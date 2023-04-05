От теории к практике - страница 1619
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
или за рог любви. Но после кипятка рог помягчает))
Жена обычно таким рога на лоб лепит))))))))
Эх переживаю за Renat Akhtyamov. В прошлую пятницу попал в плохую компанию. Музыку плохую слушал.(((
Renat Akhtyamov:
ММ ? - ну не надо забивать голову представлениями о рынке 30-летней давности, давно уже все на автомате бегает
вот ММ работает как (счас график по другому выглядит, правда?) :
нужно не ту толпу смотреть. нужно смотреть толпу институциональных трейдеров. они двигают цену.
а ритейл-толпа никак на цену не влияет.
просто в определенное время 10 крупных мировых банков сказали дэцэшкам: выводите ваших клиентов на нас, мы их будем обслуживать.
раньше ваш дц выступал для вас кухней, и вы торговали против него.
сейчас маркетмейкер для вас является кухней. он выступает вашим контрагентом.
последние 5 лет диллинговые центры говорят "мы выводим сделки на рынок". на самом деле на рынок сделки никто не выводит, сделки выводят на маркетмейкеров.
и маркетмейкеры обслуживают ритейл-трейдеров по текущей средней цене межбанковского рынка форекс. просто ставят аск чуть выше, и быд чуть ниже.
еще и плечо предоставляют. та самая кухня, которой раньше был для вас ваш дц, теперь ею является для вас ММ.
мм зарабатывает на спреде. но в моменты сильных движений он может попасть, поэтому в такие момент он спред сильно расширяет.
ошибочно утверждение "маркетмейкер гонит цену против толпы". чтобы в этом убедиться достаточно сравнить между собой график цены и график поведения ритэйл-толпы.
видно, что сначала происходят развороты цены, а потом происходят развороты графика толпы.
не цена ходит против толпы, а толпа торгует против цены.
80% индикаторов построены на машках. домашние трейдеры торгую по машкам. можно даже вычислить среднюю машку по которой работают. это ма200 на таймфреме м30.
но что же маркетмейкеры могут делать против ритейл-толпы. могут спреды расширять, могут проскальзывания включать.
один владелец форекс-дц рассказывал, что маркетмейкер может попросить дц не выводить на него неуместного клиента.
дц переводит клиента на другого маркетмейкера с бОльшими спредами. в таком случае клиент может перестать зарабатывать.
также этот владелец дц рассказывал, что у одних мм спреды очень низкие , но большие скольжения, у других спреды побольше, но без скольжений.
рынком движет психология толпы. но только той толпы, которая имеет выход на рынок.
работают, например, зависшие ордера.
Вот, например, в канальчике, открылся вниз.
но пропустил важную новость по японцу. и цена поперла против меня.
а я что? а я как толпа, которая не любит закрывать убыточные ордера, и ждет когда цена вернется к линии открытия. чтобы закрыться в ноль.
я тоже решил "переседеть".
но когда цена вернулась к этой линии, на мое удивление, цена отбилась от этого уровня и поперла вверх.
значит, не один я такой там висел.
Почему работают уровни на форексе, от которых цена отскакивает много раз?
Потому что на этих уровнях люди ставили сделки вверх.
Цена пошла против них, и они закрылись, когда вышли в ноль. (а закрытие - это противоположная сделка)
Все говорят "вот бы знать где массово открывается толпа, тогда можно было бы открываться вместе с ней и проезжаться на этом движении".
Также не плохо было бы знать, где толпа будет массово закрываться. где стоит скопление ордеров на закрытия. А ордера на закрытия - это противоположные сделки, и цена в такие моменты будет резко двигаться.
Только жаль, что позиции институциональных трейдеров нигде не увидеть.
А то, о чем говорят "кукл", это не маркетмейкеры, это центробанки.
Им же нужно цену регулировать, чтобы цена была стабильная.
Им не выгодны большие тренды, чем больше людей увидят тренд, тем больше людей к нему присоединятся. И они могут цену загнать вообще в небеса.
