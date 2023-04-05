От теории к практике - страница 1638
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объемы не падают, к сожалению,
их валят
;)
давай форумулу, а мы поможем)
Я Тебе и без объемов могу сказать что например на eurusd с 0 до 6 объемы всегда минимальны, а с 6 до 23:59 растут и падают.
значит лимитки надо ставить в 11 по МСК а отменять в 20 :-)
кстати, а откуда вы берёте объёмы ???
ой, боюсь не справиться тебе самому.
давай форумулу, а мы поможем)
если заработаю
я вам первую свою фишку сюда вывалю
побаловаться
она через час, максимум, стабильно в плюсено естественно, это только игрушка, с которой я и начинал по сути, 4 года назад
объемы не падают, к сожалению,
их валят
в 95% случаев
;)
значит лимитки надо ставить в 11 по МСК а отменять в 20 :-)
кстати, а откуда вы берёте объёмы ???
если заработаю
я вам первую свою фишку сюда вывалю
побаловаться
она через час, максимум, стабильно в плюсено естественно, это только игрушка, с которой я и начинал по сути, 4 года назад
Так все опять куклом и формулЕ закончится...
да не
я же говорю, что все из башки на эту тему вылетело сегодня
не понимаю как работает,но работает
больше не заморачиваюсь
однако правду сказал, видел на СМЕ, как это делается
причем ежедневно
на, попарси
Mnth=TimeMonth(TimeCurrent());
//PrevDy=TimeDay(TimeCurrent());
//F,G,H,J,K,M,N,Q,U,V,X,Z
//if(Mnth==1)Mnth_TXT="G";
//if(Mnth==2)Mnth_TXT="H";
//if(Mnth==3)Mnth_TXT="J";
//if(Mnth==4)Mnth_TXT="K";
//if(Mnth==5)Mnth_TXT="M";
//if(Mnth==6)Mnth_TXT="N";
//if(Mnth==7)Mnth_TXT="Q";
//if(Mnth==8)Mnth_TXT="U";
//if(Mnth==9)Mnth_TXT="V";
//if(Mnth==10)Mnth_TXT="X";
//if(Mnth==11)Mnth_TXT="Z";
//if(Mnth==12)Mnth_TXT="F";
if(Mnth==1 || Mnth==2 || Mnth==3)Mnth_TXT="H";
if(Mnth==4 || Mnth==5 || Mnth==6)Mnth_TXT="M";
if(Mnth==7 || Mnth==8 || Mnth==9)Mnth_TXT="U";
if(Mnth==10 || Mnth==11 || Mnth==12)Mnth_TXT="Z";
Year_TXT=StringSubstr(DoubleToString(TimeYear(TimeCurrent()),0),3,1);
Contract=Mnth_TXT+Year_TXT;
File=Symbol()+"_save_CME_"+Contract+".txt";
if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="AUDUSD")
{
SymbUrl="8092";
Mirror=0;
}
if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="GBPUSD")
{
SymbUrl="8098";
Mirror=0;
}
if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="USDCAD")
{
SymbUrl="8104";
Mirror=1;
}
if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="EURUSD")
{
SymbUrl="8116";
Mirror=0;
}
if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="USDJPY")
{
SymbUrl="8122";
Mirror=1;
}
if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="NZDUSD")
{
SymbUrl="79";
Mirror=0;
}
if(StringSubstr(Symbol(),0,6)=="USDCHF")
{
SymbUrl="8110";
Mirror=1;
}
//CmeUrl="https://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Quotes/Option/"+SymbUrl+"/G/"+Contract+"/ATM?";
//CmeUrl="https://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Quotes/Option/"+SymbUrl+"/G/"+Contract+"/Active?";
CmeUrl="https://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Quotes/Option/"+SymbUrl+"/G/"+Contract+"/ALL?";
Тренд потому что был флет, флет потому что был тренд, все просто.
как привал называл? пушистая цена.
за 4 года уже можно было и заработать)
значит лимитки надо ставить в 11 по МСК а отменять в 20 :-)
кстати, а откуда вы берёте объёмы ???
найди одно отличие)