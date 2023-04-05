От теории к практике - страница 1625

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Renat Akhtyamov:

bid в текущий момент времени и всё.

Пришли, товар продают и покупают по 10. Что делаем? Покупаем или продаем?
Как принимаем решение? Если оба варианта - с чего начинаем и почему?

 

короче говоря на форекс есть смысл что-то искать если:

а)

  1. вы нашли брокера которому можете доверить пару миллионов

  2. вы делаете более 100% в год при максимальной просадке не более 15-20% с тестами 10 лет и спредом в два три раза превышающий максимальный на реальном счете ну берите в среднем около 50 пунктов на пятизнаке.

б) 

 1.вы делаете 100% в неделю .. тут про просадки уже речи нет))

 2.вы нашли брокера который по собственной глупости выведет вам ваши деньги)

пункт а)1 и б)1 несовместимы..а если вы попытаетесь это сделать, то неизбежно потеряете все что у вас есть.
 
Vizard_:

Пришли, товар продают и покупают по 10. Что делаем? Покупаем или продаем?

паритет, такого не будет

Vizard_:

Как принимаем решение? Если оба варианта - с чего начинаем и почему?

выше

 
Renat Akhtyamov:

паритет, такого не будет

Как узнать что сейчас продают или покупают по одному числу 10?

 
Martin Cheguevara:

PRP_LINE - это вероятность того что цена не прорвет допустим предыдущий минимум свечи прорвав предыдущий максимум и наоборот.

И она везде на всех ТФ и инструментах выше 70% по крайней мере за последние 10 лет.

Если исполнилась 1 иначе 0. Потом сунь в кумулятивную сумму, на н1 например, посуточно...

 
Vizard_:

Как узнать что сейчас продают или покупают по одному числу 10?

я слукавил выше, такое возможно

кукл нарисует только одну фигуру высшего пилотажа

их всего 3

дальше думай сам

это уже табу и прояснит как сделать формулу

одна такая (по центру):


вторая (по центру):

третья - ответ на твой вопрос

 
Renat Akhtyamov:

я слукавил выше, такое возможно

кукл нарисует только одну фигуру высшего пилотажа

их всего 3

дальше думай сам

это уже табу и прояснит как сделать формулу

одна такая (по центру):


вторая (по центру):

третья - ответ на твой вопрос

Ок, ясно, содрано у Илюши-Лесоруба)))

 
Vizard_:

Ок, ясно, содрано у Илюши-Лесоруба)))

пусть будет так

мне спокойнее

но выше я показал только внешние признаки, которые ТС-ке не нужны

;)

 
Renat Akhtyamov:

пусть будет так

мне спокойнее

;)

Да давай уже третью фигуру светони...

 
Vizard_:

Если исполнилась 1 иначе 0. Потом сунь в кумулятивную сумму, на н1 например, посуточно...

это умножение вероятностей, то есть появление фактически совместного события.

p = 0.8*0.8... lim[A(0...1)](П(p)) -> 0

бесполезно.

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