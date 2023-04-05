От теории к практике - страница 1619

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Uladzimir Izerski:

 или за рог любви. Но после кипятка рог помягчает))

Жена обычно таким рога на лоб лепит)))))))) 

 

Эх переживаю за Renat Akhtyamov. В прошлую пятницу попал в плохую компанию. Музыку плохую слушал.(((

 
Опять сигнал у Саши пропал, видимо что-то пошло не так.
 
хорошо бы слышать еще когда он появляется))) А-то выходят одни пропадания) Рынок мать его.....
 

Renat Akhtyamov:

ММ ? - ну не надо забивать голову представлениями о рынке 30-летней давности, давно уже все на автомате бегает

вот ММ работает как (счас график по другому выглядит, правда?) :

нужно не ту толпу смотреть. нужно смотреть толпу институциональных трейдеров. они двигают цену.

а ритейл-толпа никак на цену не влияет.

просто в определенное время 10 крупных мировых банков сказали дэцэшкам: выводите ваших клиентов на нас, мы их будем обслуживать.


раньше ваш дц выступал для вас кухней, и вы торговали против него.
сейчас маркетмейкер для вас является кухней. он выступает вашим контрагентом.

последние 5 лет диллинговые центры говорят "мы выводим сделки на рынок". на самом деле на рынок сделки никто не выводит, сделки выводят на маркетмейкеров.

и маркетмейкеры обслуживают ритейл-трейдеров по текущей средней цене межбанковского рынка форекс. просто ставят аск чуть выше, и быд чуть ниже.

еще и плечо предоставляют. та самая кухня, которой раньше был для вас ваш дц, теперь ею является для вас ММ.

мм зарабатывает на спреде. но в моменты сильных движений он может попасть, поэтому в такие момент он спред сильно расширяет.

ошибочно утверждение "маркетмейкер гонит цену против толпы". чтобы в этом убедиться достаточно сравнить между собой график цены и график поведения ритэйл-толпы.
видно, что сначала происходят развороты цены, а потом происходят развороты графика толпы.

не цена ходит против толпы, а толпа торгует против цены.

80% индикаторов построены на машках. домашние трейдеры торгую по машкам. можно даже вычислить среднюю машку по которой работают. это ма200  на таймфреме м30.

но что же маркетмейкеры могут делать против ритейл-толпы. могут спреды расширять, могут проскальзывания включать.

один владелец форекс-дц рассказывал, что маркетмейкер может попросить дц не выводить на него неуместного клиента.
дц переводит клиента на другого маркетмейкера с бОльшими спредами. в таком случае клиент может перестать зарабатывать.

также этот владелец дц рассказывал, что у одних мм спреды очень низкие , но большие скольжения, у других спреды побольше, но без скольжений.

рынком движет психология толпы. но только той толпы, которая имеет выход на рынок.

работают, например, зависшие ордера.

Вот, например, в канальчике, открылся вниз.

но пропустил важную новость по японцу. и цена поперла против меня.

а я что? а я как толпа, которая не любит закрывать убыточные ордера, и ждет когда цена вернется к линии открытия. чтобы закрыться в ноль.
я тоже решил "переседеть".

но когда цена вернулась к этой линии, на мое удивление, цена отбилась от этого уровня и поперла вверх.

значит, не один я такой там висел.




Почему работают уровни на форексе, от которых цена отскакивает много раз?

Потому что на этих уровнях люди ставили сделки вверх.
Цена пошла против них, и они закрылись, когда вышли в ноль. (а закрытие - это противоположная сделка)

Все говорят "вот бы знать где массово открывается толпа, тогда можно было бы открываться вместе с ней и проезжаться на этом движении".

Также не плохо было бы знать, где толпа будет массово закрываться. где стоит скопление ордеров на закрытия. А ордера на закрытия - это противоположные сделки, и цена в такие моменты будет резко двигаться.

Только жаль, что позиции институциональных трейдеров нигде не увидеть.

А то, о чем говорят "кукл", это не маркетмейкеры, это центробанки.

Им же нужно цену регулировать, чтобы цена была стабильная.

Им не выгодны большие тренды, чем больше людей увидят тренд, тем больше людей к нему присоединятся. И они могут цену загнать вообще в небеса.

