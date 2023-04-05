От теории к практике - страница 1681

Новый комментарий
 

Во всем мире называется "индексный арбитраж".

Гугли

[Удален]  
Дмитрий:

Оооо, ну, наконец есть хоть какой то прогресс!

Индекс не может "опережать пару". Индекс может в отдельные моменты времени не соответствовать своему расчетному значению.

Такие перекосы бывают, но проблема в том, что для их использования необходимо открыть разнонаправленные позиции по индексу и ВСЕМ парам, входящим в базу расчета.

Спрэды сожрут всю прибыль, а также требуется точность в дроблении лотов по каждой паре.

Это то, о чем я писал месяц назад.

Дядь.. 

 
Maxim Dmitrievsky:

Дядь.. 

Гугли-гугли.

Индексный арбитраж.

И не благодари

[Удален]  
Дмитрий:

Гугли-гугли.

Индексный арбитраж.

И не благодари

Дядь, не тупи и прочти еще раз внимательно что я написал )))

почему вы считаете себя такими восхитительными, когда даже смысл написанного не ущучиваете? чудики
 
Дмитрий:

Во всем мире называется "индексный арбитраж".

Гугли

Не, он не арбитражить предлагает. Он увидел будущее евробакса сквозь индекс. Говорит, иногда опережает.))

 
Maxim Dmitrievsky:

Дядь, не тупи и прочти еще раз внимательно что я написал )))

почему вы считаете себя такими восхитительными, когда даже смысл написанного не ущучиваете? чудики

Прочитал и что?

Движение индекса и только одной пары?

Нет. 

Посмотри спрэд индекса и евро.

 
Макс:

Не, он не арбитражить предлагает. Он увидел будущее евробакса сквозь индекс. Говорит, иногда опережает.))

звездёж это все и путь к ливантосу

нет там перекосов шире спреда

 
Maxim Dmitrievsky:

Дядь, не тупи и прочти еще раз внимательно что я написал )))

почему вы считаете себя такими восхитительными, когда даже смысл написанного не ущучиваете? чудики

Примерно такая же точность будет, как если анализировать EURUSD и USDJPY

[Удален]  
Дмитрий:

Прочитал и что?

Движение индекса и только одной пары?

Нет. 

Посмотри спрэд индекса и евро.

Дядь.. ну посмотри сам, а? Я же пишу что можно зафитить ТС, не говорю что она идеальная

не нравится - не хавай
1...167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688...1981
Новый комментарий