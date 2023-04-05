От теории к практике - страница 1681
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Во всем мире называется "индексный арбитраж".
Гугли
Оооо, ну, наконец есть хоть какой то прогресс!
Индекс не может "опережать пару". Индекс может в отдельные моменты времени не соответствовать своему расчетному значению.
Такие перекосы бывают, но проблема в том, что для их использования необходимо открыть разнонаправленные позиции по индексу и ВСЕМ парам, входящим в базу расчета.
Спрэды сожрут всю прибыль, а также требуется точность в дроблении лотов по каждой паре.
Это то, о чем я писал месяц назад.
Дядь..
Дядь..
Гугли-гугли.
Индексный арбитраж.
И не благодари
Гугли-гугли.
Индексный арбитраж.
И не благодари
Дядь, не тупи и прочти еще раз внимательно что я написал )))почему вы считаете себя такими восхитительными, когда даже смысл написанного не ущучиваете? чудики
Во всем мире называется "индексный арбитраж".
Гугли
Не, он не арбитражить предлагает. Он увидел будущее евробакса сквозь индекс. Говорит, иногда опережает.))
Дядь, не тупи и прочти еще раз внимательно что я написал )))почему вы считаете себя такими восхитительными, когда даже смысл написанного не ущучиваете? чудики
Прочитал и что?
Движение индекса и только одной пары?
Нет.
Посмотри спрэд индекса и евро.
Не, он не арбитражить предлагает. Он увидел будущее евробакса сквозь индекс. Говорит, иногда опережает.))
звездёж это все и путь к ливантосу
нет там перекосов шире спреда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_доллара
Дядь, не тупи и прочти еще раз внимательно что я написал )))почему вы считаете себя такими восхитительными, когда даже смысл написанного не ущучиваете? чудики
Примерно такая же точность будет, как если анализировать EURUSD и USDJPY
Прочитал и что?
Движение индекса и только одной пары?
Нет.
Посмотри спрэд индекса и евро.
Дядь.. ну посмотри сам, а? Я же пишу что можно зафитить ТС, не говорю что она идеальнаяне нравится - не хавай