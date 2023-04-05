От теории к практике - страница 111

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Alexander_K2:
Ильнур, а Вам самому не жалко таких людей, как наибеднейший Юсуф? Ну, пусть себе по-тихоньку зарабатывают на оплату квартиры или на еще какое-нибудь барахло. Убежден, что Форекс - для богатых людей. Чтобы иметь возможность выставлять крупные лоты, на сету надо иметь не менее 2500$. Они что - у всех есть? Особенно сейчас, когда экономическая ситуация в стране не очень?
Причём тут вообще Юсуф, и отквда Вы взяли что он : 1-наибеднейший, 2-что у него есть тс на которой он зарабатывает.

Ещё бОльшая глупость от Вас-это то что 2500 баксов-сумасшедшие деньги. Если есть уверенность в тс, есть тыща способов собрать эти деньги. От кредита до поставленноц цели откладывать копейку в течении нескольких лет.
А если такой тс нет Вас и лям баксов не спасёт при торговле.

Это же логично. Как такая ересь может прийти в голову, заявляющую себя ещё и учёной головой. 
Чувство что Вы специально воду мутите.
 
ILNUR777:
Причём тут вообще Юсуф, и отквда Вы взяли что он : 1-наибеднейший, 2-что у него есть тс на которой он зарабатывает.

Ещё бОльшая глупость от Вас-это то что 2500 баксов-сумасшедшие деньги. Если есть уверенность в тс, есть тыща способов собрать эти деньги. От кредита до поставленноц цели откладывать копейку в течении нескольких лет.
А если такой тс нет Вас и лям баксов не спасёт при торговле.

Это же логично. Как такая ересь может прийти в голову, заявляющую себя ещё и учёной головой. 
Чувство что Вы специально воду мутите.
Ну, это не сумасшедшие деньги, конечно. Вопрос в психологии. Богатый, ну, или скажем, небедный человек - это тот, которому не жалко таких денег. У которого эти деньги - карманные. Таких людей среди моих знакомых весьма немного (это в Москве, если что).
 
Alexander_K2:
Ну, это не сумасшедшие деньги, конечно. Вопрос в психологии. Богатый, ну, или скажем, небедный человек - это тот, которому не жалко таких денег. У которого эти деньги - карманные. Таких людей среди моих знакомых весьма немного (это в Москве, если что).
Если их пОмиру пустить-конечно жалко, или в кпзино слить. Мне рубль жалко. Вы ведь про "зарабатывающую тс" говорите. При чём тут жалость. Это не пускание их на ветер, это вложение в дело, которое по вашим словам уверенно успешное. Уверенно тролите. Сначала утверждаете что такая тс есть, теперь-риски как в спускании в рулетку. Капец блин. Люди Вас в серьёз ещё пытаются воспринимать.
Вы младший научный сотрудник Юсуфа наверное.

 
ILNUR777:
Если их пОмиру пустить-конечно жалко, или в кпзино слить. Мне рубль жалко. Вы ведь про "зарабатывающую тс" говорите. При чём тут жалость. Это не пускание их на ветер, это вложение в дело, которое по вашим словам уверенно успешное. Уверенно тролите. Сначала утверждаете что такая тс есть, теперь-риски как в спускании в рулетку. Капец блин. Люди Вас в серьёз ещё пытаются воспринимать.
Ну, так моя ТС и не будет суперприбыльной. Я рассчитываю примерно на 20% в месяц. Пусть люди смотрят мои работы, может кто-то там для себя и больше найдет - ну и молодец, мне не жалко.
 
ILNUR777:

Вы младший научный сотрудник Юсуфа наверное.

:))))) Нет, он в квантовой физике дубеет, нам с ним не о чем разговаривать
 

Господа, давайте поговорим о такой штуке как диффузия.


Диффу́зия (лат. diffusio — распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие) — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму[1]. В некоторых ситуациях одно из веществ уже имеет выравненную концентрацию и говорят о диффузии одного вещества в другом. При этом перенос вещества происходит из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией (вдоль вектора градиента концентрации).

Смысл такой. Цена находится возле уровня. Потом приникает в его окрестную область. И в итоге пробивает.



Какие есть мысли насчёт параметров, оценивающих степень проникновения?

Ещё крайне интересна такая штука, как энтропия. Описывает, насколько понимаю, степень определённости поведения системы...

 
Alexander_K2:
Ну, так моя ТС и не будет суперприбыльной. Я рассчитываю примерно на 20% в месяц. Пусть люди смотрят мои работы, может кто-то там для себя и больше найдет - ну и молодец, мне не жалко.
Этого поста достаточно думаю процентам 99 из думающих в этой ветке и относящихся к Вам всерьёз. Красноречивее и не надо.
Окупаемость меньше полугода. А ему проблема 2,500 найти))).
Я не то чтобы не верю что это возможно. Я не верю что у Вас это реализовано.
 
ILNUR777:
Этого поста достаточно думаю процентам 99 из думающих в этой ветке и относящихся к Вам всерьёз. Красноречивее и не надо.
Окупаемость меньше полугода. А ему проблема 2,500 найти))).
Я не то чтобы не верю что это возможно. Я не верю что у Вас это реализовано.
Ильнур, ну подождите месяц. Посмотрим вместе. В теории-то и на моделях все хорошо, на практике может быть по-хуже. Подумаем.
 
Dennis Kirichenko:

Господа, давайте поговорим о такой штуке как диффузия.

Смысл такой. Цена находится возле уровня. Потом приникает в его окрестную область. И в итоге пробивает.



Какие есть мысли насчёт параметров, оценивающих степень проникновения?

Ещё крайне интересна такая штука, как энтропия. Описывает, насколько понимаю, степень определённости поведения системы...

Денис, см. пост #1100. Там уже усе учтено и квантовая физика с теорвером делают свое дело. Насчет энтропии подумаю... И диффузия в нашем случае - это дисперсия.
 
Dennis Kirichenko:

Господа, давайте поговорим о такой штуке как диффузия.

Смысл такой. Цена находится возле уровня. Потом приникает в его окрестную область. И в итоге пробивает.



Какие есть мысли насчёт параметров, оценивающих степень проникновения?

Ещё крайне интересна такая штука, как энтропия. Описывает, насколько понимаю, степень определённости поведения системы...

Чем-поговорим о диффузии, лучше чем-поговорим о упругости, лучше чем-поговорим о ...
Какая разница с чем ассоциировать поведение. Если по факту нужно это поведения предсказать.
Можно долго сравнивать процессы. Но по факту это попытка натянуть имеющиеся методы анализа одних процессов на другой-рынок. А это не совсем корректно. 
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