От теории к практике - страница 1655

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Статистическое преимущество сделок решает.

 
Martin Cheguevara:

Статистическое преимущество сделок решает.

как из нуля то выросло такое?

вобще суперски

 
Renat Akhtyamov:

как из нуля то выросло такое?


Счета для избранных!

 
Evgeniy Chumakov:

Счета для избранных!

начало спрятано, там скорее всего просада не слабая
 
Renat Akhtyamov:

как из нуля то выросло такое?

не с нуля, со 100$.

чудес не бывает.

просадка была максимум 1.35%.

Но вот это поважнее просадки - вероятность она все определяет.


 
Martin Cheguevara:

не с нуля, со 100$.

чудес не бывает.

просадка была максимум 1.35%.

Но вот это поважнее просадки - вероятность она все определяет.

а как выглядит после 17-го октября?
 
Martin Cheguevara:

да хоть сейчас.

разницы нет никакой, статистика она и в африке и в кризисе статистика .

да неее, тот баланс, что выше
 
Renat Akhtyamov:
да неее, тот баланс, что выше

Это на текущий момент времени.

Надеюсь Ты меня догонишь и перегонишь)

вот тогда у меня будет стимул стремиться развиваться вперед, а не просто зарабатывать деньги;)

хотя куда выше 100% прибыльных сделок...

наверное 100% прибыли в месяц с такими же рисками как и 10% прибыли в год.

Вот это было бы чудо)

 
Martin Cheguevara:

Это на текущий момент времени.

Надеюсь Ты меня догонишь и перегонишь)

вот тогда у меня будет стимул стремиться развиваться вперед, а не просто зарабатывать деньги;)

хотя куда выше 100% прибыльных сделок...

наверное 100% прибыли в месяц с такими же рисками как и 10% прибыли в год.

Вот это было бы чудо)

это на 17 октября

даже с учетом интервала в 3 дня, отчет устаревший

свежак кажи

 
Renat Akhtyamov:

это на 17 октября

даже с учетом интервала в 3 дня, отчет устаревший

свежак кажи

Отчет свежий. Изменение графика идет с учетом закрытых сделок, а не прошедших суток.

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