От теории к практике - страница 1633

Новый комментарий
[Удален]  
Vizard_:

Не могу писать в барыжнобредовой ветке мо.
Мишане передай - пусть выпустит тизер, потом трейлер,
ну как он может, с огоньком. Поугараем. С меня подарок.

у меня давно был сделан фич селекш по типу боруты, с перестановками

это улучшает, но в целом гумноприемник

так что давай подарок

 

пришлось снова попарсить СМЕ

чо могу сказать ...

ну наконец то, получилось таки уже окончательно врубиться и прикинуть объемы прямо с чарта

2 недели следил за работой СМЕ в динамике

однозначно, это и есть поставщик ликвидности для форы, единственный и неповторимый компутер, собирающий данные ото всех и разбрасывающий объемы во фьючи с разной датой экспирации, что и приводит в свою очередь к движению котира

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

однозначно, это и есть поставщик ликвидности для форы, единственный и неповторимый компутер

никогда производные инструменты не были пейсмейкерами 

 
Maxim Dmitrievsky:

никогда производные инструменты не были пейсмейкерами 

да мне без разницы на инфу в СМИ

я что вижу и сам изучаю, то и говорю

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

да мне без разницы на инфу в СМИ

я что вижу и сам изучаю, то и говорю

ок ))

 
Maxim Dmitrievsky:

ок ))

самое прикольное, что без чарта почти не торгуют

ну все же там видят одно и то же, ну и торгуют соответственно практически одинаково...

глаза - вот основной инструмент, который и делает объемы

 
Maxim Dmitrievsky:

у меня давно был сделан фич селекш по типу боруты, с перестановками

это улучшает, но в целом гумноприемник

так что давай подарок

Сейчас прорабатываю план лекции. В частности будет обзорно рассмотренны системы прогнозирования на регрессее и т.д. и вот там я планировал заявить что перемешивание данных именно для регрессии не требуется, потому как такой системе важен именно порядок подаваемых данных . Так... маленький спойлер :-)
[Удален]  
Mihail Marchukajtes:
Сейчас прорабатываю план лекции. В частности будет обзорно рассмотренны системы прогнозирования на регрессее и т.д. и вот там я планировал заявить что перемешивание данных именно для регрессии не требуется, потому как такой системе важен именно порядок подаваемых данных . Так... маленький спойлер :-)

у тебя же классификатор, вроде

 
Mihail Marchukajtes:
Сейчас прорабатываю план лекции. В частности будет обзорно рассмотренны системы прогнозирования на регрессее и т.д. и вот там я планировал заявить что перемешивание данных именно для регрессии не требуется, потому как такой системе важен именно порядок подаваемых данных . Так... маленький спойлер :-)

Подход настоящего учителя, Учителя с большой буквы!
Главное чтоб типа синенькой получалось, не красненькой)))


 
Maxim Dmitrievsky:

у меня давно был сделан фич селекш по типу боруты, с перестановками

это улучшает, но в целом гумноприемник

так что давай подарок

Оль, ну какой подарок, Мишаня сам пришел. Если только бантик...)))


1...162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640...1981
Новый комментарий