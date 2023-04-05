От теории к практике - страница 1639
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найди одно отличие)
https://www.youtube.com/watch?v=bs2MkVYJjQc
найди одно отличие)
отличий нет, в обоих случаях - постфактум
что будет дальше сможешь нарисовать, хотя бы сутки?
думаю что нет
найди одно отличие)
Вверху диапазон за день, внизу флэт в н-раз меньше диапазона.
отличий нет, в обоих случаях - постфактум
что будет дальше сможешь нарисовать, хотя бы сутки?
думаю что нет
Я не имею склонности к выдумкам.
5-ти знак когда появился?
тогда же появилась еще одна фишка
а прога у мну уже запущена и глаз радуется ;)
Однако 70 из 100 - не комильфо, риск приходится снижать с учетом 30 ошибокОшибок должно быть 0, т.е. 100% сделок в +
5-ти знак когда появился?
тогда же появилась еще одна фишка
а прога у мну уже запущена и глаз радуется ;)
Однако 70 из 100 - не комильфо, риск приходится снижать с учетом 30 ошибокОшибок должно быть 0, т.е. 100% сделок в +
ни слова в цель не прозвучало
все мимо и даже не рядом
ни слова в цель не прозвучало
все мимо и даже не рядом
агась...прямо совсем не рядом.
и заметь тут за полгода, а не за какие-то жалкие недели.
Ну в принципе главное помнить, что +санитары+ в Твоей квартире - плохая примета...