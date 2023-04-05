От теории к практике - страница 1622
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Предположим что мы пошли на рынок покупать некий товар, нас интересует цена 10 руб/кг
Смотрим, а на рынке продают по 11 руб/кг.В ходе торгов договорились о средней цене и она равна естественно 10.5 руб/кг.
Покупатель и продавец совершили сделку и потеряли по 50 коп.
А продавец то что продает по 11 купил по 5 рублей. В итоге все равно заработал.
так тут додумать то осталось...
нет уж
лично я 4 года убил.
возвращение сериала про секретную формулу
так тут додумать то осталось...
нет уж
лично я 4 года убил.
:DDD....
мало пока прений, мало
подождем...
так тут додумать то осталось...
аск,бид,охлк,лаги - что из этого нужно взять для дальнейшего... ?
Да рассказывай уже)))
PRP_LINE - это вероятность того что цена не прорвет допустим предыдущий минимум свечи прорвав предыдущий максимум и наоборот.
И она везде на всех ТФ и инструментах выше 70% по крайней мере за последние 10 лет.
Я пока что честно говоря не знаю как воспользоваться данной закономерностью...
Но то, что она существует Я вычислил и 10 раз проверил алгоритм на всевозможные логические и математические ошибки.
Данная вероятность возможна потому, что я конечно же в расчетах не учитывал те бары которые вообще не прорвали ни минимум ни максимум предыдущей свечи. смысла нет ведь сигнал именно прорыв максимума или минимума, то есть того, что мы реально можем увидеть в текущий момент времени и на основе чего можем принимать решение.
может у Тебя или у кого другого возникнут мысли по поводу применения данной закономерности...или вообще самого факта возможности или невозможности применения, что не менее важно.
зачем ты перед троллем нонэймом распинаешья? ))
зачем ты перед троллем нонэймом распинаешья? ))
мои сообщения для всех, и для него в том числе)Я же никому ничего не доказываю, и никогда не пытался, я лишь привожу факты)
мои сообщения для всех, и для него в том числе)Я же никому ничего не доказываю, я лишь привожу факты)
да, но мыслей никогда не возникнет там, где гуляет ветер