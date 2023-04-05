От теории к практике - страница 1635

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[Удален]  
Бери на 5ярдов инвестора, да, хедж-фонд не иначе. Но сначала терапию пройди
 
EgorKim:

if(kolichestvo_investorov >= 1)
  {
   if(moi_sredstva==0)
      { 
       if(profit >=1)
       {
        profit=dengi_iz_vozduxa;
       }
       if(loss==sliv_depozita)
       {
        Print("bez_loxa_i_zhizn_ploxa");
       }
      }
  }

)))

 
Renat Akhtyamov:

это была подсказка по созданию хорошего и простейшего индюка

но на самом деле я не пользую индюки

ложить в маркет - слишком элементарно и повторить его  очень легко

поэтому не буду

все уже все, закончил я поиски стратегии

от инвесторов сыплются предложения, не пойму откуда узнали

суммы интересные, вот например вырезка из сообщения: Euro/USD/GBP 1,000,000.00 – Euro/USD/GBP 5,000,000,000.00

(откуда у людей такие бабосы - не пойму....)

риск-менеджер допиливаю

хедж-фонд конечно, иначе никак
напиши сов по своему индикатору и прогони в тестере мт5 за 4 года.
 
Maxim Dmitrievsky:
Бери на 5ярдов инвестора, да, хедж-фонд не иначе. Но сначала терапию пройди
если терапию пройти то дар может пропасть)
 
EgorKim:

Опять старые песни о главном.

Придется выложить Формуле граали -

.
 
Martin Cheguevara:

жесть...

очень сочувствую... да 10 лет это немалый срок...

но единственный выход смотреть правде в глаза...смотреть трезвым конечно, а то не только инвесторы будут мерещиться...

весь день парился с прогой

пока не готова

 
Renat Akhtyamov:

весь день парился с прогой

пока не готова

:)

 
Maxim Dmitrievsky:
Бери на 5ярдов инвестора, да, хедж-фонд не иначе. Но сначала терапию пройди
наконец то ветку грохнули. отвлекала здорово
 
Renat Akhtyamov:

весь день парился с прогой

пока не готова

Гарантирую что и через неделю (месяц, год неважно) у Тебя такой же результат будет)
 

Renat Akhtyamov

Что скажешь, по формуле ходит?


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