Поэтому центробанки стремятся разворачивать тренды. Люди торгуют визуально, поэтому регулятору фигуру "тренд" в глазах трейдеров нужно превратить в фигуру "кочерга". И тогда новые трейдуны уже не захотят присоединяться к движению.
Вообще, я думаю, регулятор регулирует рынок визуальными образами. Люди на те или иные формации по разному реагируют. нужно просто нужный паттерн показать людишкам, чтобы вызвать у них нужную реакцию.
если посмотреть функции центральных банков, то можно увидеть, что одной из основных их функций является обеспечение стабильности национальной денежной единицы.
но стабильность понятие растяжимое. и разные центробанки это понимают по разному.
например, швейцарец когда то был очень привязан к евро. потом привязку отменили. сейчас, мне кажется, они еще и на доллар смотрят.
существует политика "жесткой" привязки. сингапурский доллар "жестко" привязан к американскому доллару. если его курс хоть на пол-спреда отклоняется от курса доллара сша - в торги вступает центробанк и возвращает курс куда нужно.
во многих странах политика жесткой привязки к какой-то сильной валюте.
распространена и практика привязывания не к какой-то одной валюте, а к портфелю сильных валют.
ходят слухи, что если к конкретной валюте подобрать формулу портфеля валют, к которой она привязана - то можно получить стационарный график, на котором очень легко торговать.
о центробанках:
....
+++
Правильно расставлены точки над i.
А то, о чем говорят "кукл", это не маркетмейкеры, это центробанки.
Им же нужно цену регулировать, чтобы цена была стабильная.
Им не выгодны большие тренды, чем больше людей увидят тренд, тем больше людей к нему присоединятся. И они могут цену загнать вообще в небеса.
Поэтому центробанки стремятся разворачивать тренды. Люди торгуют визуально, поэтому регулятору фигуру "тренд" в глазах трейдеров нужно превратить в фигуру "кочерга". И тогда новые трейдуны уже не захотят присоединяться к движению.
Вообще, я думаю, регулятор регулирует рынок визуальными образами. Люди на те или иные формации по разному реагируют. нужно просто нужный паттерн показать людишкам, чтобы вызвать у них нужную реакцию.
Сферическая ситуация в вакууме. Во-первых, нормальные центробанки, как то европейский, британский или ФРС, не лезут в торговлю со своими интервенциями. Более того, такие люди, как Сорос, когда-то наказали британский ЦБ за его попытку удерживать курс на определённом уровне. Чем меньше ЦБ лезет в курсообразование, тем лучше и безопаснее для него. Швейцарский ЦБ долго пытался удерживать фиксированный курс франка к евро и, в итоге, сдался. Уверен, что куча НАРОДА (читай - "толпа") в ту ночь потеряла свои депозиты, но те, кто понимал, что это сдерживание - абсолютно искусственная вещь, неплохо тогда заработали. Сейчас китайский ЦБ творит дичь, пытаясь в ответ на американские пошлины занижать курс юаня, но с учётом уровня экономического развития Китая, это противоестественная ситуация, и однажды пружина разожмётся. Поэтому нормальные ЦБ не лезут в регулирование курса со своими жёсткими курсами и валютными интервенциями. Максимум, который от них нужно ожидать - словесная риторика. Однако, это не всё, потому-что у ЦБ есть гораздо, НАМНОГО более эффективный инструмент - политика процентных ставок. И если кто-то до сих пор не понял, что главное в любом активе - это сочетание его доходности и надёжности, то вот, наконец, то самое время, чтобы это осознать. Ибо если актив достаточно надёжен, как Евро, и при этом даёт больше процентов годовых, как это было до кризиса 2008-го года, то тенденция неумолима и неотвратима: деньги из менее доходных валют с сопоставимой степенью доверия, как то USD, перетекала в более доходные активы, в результате чего курс EURUSD достиг аж 1.60. Сейчас доходность по американскому доллару выше, поэтому нет ничего особенно удивительного в том, что USD уже в течении нескольких лет планомерно растёт.
