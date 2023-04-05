От теории к практике - страница 1638

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Renat Akhtyamov:

объемы не падают, к сожалению,

их валят

;)

ой, боюсь не справиться тебе самому.
давай форумулу, а мы поможем)
 
Martin Cheguevara:
Я Тебе и без объемов могу сказать что например на eurusd с 0 до 6 объемы всегда минимальны, а с 6 до 23:59 растут и падают.
Это Я уже давно высчитал.

И что из этого...как это связано с тем куда пойдет цена?

значит лимитки надо ставить в 11 по МСК а отменять в 20 :-)

кстати, а откуда вы берёте объёмы ???

 
multiplicator:
ой, боюсь не справиться тебе самому.
давай форумулу, а мы поможем)

если заработаю

я вам первую свою фишку сюда вывалю

побаловаться

она через час, максимум, стабильно в плюсе

но естественно, это только игрушка, с которой я и начинал по сути, 4 года назад
 
Renat Akhtyamov:

объемы не падают, к сожалению,

их валят

в 95% случаев

;)

Так все опять куклом и формулЕ закончится...
 
Maxim Kuznetsov:

значит лимитки надо ставить в 11 по МСК а отменять в 20 :-)

кстати, а откуда вы берёте объёмы ???

Да все очень просто. Попозже тут отпишусь.
Но лимитники не помогут , волатильность все нах*р посбивает у вас.
 
Renat Akhtyamov:

если заработаю

я вам первую свою фишку сюда вывалю

побаловаться

она через час, максимум, стабильно в плюсе

но естественно, это только игрушка, с которой я и начинал по сути, 4 года назад
за 4 года уже можно было и заработать)
 
Martin Cheguevara:
Так все опять куклом и формулЕ закончится...

да не

я же говорю, что все из башки на эту тему вылетело сегодня

не понимаю как работает,но работает

больше не заморачиваюсь

однако правду сказал, видел на СМЕ, как это делается

причем ежедневно

на, попарси

   Mnth=TimeMonth(TimeCurrent());
   //PrevDy=TimeDay(TimeCurrent());
   //F,G,H,J,K,M,N,Q,U,V,X,Z  
   //if(Mnth==1)Mnth_TXT="G";
   //if(Mnth==2)Mnth_TXT="H";
   //if(Mnth==3)Mnth_TXT="J";
   //if(Mnth==4)Mnth_TXT="K";
   //if(Mnth==5)Mnth_TXT="M";
   //if(Mnth==6)Mnth_TXT="N";
   //if(Mnth==7)Mnth_TXT="Q";
   //if(Mnth==8)Mnth_TXT="U";
   //if(Mnth==9)Mnth_TXT="V";
   //if(Mnth==10)Mnth_TXT="X";
   //if(Mnth==11)Mnth_TXT="Z";
   //if(Mnth==12)Mnth_TXT="F";
   if(Mnth==1 || Mnth==2 || Mnth==3)Mnth_TXT="H";
   if(Mnth==4 || Mnth==5 || Mnth==6)Mnth_TXT="M";
   if(Mnth==7 || Mnth==8 || Mnth==9)Mnth_TXT="U";
   if(Mnth==10 || Mnth==11 || Mnth==12)Mnth_TXT="Z";
   Year_TXT=StringSubstr(DoubleToString(TimeYear(TimeCurrent()),0),3,1);
   Contract=Mnth_TXT+Year_TXT;
   File=Symbol()+"_save_CME_"+Contract+".txt";
   if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="AUDUSD")
   {
      SymbUrl="8092";
      Mirror=0;     
   }
   if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="GBPUSD")
   {
      SymbUrl="8098";
      Mirror=0;
   }     
   if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="USDCAD")
   {
      SymbUrl="8104";
      Mirror=1;
   }     
   if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="EURUSD")
   {
      SymbUrl="8116";
      Mirror=0;
   }
   if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="USDJPY")
   {
      SymbUrl="8122";
      Mirror=1;
   }     
   if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="NZDUSD")
   {
      SymbUrl="79";
      Mirror=0;
   }     
   if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="USDCHF")
   {
      SymbUrl="8110";
      Mirror=1;
   }
   //CmeUrl="https://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Quotes/Option/"+SymbUrl+"/G/"+Contract+"/ATM?";
   //CmeUrl="https://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Quotes/Option/"+SymbUrl+"/G/"+Contract+"/Active?";
   CmeUrl="https://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Quotes/Option/"+SymbUrl+"/G/"+Contract+"/ALL?";

 
Martin Cheguevara:
Тренд потому что был флет, флет потому что был тренд, все просто.
А то что Ты называешь дребезжанием цены, это просто напросто случайное блуждание.
дребезжание это дребезжание, а гсб это гсб.)

как привал называл? пушистая цена.
 
multiplicator:
за 4 года уже можно было и заработать)
4 года я не вкладывал больше 10 баксов, ито в центы
 
Maxim Kuznetsov:

значит лимитки надо ставить в 11 по МСК а отменять в 20 :-)

кстати, а откуда вы берёте объёмы ???

найди одно отличие)

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