От теории к практике - страница 1639

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15 oct на беглый взгляд
 
Martin Cheguevara:

найди одно отличие)

https://www.youtube.com/watch?v=bs2MkVYJjQc

 
Martin Cheguevara:

найди одно отличие)

отличий нет, в обоих случаях - постфактум

что будет дальше сможешь нарисовать, хотя бы сутки?

думаю что нет

 
Martin Cheguevara:

найди одно отличие)

Вверху диапазон за день,  внизу флэт в н-раз меньше диапазона.  
 
Anatolii Zainchkovskii:
Вверху диапазон за день,  внизу флэт в н-раз меньше диапазона.  
Именно. Неважно куда цена прёт.
Ночью она откатывается, а днём двигается гораздо быстрее чем ночью.

Поэтому днём имеет смысл ставить трендовые стратегии. А ночью флетовые если, трендовая не сработала.
Но это на usd  eur gbp работать будет. За другие котировки не отвечаю...
 
Renat Akhtyamov:

отличий нет, в обоих случаях - постфактум

что будет дальше сможешь нарисовать, хотя бы сутки?

думаю что нет

Я не имею склонности к выдумкам.
Я знаю что если в 70 случаях из ста происходит что-то за чем-то за последние 10 лет , то и за следующие 10 в 70 случаях из ста минимум я буду прав. Нафига мне что-то зачем-то рисовать?
 
Martin Cheguevara:
Я не имею склонности к выдумкам.
Я знаю что если в 70 случаях из ста происходит что-то за чем-то за последние 10 лет , то и за следующие 10 в 70 случаях из ста минимум я буду прав. Нафига мне что-то зачем-то рисовать?

5-ти знак когда появился?

тогда же появилась еще одна фишка

а прога у мну уже запущена и глаз радуется ;)

Однако 70 из 100 - не комильфо, риск приходится снижать с учетом 30 ошибок

Ошибок должно быть 0, т.е. 100% сделок в +
 
Renat Akhtyamov:

5-ти знак когда появился?

тогда же появилась еще одна фишка

а прога у мну уже запущена и глаз радуется ;)

Однако 70 из 100 - не комильфо, риск приходится снижать с учетом 30 ошибок

Ошибок должно быть 0, т.е. 100% сделок в +
Ага, удачи.

Хочешь способ 100% прибыльных сделок?

Риски бесконечные профит очень маленький фиксированный.) 
А дальше почему это работает - это чистая статистика.
 Но можно выдумать что угодно;) 
 
Martin Cheguevara:
Ага, удачи.

Хочешь способ 100% прибыльных сделок?

Риски бесконечные профит очень маленький фиксированный.) 
А дальше почему это работает - это чистая статистика.
 Но можно выдумать что угодно;) 

ни слова в цель не прозвучало

все мимо и даже не рядом

 
Renat Akhtyamov:

ни слова в цель не прозвучало

все мимо и даже не рядом

агась...прямо совсем не рядом.

и заметь тут за полгода, а не за какие-то жалкие недели.



Ну в принципе главное помнить, что +санитары+ в Твоей квартире - плохая примета...

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