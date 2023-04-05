От теории к практике - страница 1288
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Угу. Ты - КИПовец, что ли? Неплохо. ПИД-регулирование тоже можно рассматривать относительно средней как задания. Автомат, по-моему, этим и занимался, но, увы, безуспешно. Причина - вот у него как раз такой параметр как энергия системы отсутствовал напрочь.
Вам надо на Ютьюбе лекции Р.Докинза о эволюции посмотреть.
А какой канал ютуба смотрел Херст в своих выдумках?
Вот интересно!!!.
наверное просто крейзи ....
Что-то затухла ветка, подброшу дровишек.) Ранее уже писал в этой ветке, что всё-таки лучше искать "грааль" , в котором входы по тренду. В подтверждении этого выкладываю результаты тестирования (01.06.2018-01.06.2019) советника, которым в данное время занимаюсь. ТС заложенная в нём в некотором смысле антипод ТС, которую здесь рассматривает топик стартёр. Так как направление входа не в направлении возврата к средней, а в направлении от средней по тренду.
Что-то затухла ветка, подброшу дровишек.) Ранее уже писал в этой ветке, что всё-таки лучше искать "грааль" , в котором входы по тренду. В подтверждении этого выкладываю результаты тестирования (01.06.2018-01.06.2019) советника, которым в данное время занимаюсь. ТС заложенная в нём в некотором смысле антипод ТС, которую здесь рассматривает топик стартёр. Так как направление входа не в направлении возврата к средней, а в направлении от средней по тренду.
Тренд, сложная штука, пока его найдешь, он уже закончился. И торгуй ты от или к средней , никакой разницы
Кстати, уж, торгуя возврат к средней почти всегда попадаешь в начало тренда. Не обязательно ведь закрываться на приходе к средней, если движение продолжается и нет никаких резонов для закрытия сделки.
Ну посмотрим, что там наторгует топик. Думаю за месяц управится, достигнет 0
Кстати, уж, торгуя возврат к средней почти всегда попадаешь в начало тренда. ...
Но этот возврат может оказаться и коррекцией текущего тренда.
Но этот возврат может оказаться и коррекцией текущего тренда.