По поводу "кукла". На рынке есть те, кто могут быть только "пассажирами" в этом поезде (и это мы с вами), и есть те, у кого реально хватает средств, чтобы вести этот "паровоз", т.е. двигать сделками рыночные цены. Фактически же ситуация такова, что большинство не просто не хотят быть пассажирами, но ещё и бросаются под поезд. Прям клуб самоубийц какой-то. И во всём винят потом машиниста поезда ("кукловода") только лишь потому, что он просто вёл состав из пункта А в пункт Б. Не надо мешать машинисту делать своё дело, он всего лишь перевозит тонны денег. Поэтому не стойте у него на пути! :)
Сферическая ситуация в вакууме. Во-первых, нормальные центробанки, как то европейский, британский или ФРС, не лезут в торговлю со своими интервенциями. Более того, такие люди, как Сорос, когда-то наказали британский ЦБ за его попытку удерживать курс на определённом уровне. Чем меньше ЦБ лезет в курсообразование, тем лучше и безопаснее для него. Швейцарский ЦБ долго пытался удерживать фиксированный курс франка к евро и, в итоге, сдался. Уверен, что куча НАРОДА (читай - "толпа") в ту ночь потеряла свои депозиты, но те, кто понимал, что это сдерживание - абсолютно искусственная вещь, неплохо тогда заработали. Сейчас китайский ЦБ творит дичь, пытаясь в ответ на американские пошлины занижать курс юаня, но с учётом уровня экономического развития Китая, это противоестественная ситуация, и однажды пружина разожмётся. Поэтому нормальные ЦБ не лезут в регулирование курса со своими жёсткими курсами и валютными интервенциями. Максимум, который от них нужно ожидать - словесная риторика. Однако, это не всё, потому-что у ЦБ есть гораздо, НАМНОГО более эффективный инструмент - политика процентных ставок. И если кто-то до сих пор не понял, что главное в любом активе - это сочетание его доходности и надёжности, то вот, наконец, то самое время, чтобы это осознать. Ибо если актив достаточно надёжен, как Евро, и при этом даёт больше процентов годовых, как это было до кризиса 2008-го года, то тенденция неумолима и неотвратима: деньги из менее доходных валют с сопоставимой степенью доверия, как то USD, перетекала в более доходные активы, в результате чего курс EURUSD достиг аж 1.60. Сейчас доходность по американскому доллару выше, поэтому нет ничего особенно удивительного в том, что USD уже в течении нескольких лет планомерно растёт.
По поводу "кукла". На рынке есть те, кто могут быть только "пассажирами" в этом поезде (и это мы с вами), и есть те, у кого реально хватает средств, чтобы вести этот "паровоз", т.е. двигать сделками рыночные цены. Фактически же ситуация такова, что большинство не просто не хотят быть пассажирами, но ещё и бросаются под поезд. Прям клуб самоубийц какой-то. И во всём винят потом машиниста поезда ("кукловода") только лишь потому, что он просто вёл состав из пункта А в пункт Б. Не надо мешать машинисту делать своё дело, он всего лишь перевозит тонны денег. Поэтому не стойте у него на пути! :)
Сутки прошли и ни одного ответа на ваш хороший пост.
О чем это говорит?
Да мало тут людей которые вникают в такие вопросы.
Как то специально проводил 2 взаимосвязанных опроса.Сколько времени понадобилось вам для создания прибыльного торгового робота?
https://www.mql5.com/ru/forum/193557Доверяете ли вы свой торговой системе?
https://www.mql5.com/ru/forum/193557
Для посвященного мало-мальски становится ясно.
Имеем то, что имеем.)
П.С.
Может кому интересен вывод из опросов?
То он совершенно прост. ТС еще не создана, но все в нее верят на 100%.
Опрос сила)))
Сутки прошли и ни одного ответа на ваш хороший пост.
О чем это говорит?