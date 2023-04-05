От теории к практике - страница 111
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Ильнур, а Вам самому не жалко таких людей, как наибеднейший Юсуф? Ну, пусть себе по-тихоньку зарабатывают на оплату квартиры или на еще какое-нибудь барахло. Убежден, что Форекс - для богатых людей. Чтобы иметь возможность выставлять крупные лоты, на сету надо иметь не менее 2500$. Они что - у всех есть? Особенно сейчас, когда экономическая ситуация в стране не очень?
Причём тут вообще Юсуф, и отквда Вы взяли что он : 1-наибеднейший, 2-что у него есть тс на которой он зарабатывает.
Ну, это не сумасшедшие деньги, конечно. Вопрос в психологии. Богатый, ну, или скажем, небедный человек - это тот, которому не жалко таких денег. У которого эти деньги - карманные. Таких людей среди моих знакомых весьма немного (это в Москве, если что).
Если их пОмиру пустить-конечно жалко, или в кпзино слить. Мне рубль жалко. Вы ведь про "зарабатывающую тс" говорите. При чём тут жалость. Это не пускание их на ветер, это вложение в дело, которое по вашим словам уверенно успешное. Уверенно тролите. Сначала утверждаете что такая тс есть, теперь-риски как в спускании в рулетку. Капец блин. Люди Вас в серьёз ещё пытаются воспринимать.
Господа, давайте поговорим о такой штуке как диффузия.
Диффу́зия (лат. diffusio — распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие) — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму[1]. В некоторых ситуациях одно из веществ уже имеет выравненную концентрацию и говорят о диффузии одного вещества в другом. При этом перенос вещества происходит из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией (вдоль вектора градиента концентрации).
Смысл такой. Цена находится возле уровня. Потом приникает в его окрестную область. И в итоге пробивает.
Какие есть мысли насчёт параметров, оценивающих степень проникновения?
Ещё крайне интересна такая штука, как энтропия. Описывает, насколько понимаю, степень определённости поведения системы...
Ну, так моя ТС и не будет суперприбыльной. Я рассчитываю примерно на 20% в месяц. Пусть люди смотрят мои работы, может кто-то там для себя и больше найдет - ну и молодец, мне не жалко.
Этого поста достаточно думаю процентам 99 из думающих в этой ветке и относящихся к Вам всерьёз. Красноречивее и не надо.
Господа, давайте поговорим о такой штуке как диффузия.
Смысл такой. Цена находится возле уровня. Потом приникает в его окрестную область. И в итоге пробивает.
Какие есть мысли насчёт параметров, оценивающих степень проникновения?
Ещё крайне интересна такая штука, как энтропия. Описывает, насколько понимаю, степень определённости поведения системы...
Господа, давайте поговорим о такой штуке как диффузия.
Смысл такой. Цена находится возле уровня. Потом приникает в его окрестную область. И в итоге пробивает.
Какие есть мысли насчёт параметров, оценивающих степень проникновения?
Ещё крайне интересна такая штука, как энтропия. Описывает, насколько понимаю, степень определённости поведения системы...