Индикаторы

Индикатор торговых сессий - индикатор для MetaTrader 4

Igor Kim | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
62283
Рейтинг:
(68)
Опубликован:
Обновлен:
Показывает начала и окончания трёх торговых сессий: азиатской, европейской и американской. Сессии отображаются фоновыми прямоугольниками. Длина прямоугольника соответствует длительности торговой сессии, а высота - торговому диапазону.

Индикатор торговых сессий


