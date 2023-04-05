От теории к практике - страница 1625
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bid в текущий момент времени и всё.
Пришли, товар продают и покупают по 10. Что делаем? Покупаем или продаем?
Как принимаем решение? Если оба варианта - с чего начинаем и почему?
короче говоря на форекс есть смысл что-то искать если:
а)
1. вы нашли брокера которому можете доверить пару миллионов
2. вы делаете более 100% в год при максимальной просадке не более 15-20% с тестами 10 лет и спредом в два три раза превышающий максимальный на реальном счете ну берите в среднем около 50 пунктов на пятизнаке.
б)
1.вы делаете 100% в неделю .. тут про просадки уже речи нет))
2.вы нашли брокера который по собственной глупости выведет вам ваши деньги)пункт а)1 и б)1 несовместимы..а если вы попытаетесь это сделать, то неизбежно потеряете все что у вас есть.
Пришли, товар продают и покупают по 10. Что делаем? Покупаем или продаем?
паритет, такого не будет
Как принимаем решение? Если оба варианта - с чего начинаем и почему?
выше
паритет, такого не будет
Как узнать что сейчас продают или покупают по одному числу 10?
PRP_LINE - это вероятность того что цена не прорвет допустим предыдущий минимум свечи прорвав предыдущий максимум и наоборот.
И она везде на всех ТФ и инструментах выше 70% по крайней мере за последние 10 лет.
Если исполнилась 1 иначе 0. Потом сунь в кумулятивную сумму, на н1 например, посуточно...
Как узнать что сейчас продают или покупают по одному числу 10?
я слукавил выше, такое возможно
кукл нарисует только одну фигуру высшего пилотажа
их всего 3
дальше думай сам
это уже табу и прояснит как сделать формулу
одна такая (по центру):
вторая (по центру):
третья - ответ на твой вопрос
я слукавил выше, такое возможно
кукл нарисует только одну фигуру высшего пилотажа
их всего 3
дальше думай сам
это уже табу и прояснит как сделать формулу
одна такая (по центру):
вторая (по центру):
третья - ответ на твой вопрос
Ок, ясно, содрано у Илюши-Лесоруба)))
Ок, ясно, содрано у Илюши-Лесоруба)))
пусть будет так
мне спокойнее
но выше я показал только внешние признаки, которые ТС-ке не нужны
;)
пусть будет так
мне спокойнее
;)
Да давай уже третью фигуру светони...
Если исполнилась 1 иначе 0. Потом сунь в кумулятивную сумму, на н1 например, посуточно...
это умножение вероятностей, то есть появление фактически совместного события.
p = 0.8*0.8... lim[A(0...1)](П(p)) -> 0
бесполезно.