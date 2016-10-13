Не котировки, а бред.

Занялся USDRUB. Фьючерсы, торги ММВБ. Все ОК, кроме того, что по фьючам надо собирать котировки по 1-2 месяца. Решил скачать с Форекс - должно быть примерно тоже самое. И увидел за 6 месяцев.

Ни в одной  котировке торгов ММВБ или фьючерсов подобного не было. Что за Форекс-бред на картинке, и откуда взялся - без понятия.

Yuriy Asaulenko:

Занялся USDRUB. Фьючерсы, торги ММВБ. Все ОК, кроме того, что по фьючам надо собирать котировки по 1-2 месяца. Решил скачать с Форекс - должно быть тоже самое. И увидел за 6 месяцев.

 


нормальные котиры
 
Roman Busarov:
нормальные котиры

Ничего нормального. Нет и не было нигде таких котировок. Ни на одном рынке, кроме Форекс, который, к тому же, даже и не рынок, а в ДЦ особенно.

ЗЫ Бог с ним, я склею фьючи, или торги ММВБ по месяцам. Но такого бреда я не видел. Интересно, где Форекс их берет?)) Особенно, если учесть, что торгов по рублю на Форекс практически нет в отсутствии торгов нв ММВБ.

 
Yuriy Asaulenko:

Ничего нормального. Нет и не было нигде таких котировок. Ни на одном рынке, кроме Форекс, который, к тому же, даже и не рынок, а в ДЦ особенно.

ЗЫ Бог с ним, я склею фьючи, или торги ММВБ по месяцам. Но такого бреда я не видел. Интересно, где Форекс их берет?)) Особенно, если учесть, что торгов по рублю на Форекс практически нет в отсутствии торгов нв ММВБ.


Что вам мешает привести их в порядок? Что за ДЦ такой?

 
Sergey Chalyshev:

Что вам мешает привести их в порядок? Что за ДЦ такой?

ДЦ не обсуждаем.)) Скачано с Финам.

В порядок? Мне нужны реальные котировки. В общем, не хотелось, но придется клеить из фьючей, что не Well, т.к. там при склейке будут гэпы от комиссии продавца - так около 1000 руб, раз в месяц.

 
У Финама есть склееные истории фьючерсов на их странице экспорта данных.
 
Yuriy Asaulenko:

ДЦ не обсуждаем.)) Скачано с Финам.

В порядок? Мне нужны реальные котировки. В общем, не хотелось, но придется клеить из фьючей, что не Well, т.к. там при склейке будут гэпы от комиссии продавца - так около 1000 руб, раз в месяц.


В открытии есть готовая склейка Si Splice и USDRUB_TOM.

Sergey Chalyshev:

В открытии есть готовая склейка Si Splice и USDRUB_TOM.


Пожалуй, действительно  USDRUB_TOM или TOD. Фьюч ~=USDRUB_TOM + 1000 р.

 
Roman Busarov:
http://clip2net.com/s/3Dg7Lpi
Ваши котиры ~ такие же. Откуда они берутся? На Мамбе и фьючах таковых нет.
 

Вот теперь нормальные котировки. USDRUB_TOM за полгода. ТФ 1 мин.

Разница с фьючем ~1000р. Все правильно.

Ничего такого экстремального. С этим можно работать.

Вопрос таки остался. Откуда на Форекс берутся такие бредовые котировки? И, как видим из поста Roman Busarov , не у меня одного. )

