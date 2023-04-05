От теории к практике - страница 1655
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Статистическое преимущество сделок решает.
Статистическое преимущество сделок решает.
как из нуля то выросло такое?
вобще суперски
как из нуля то выросло такое?
Счета для избранных!
Счета для избранных!
как из нуля то выросло такое?
не с нуля, со 100$.
чудес не бывает.
просадка была максимум 1.35%.
Но вот это поважнее просадки - вероятность она все определяет.
не с нуля, со 100$.
чудес не бывает.
просадка была максимум 1.35%.
Но вот это поважнее просадки - вероятность она все определяет.
да хоть сейчас.
разницы нет никакой, статистика она и в африке и в кризисе статистика .
да неее, тот баланс, что выше
Это на текущий момент времени.
Надеюсь Ты меня догонишь и перегонишь)
вот тогда у меня будет стимул стремиться развиваться вперед, а не просто зарабатывать деньги;)
хотя куда выше 100% прибыльных сделок...
наверное 100% прибыли в месяц с такими же рисками как и 10% прибыли в год.
Вот это было бы чудо)
Это на текущий момент времени.
Надеюсь Ты меня догонишь и перегонишь)
вот тогда у меня будет стимул стремиться развиваться вперед, а не просто зарабатывать деньги;)
хотя куда выше 100% прибыльных сделок...
наверное 100% прибыли в месяц с такими же рисками как и 10% прибыли в год.
Вот это было бы чудо)
это на 17 октября
даже с учетом интервала в 3 дня, отчет устаревший
свежак кажи
это на 17 октября
даже с учетом интервала в 3 дня, отчет устаревший
свежак кажи
Отчет свежий. Изменение графика идет с учетом закрытых сделок, а не прошедших суток.