Поэтому центробанки стремятся разворачивать тренды. Люди торгуют визуально, поэтому регулятору фигуру "тренд" в глазах трейдеров нужно превратить в фигуру "кочерга". И тогда новые трейдуны уже не захотят присоединяться к движению.

Вообще, я думаю, регулятор регулирует рынок визуальными образами. Люди на те или иные формации по разному реагируют. нужно просто нужный паттерн показать людишкам, чтобы вызвать у них нужную реакцию.

 
о центробанках:

если посмотреть функции центральных банков, то можно увидеть, что одной из основных их функций является обеспечение стабильности национальной денежной единицы.

но стабильность понятие растяжимое. и разные центробанки это понимают по разному.

например, швейцарец когда то был очень привязан к евро. потом привязку отменили. сейчас, мне кажется, они еще и на доллар смотрят.

существует политика "жесткой" привязки. сингапурский доллар "жестко" привязан к американскому доллару. если его курс хоть на пол-спреда отклоняется от курса доллара сша - в торги вступает центробанк и возвращает курс куда нужно.
во многих странах политика жесткой привязки к какой-то сильной валюте.

распространена и практика привязывания не к какой-то одной валюте, а к портфелю сильных валют.

ходят слухи, что если к конкретной валюте подобрать формулу портфеля валют, к которой она привязана - то можно получить стационарный график, на котором очень легко торговать.
 
multiplicator:
о центробанках:
....

+++

Правильно расставлены точки над i. 

 
multiplicator:

А то, о чем говорят "кукл", это не маркетмейкеры, это центробанки.

Им же нужно цену регулировать, чтобы цена была стабильная.

Им не выгодны большие тренды, чем больше людей увидят тренд, тем больше людей к нему присоединятся. И они могут цену загнать вообще в небеса.

Поэтому центробанки стремятся разворачивать тренды. Люди торгуют визуально, поэтому регулятору фигуру "тренд" в глазах трейдеров нужно превратить в фигуру "кочерга". И тогда новые трейдуны уже не захотят присоединяться к движению.

Вообще, я думаю, регулятор регулирует рынок визуальными образами. Люди на те или иные формации по разному реагируют. нужно просто нужный паттерн показать людишкам, чтобы вызвать у них нужную реакцию.

Сферическая ситуация в вакууме. Во-первых, нормальные центробанки, как то европейский, британский или ФРС, не лезут в торговлю со своими интервенциями. Более того, такие люди, как Сорос, когда-то наказали британский ЦБ за его попытку удерживать курс на определённом уровне. Чем меньше ЦБ лезет в курсообразование, тем лучше и безопаснее для него. Швейцарский ЦБ долго пытался удерживать фиксированный курс франка к евро и, в итоге, сдался. Уверен, что куча НАРОДА (читай - "толпа") в ту ночь потеряла свои депозиты, но те, кто понимал, что это сдерживание - абсолютно искусственная вещь, неплохо тогда заработали. Сейчас китайский ЦБ творит дичь, пытаясь в ответ на американские пошлины занижать курс юаня, но с учётом уровня экономического развития Китая, это противоестественная ситуация, и однажды пружина разожмётся. Поэтому нормальные ЦБ не лезут в регулирование курса со своими жёсткими курсами и валютными интервенциями. Максимум, который от них нужно ожидать - словесная риторика. Однако, это не всё, потому-что у ЦБ есть гораздо, НАМНОГО более эффективный инструмент - политика процентных ставок. И если кто-то до сих пор не понял, что главное в любом активе - это сочетание его доходности и надёжности, то вот, наконец, то самое время, чтобы это осознать. Ибо если актив достаточно надёжен, как Евро, и при этом даёт больше процентов годовых, как это было до кризиса 2008-го года, то тенденция неумолима и неотвратима: деньги из менее доходных валют с сопоставимой степенью доверия, как то USD, перетекала в более доходные активы, в результате чего курс EURUSD достиг аж 1.60. Сейчас доходность по американскому доллару выше, поэтому нет ничего особенно удивительного в том, что USD уже в течении нескольких лет планомерно растёт.
По поводу "кукла". На рынке есть те, кто могут быть только "пассажирами" в этом поезде (и это мы с вами), и есть те, у кого реально хватает средств, чтобы вести этот "паровоз", т.е. двигать сделками рыночные цены. Фактически же ситуация такова, что большинство не просто не хотят быть пассажирами, но ещё и бросаются под поезд. Прям клуб самоубийц какой-то. И во всём винят потом машиниста поезда ("кукловода") только лишь потому, что он просто вёл состав из пункта А в пункт Б. Не надо мешать машинисту делать своё дело, он всего лишь перевозит тонны денег. Поэтому не стойте у него на пути! :)

