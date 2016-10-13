Не котировки, а бред.
Занялся USDRUB. Фьючерсы, торги ММВБ. Все ОК, кроме того, что по фьючам надо собирать котировки по 1-2 месяца. Решил скачать с Форекс - должно быть тоже самое. И увидел за 6 месяцев.
нормальные котиры
Ничего нормального. Нет и не было нигде таких котировок. Ни на одном рынке, кроме Форекс, который, к тому же, даже и не рынок, а в ДЦ особенно.
ЗЫ Бог с ним, я склею фьючи, или торги ММВБ по месяцам. Но такого бреда я не видел. Интересно, где Форекс их берет?)) Особенно, если учесть, что торгов по рублю на Форекс практически нет в отсутствии торгов нв ММВБ.
Что вам мешает привести их в порядок? Что за ДЦ такой?
ДЦ не обсуждаем.)) Скачано с Финам.
В порядок? Мне нужны реальные котировки. В общем, не хотелось, но придется клеить из фьючей, что не Well, т.к. там при склейке будут гэпы от комиссии продавца - так около 1000 руб, раз в месяц.
В открытии есть готовая склейка Si Splice и USDRUB_TOM.
Пожалуй, действительно USDRUB_TOM или TOD. Фьюч ~=USDRUB_TOM + 1000 р.
http://clip2net.com/s/3Dg7Lpi
Вот теперь нормальные котировки. USDRUB_TOM за полгода. ТФ 1 мин.
Разница с фьючем ~1000р. Все правильно.
Ничего такого экстремального. С этим можно работать.
Вопрос таки остался. Откуда на Форекс берутся такие бредовые котировки? И, как видим из поста Roman Busarov , не у меня одного. )
Занялся USDRUB. Фьючерсы, торги ММВБ. Все ОК, кроме того, что по фьючам надо собирать котировки по 1-2 месяца. Решил скачать с Форекс - должно быть примерно тоже самое. И увидел за 6 месяцев.
Ни в одной котировке торгов ММВБ или фьючерсов подобного не было. Что за Форекс-бред на картинке, и откуда взялся - без понятия.