От теории к практике - страница 1635
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)))
это была подсказка по созданию хорошего и простейшего индюка
но на самом деле я не пользую индюки
ложить в маркет - слишком элементарно и повторить его очень легко
поэтому не буду
все уже все, закончил я поиски стратегии
от инвесторов сыплются предложения, не пойму откуда узнали
суммы интересные, вот например вырезка из сообщения: Euro/USD/GBP 1,000,000.00 – Euro/USD/GBP 5,000,000,000.00
(откуда у людей такие бабосы - не пойму....)
риск-менеджер допиливаюхедж-фонд конечно, иначе никак
Бери на 5ярдов инвестора, да, хедж-фонд не иначе. Но сначала терапию пройди
Опять старые песни о главном.
Придется выложить Формуле граали -
жесть...
очень сочувствую... да 10 лет это немалый срок...
но единственный выход смотреть правде в глаза...смотреть трезвым конечно, а то не только инвесторы будут мерещиться...
весь день парился с прогой
пока не готова
весь день парился с прогой
пока не готова
:)
Бери на 5ярдов инвестора, да, хедж-фонд не иначе. Но сначала терапию пройди
весь день парился с прогой
пока не готова
Renat Akhtyamov
Что скажешь, по формуле ходит?