От теории к практике - страница 1595

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Uladzimir Izerski:

Есть причины для покупки и есть причины для продажи. Если вы овладеете этими знаниями вы будете на коне.

сигнал с индикатора?

открою маленький секрет - цена пойдет в первую очередь за ошибкой трейдера и возможно вприпрыжку, а во вторую - по ФормулЕ

но будет она и там и там, по любому, ибо в обоих случаях убытка не миновать

 
Renat Akhtyamov:

пересечение линий индикатора?

Индикатор может показать, что было.

Новости могут подсказать ,что будет.

 
Renat Akhtyamov:

сигнал с индикатора?

Я бы сказал так, что это надо делать комплексно.

 
Uladzimir Izerski:

Я бы сказал так, что это надо делать комплексно.

А комплексно это идти на ьлижайший завод.

 
флудомания
 
danminin:
флудомания

Если нет информации - никто не ответит.

Если есть слово, даже не фраза,  "флудомания" это уже пипл ознакомился с чем то и сделал вывод.

 
Сложно говорить сложно но возможно. Удачных ночных торгов всем.
 
Uladzimir Izerski:
Сложно говорить сложно но возможно. Удачных ночных торгов всем.

Куды торговать то? Или о том что евра обновит
сегодняшний мин никому говорить не будем?)))

 
Vizard_:

Куды торговать то? Или о том что евра обновит
сегодняшний мин никому говорить не будем?)))

Я ударился в музыку.)

Лоб болит. Я ударился в музыку.

Чё там на рынке? Круглый уровень уверенно держит.

 Завтра посмотрим. Сейчас так.

49h

 
Martin Cheguevara:


Бедный, бедный товарищ Че... Революция или смерть... Все то же, что и 50 лет назад. А ведь сдадут как тогда в Боливии, сдадут. 

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