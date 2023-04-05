От теории к практике - страница 1633
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Не могу писать в барыжнобредовой ветке мо.
Мишане передай - пусть выпустит тизер, потом трейлер,
ну как он может, с огоньком. Поугараем. С меня подарок.
у меня давно был сделан фич селекш по типу боруты, с перестановками
это улучшает, но в целом гумноприемник
так что давай подарок
пришлось снова попарсить СМЕ
чо могу сказать ...
ну наконец то, получилось таки уже окончательно врубиться и прикинуть объемы прямо с чарта
2 недели следил за работой СМЕ в динамике
однозначно, это и есть поставщик ликвидности для форы, единственный и неповторимый компутер, собирающий данные ото всех и разбрасывающий объемы во фьючи с разной датой экспирации, что и приводит в свою очередь к движению котира
;)
однозначно, это и есть поставщик ликвидности для форы, единственный и неповторимый компутер
никогда производные инструменты не были пейсмейкерами
никогда производные инструменты не были пейсмейкерами
да мне без разницы на инфу в СМИ
я что вижу и сам изучаю, то и говорю
да мне без разницы на инфу в СМИ
я что вижу и сам изучаю, то и говорю
ок ))
ок ))
самое прикольное, что без чарта почти не торгуют
ну все же там видят одно и то же, ну и торгуют соответственно практически одинаково...
глаза - вот основной инструмент, который и делает объемы
у меня давно был сделан фич селекш по типу боруты, с перестановками
это улучшает, но в целом гумноприемник
так что давай подарок
Сейчас прорабатываю план лекции. В частности будет обзорно рассмотренны системы прогнозирования на регрессее и т.д. и вот там я планировал заявить что перемешивание данных именно для регрессии не требуется, потому как такой системе важен именно порядок подаваемых данных . Так... маленький спойлер :-)
у тебя же классификатор, вроде
Сейчас прорабатываю план лекции. В частности будет обзорно рассмотренны системы прогнозирования на регрессее и т.д. и вот там я планировал заявить что перемешивание данных именно для регрессии не требуется, потому как такой системе важен именно порядок подаваемых данных . Так... маленький спойлер :-)
Подход настоящего учителя, Учителя с большой буквы!
Главное чтоб типа синенькой получалось, не красненькой)))
у меня давно был сделан фич селекш по типу боруты, с перестановками
это улучшает, но в целом гумноприемник
так что давай подарок
Оль, ну какой подарок, Мишаня сам пришел. Если только бантик...)))