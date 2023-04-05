От теории к практике - страница 1623
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я не читаю рекламу, думать мешает
однако у кукла есть гениальный алгоритм, что бы не говорилиему деваться некуда, иначе проиграет
посмотрел картинку вспомнил Твои слова=В
да, но мыслей никогда не возникнет там, где гуляет ветер
ну значит там ему и место)Мне то с этого ни жарко не холодно)
Я же не выдумываю, я просто знаю, что факты вещь упрямая)
А всех тех, кто пытается выдумать новую безумную теорию или усовершенствовать старую мне просто жаль.
Рынок реально убивает и время и силы таких людей, людей не способных критически мыслить по отношению ко всему окружающему, в том числе и к себе.
А тролли это наверное самые глупые тут товарищи)))
они просто сознательно и настойчиво убивают свое время)))
так поступают либо идиоты и наркоманы-алкоголики, либо психи)))
А тролли это наверное самые глупые тут товарищи)))
они просто убивают время зная что это)))
так поступают либо идиоты и наркоманы-алкоголики, либо психи)))
Такого идиотизма давно не видел.. причем чел реально что-то понимает в машинном обучении, например
но, видимо, это не отменяет что можно быть дауном одновременно ))
Такого идиотизма давно не видел.. причем чел реально что-то понимает в машинном обучении, например
но, видимо, это не отменяет что можно быть дауном одновременно ))
если бы он действительно чего-то достиг у него бы просто не было бы времени на троллинг я считаю)
Жаль что например Alexander_K этого не понимает...
Эта история примерно такая же как у oleg_avtomat
только этот парень вместо троллинга тупо огрызается на все и вся выливая обиду и злость за растраченные впустую годы на окружающих)
если бы он действительно чего-то достиг у него бы просто не было бы времени на троллинг я считаю)
Жаль что например Alexander_K этого не понимает...
Эта история примерно такая же как у oleg_avtomat
только этот парень вместо троллинга тупо огрызается на все и вся выливая обиду и злость за растраченные впустую годы на окружающих)
не понимаю зачем что-то делать если это не в кайф и не увлечение
какой смысл агриться на всех из-за своей беспомощности )
PRP_LINE - это вероятность того что цена не прорвет допустим предыдущий минимум свечи прорвав предыдущий максимум и наоборот.
И она везде на всех ТФ и инструментах выше 70% по крайней мере за последние 10 лет.
Я пока что честно говоря не знаю как воспользоваться данной закономерностью...
Но то, что она существует Я вычислил и 10 раз проверил алгоритм на всевозможные логические и математические ошибки.
Данная вероятность возможна потому, что я конечно же в расчетах не учитывал те бары которые вообще не прорвали ни минимум ни максимум предыдущей свечи. смысла нет ведь сигнал именно прорыв максимума или минимума, то есть того, что мы реально можем увидеть в текущий момент времени и на основе чего можем принимать решение.
может у Тебя или у кого другого возникнут мысли по поводу применения данной закономерности...или вообще самого факта возможности или невозможности применения, что не менее важно.
Бинарные опционы. Там есть ставки типа "не коснется" и выбор периода. Если выплата будет хотя бы 50%, то твоих 70% вероятности хватит сполна.
а это идея...кстати)
Я чего-то об этом не подумал)
но тут есть нюанс... нужно учитывать оставшееся время текущей свечи, так как каждая новая свеча это новое событие независимое от старого и наша сделка должна окончиться ровно с окончанием текущей свечки.
мы же не сразу будем играть, а только при прорыве... а прорыв может случиться и на первой минуте пятиминутной свечи например и на 4 минуте...
не понимаю зачем что-то делать если это не в кайф и не увлечение
какой смысл агриться на всех из-за своей беспомощности )
выпустить пар в виде сарказма или упреков) все просто)
им от этого тоже норм)
но, видимо, это не отменяет что можно быть дауном одновременно ))
они пытаются доказать своим поведением, что в мире возможно все =)
а это идея...кстати)
БО для лохов.