От теории к практике - страница 1648
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ой, перечитай а ;)
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это слишком хорошо, но не просто реализовать
перевернуть нужно сделки, объемы, цены
только тогда будет все наоборотпричем найти все это чудо нужно на графике цены
Вот не могу понять как объёмы найти на графике цены. И какие периоды используются для расчетов.
Вот не могу понять как объёмы найти на графике цены. И какие периоды используются для расчетов.
100 раз уже сказал - СМЕ подскажет
аналогию ищите там и тут
Оль! Выходи гулять!
Привет!, соскучилась? ))
подарок будет? или тебя погулять надо сначаладавай подарок, с меня видос
Привет!, соскучилась? ))
подарок будет? или тебя погулять надо сначаладавай подарок, с меня видос
Оль, все, на сегодня прогулка окончена. Бегом домой!
Оль, все, на сегодня прогулка окончена. Бегом домой!
поэтому с тобой здесь никто не дружит
Ни фига там у тебя система если она все переворачивает вверх дном)
Че, ты сначала пойми - чо хочет заделать котировщик?
Это круче всего что я понаписал, какая у него основная цель, как он добивается ликвидности?
Он пытается добиться своего, но у него не получается.... (сегодня уже так):
А на реале лучше получается, ведь реал живой а не мертвый и цель у котировщика есть, причем живая...
Нет котировщика против моих сделок на истории (в тестере), против чужих только.
Чё, ты сначала пойми - чо хочет заделать котировщик?
Это круче всего что я понаписал, какая у него основная цель, как он добивается ликвидности?
Ренат, ликвидность это толпа. Спрос и предложение это крупные игроки-банки.
Но толпа никогда не знает, что в следующий момент понадобиться покупка или продажа для крупного игрока.
Наша спекулятивная задача видеть перспективу спроса основанную на ФА, слухах, предположениях, новостях.
ТА это грабли на картофельном поле.))
Че, ты сначала пойми - чо хочет заделать котировщик?
Это круче всего что я понаписал, какая у него основная цель, как он добивается ликвидности?
Он пытается добиться своего, но у него не получается.... (сегодня уже так):
А на реале лучше получается, ведь реал живой а не мертвый и цель у котировщика есть, причем живая...
На истории никакой цели нет, нет котировщика против моих сделок, против чужих только.
А эквити на графике где?
И как ?