell 50/500,500/50; buy 50/500,500/50) при котором можно зарабатывать прибыль.


И как ?


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