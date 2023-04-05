От теории к практике - страница 1595
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Есть причины для покупки и есть причины для продажи. Если вы овладеете этими знаниями вы будете на коне.
сигнал с индикатора?
открою маленький секрет - цена пойдет в первую очередь за ошибкой трейдера и возможно вприпрыжку, а во вторую - по ФормулЕ
но будет она и там и там, по любому, ибо в обоих случаях убытка не миновать
пересечение линий индикатора?
Индикатор может показать, что было.
Новости могут подсказать ,что будет.
сигнал с индикатора?
Я бы сказал так, что это надо делать комплексно.
Я бы сказал так, что это надо делать комплексно.
А комплексно это идти на ьлижайший завод.
флудомания
Если нет информации - никто не ответит.
Если есть слово, даже не фраза, "флудомания" это уже пипл ознакомился с чем то и сделал вывод.
Сложно говорить сложно но возможно. Удачных ночных торгов всем.
Куды торговать то? Или о том что евра обновит
сегодняшний мин никому говорить не будем?)))
Куды торговать то? Или о том что евра обновит
сегодняшний мин никому говорить не будем?)))
Я ударился в музыку.)
Лоб болит. Я ударился в музыку.
Чё там на рынке? Круглый уровень уверенно держит.
Завтра посмотрим. Сейчас так.
Бедный, бедный товарищ Че... Революция или смерть... Все то же, что и 50 лет назад. А ведь сдадут как тогда в Боливии, сдадут.