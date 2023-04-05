От теории к практике - страница 1288

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Alexander_K:

Угу. Ты - КИПовец, что ли? Неплохо. ПИД-регулирование тоже можно рассматривать относительно средней как задания. Автомат, по-моему, этим и занимался, но, увы, безуспешно. Причина - вот у него как раз такой параметр как энергия системы отсутствовал напрочь.

К рассмотрению предлагаю вариант интресного природного явления трибоэлектрицеского принципа замера частицы ,трущихся частиц одного материала о поверхность другого. Дык вот вопрос: насколько целесообразно  использовать трибоэлектрицеский принцип  в альтернативе оптического замера?   Фигура  из трёх пальцев в кормане)  Замер этих частиц широко используется в хим,формоцефт,метал,сельхоз промышленности  и у вас в офисе тоже . Почему  же вы не применяете его  в торговле?
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довольно-таки интересно...
 
Yuriy Asaulenko:
Вам надо на Ютьюбе лекции Р.Докинза о эволюции посмотреть.
Вообще, во вселенной самые невероятные события происходят постоянно. )

А какой канал ютуба смотрел Херст  в своих выдумках?

Вот интересно!!!.

наверное  просто крейзи ....

 

Что-то затухла ветка, подброшу дровишек.) Ранее уже писал в этой  ветке, что всё-таки лучше искать "грааль" , в котором входы по тренду. В подтверждении этого выкладываю результаты тестирования  (01.06.2018-01.06.2019)  советника, которым в данное время занимаюсь.  ТС заложенная в нём в некотором смысле антипод ТС, которую здесь рассматривает топик стартёр. Так как направление входа не в направлении возврата к средней, а в направлении от средней по тренду.


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khorosh:

Что-то затухла ветка, подброшу дровишек.) Ранее уже писал в этой  ветке, что всё-таки лучше искать "грааль" , в котором входы по тренду. В подтверждении этого выкладываю результаты тестирования  (01.06.2018-01.06.2019)  советника, которым в данное время занимаюсь.  ТС заложенная в нём в некотором смысле антипод ТС, которую здесь рассматривает топик стартёр. Так как направление входа не в направлении возврата к средней, а в направлении от средней по тренду.


Тренд, сложная штука, пока его найдешь, он уже закончился. И торгуй ты от или к средней , никакой разницы
 
Vladimir Baskakov:
Тренд, сложная штука, пока его найдешь, он уже закончился. И торгуй ты от или к средней , никакой разницы
Кстати, уж, торгуя возврат к средней почти всегда попадаешь в начало тренда. Не обязательно ведь закрываться на приходе к средней, если движение продолжается и нет никаких резонов для закрытия сделки.
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Кстати, уж, торгуя возврат к средней почти всегда попадаешь в начало тренда. Не обязательно ведь закрываться на приходе к средней, если движение продолжается и нет никаких резонов для закрытия сделки.
Ну посмотрим, что там наторгует топик. Думаю за месяц управится, достигнет 0
 
Vladimir Baskakov:
Ну посмотрим, что там наторгует топик. Думаю за месяц управится, достигнет 0
Он, вроде, сделку на средней закрывает, если не ошибаюсь.
 
Yuriy Asaulenko:
Кстати, уж, торгуя возврат к средней почти всегда попадаешь в начало тренда. ...

Но этот возврат может оказаться и коррекцией текущего тренда.

 
khorosh:

Но этот возврат может оказаться и коррекцией текущего тренда.

Может. Это без разницы, чем он окажется. Получается много мелких сделок, а при попадании в тренд крупная. Мы не ждем тренд, мы просто в него попадаем по ходу пьесы.
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