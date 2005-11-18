Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор торговых сессий - индикатор для MetaTrader 4
- 62283
Показывает начала и окончания трёх торговых сессий: азиатской, европейской и американской. Сессии отображаются фоновыми прямоугольниками. Длина прямоугольника соответствует длительности торговой сессии, а высота - торговому диапазону.
Индикатор торговых сессий