 
BlackTomcat:

Сферическая ситуация в вакууме. Во-первых, нормальные центробанки, как то европейский, британский или ФРС, не лезут в торговлю со своими интервенциями. Более того, такие люди, как Сорос, когда-то наказали британский ЦБ за его попытку удерживать курс на определённом уровне. Чем меньше ЦБ лезет в курсообразование, тем лучше и безопаснее для него. Швейцарский ЦБ долго пытался удерживать фиксированный курс франка к евро и, в итоге, сдался. Уверен, что куча НАРОДА (читай - "толпа") в ту ночь потеряла свои депозиты, но те, кто понимал, что это сдерживание - абсолютно искусственная вещь, неплохо тогда заработали. Сейчас китайский ЦБ творит дичь, пытаясь в ответ на американские пошлины занижать курс юаня, но с учётом уровня экономического развития Китая, это противоестественная ситуация, и однажды пружина разожмётся. Поэтому нормальные ЦБ не лезут в регулирование курса со своими жёсткими курсами и валютными интервенциями. Максимум, который от них нужно ожидать - словесная риторика. Однако, это не всё, потому-что у ЦБ есть гораздо, НАМНОГО более эффективный инструмент - политика процентных ставок. И если кто-то до сих пор не понял, что главное в любом активе - это сочетание его доходности и надёжности, то вот, наконец, то самое время, чтобы это осознать. Ибо если актив достаточно надёжен, как Евро, и при этом даёт больше процентов годовых, как это было до кризиса 2008-го года, то тенденция неумолима и неотвратима: деньги из менее доходных валют с сопоставимой степенью доверия, как то USD, перетекала в более доходные активы, в результате чего курс EURUSD достиг аж 1.60. Сейчас доходность по американскому доллару выше, поэтому нет ничего особенно удивительного в том, что USD уже в течении нескольких лет планомерно растёт.
По поводу "кукла". На рынке есть те, кто могут быть только "пассажирами" в этом поезде (и это мы с вами), и есть те, у кого реально хватает средств, чтобы вести этот "паровоз", т.е. двигать сделками рыночные цены. Фактически же ситуация такова, что большинство не просто не хотят быть пассажирами, но ещё и бросаются под поезд. Прям клуб самоубийц какой-то. И во всём винят потом машиниста поезда ("кукловода") только лишь потому, что он просто вёл состав из пункта А в пункт Б. Не надо мешать машинисту делать своё дело, он всего лишь перевозит тонны денег. Поэтому не стойте у него на пути! :)

Сутки прошли и ни одного ответа на ваш хороший пост.

О чем это говорит?

Да мало тут людей которые вникают в такие вопросы.

Как то специально проводил 2 взаимосвязанных опроса. 

Сколько времени понадобилось вам для создания прибыльного торгового робота?

https://www.mql5.com/ru/forum/193557

Доверяете ли вы свой торговой системе?

https://www.mql5.com/ru/forum/193557

Для посвященного мало-мальски становится ясно.

Имеем то, что имеем.)

П.С.

Может кому интересен вывод из опросов?

То он совершенно прост. ТС еще не создана, но все в нее верят на 100%.

Опрос сила)))


Доверяете ли вы свой торговой системе?
Доверяете ли вы свой торговой системе?
  • 2017.05.29
  • www.mql5.com
Доверяю на 30% Доверяю на 50% Доверяю на 75% Доверяю на все 100% Не доверяю совсем. У меня нет своей ТС. Хочу посмотреть результат опроса...
 
Uladzimir Izerski:

Сутки прошли и ни одного ответа на ваш хороший пост.

О чем это говорит?



О том, что пост - очередное блаблабла))
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