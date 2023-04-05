От теории к практике - страница 1204

Новый комментарий
 
Anatolii Zainchkovskii:
Не согласен что каждой валюты по еденичному объему. Есть понятие карзина валют.  SDR помоему,  возможно ошибаюсь в точном названии.  Так вот в ней не еденичный объем валют. А процентное содержание. Входят в неё USD EUR GBP JPY CNY , точное процентное содержание гугл подскажет. Но вот как эту карзину собрать из валютных пар...???  )))

Мне больше подходит анализ взаимосвязанных валют как предлагал aleger.

Выглядит результат так.

Есть сбалансированная линия "0"   и существует коридор в котором валюты могут отколнятся от "0".

Именно валюта является носителем изменения цены, а не конкретная пара. Так к слову. Может кому пригодится.)

EURUSDH4_0

 
Anatolii Zainchkovskii:
Не согласен что каждой валюты по еденичному объему. Есть понятие карзина валют.  SDR помоему,  возможно ошибаюсь в точном названии.  Так вот в ней не еденичный объем валют. А процентное содержание. Входят в неё USD EUR GBP JPY CNY , точное процентное содержание гугл подскажет. Но вот как эту карзину собрать из валютных пар...???  )))

лично я въехал

там коэффициент к пункту, к знакам после запятой

 
Anatolii Zainchkovskii:
Не согласен что каждой валюты по еденичному объему. Есть понятие карзина валют.  SDR помоему,  возможно ошибаюсь в точном названии.  Так вот в ней не еденичный объем валют. А процентное содержание. Входят в неё USD EUR GBP JPY CNY , точное процентное содержание гугл подскажет. Но вот как эту карзину собрать из валютных пар...???  )))

Видов и составов валютных корзин в зависимости от целей анализа может быть сколько угодно. Смотри, например, http://www.dewinforex.com/ru/slovar-terminov/valiutnaia-korzina-i-ee-primenenie-na-praktike.html

Метод единичных объёмов, показанный выше, применялся для анализа причин и обстоятельств валютного кризиса 2008 года (а также проверки слухов, связанных с возможным вводом в обращение больших объемов новой американской валюты амеро).

 
Renat Akhtyamov:

лично я въехал

там коэффициент к пункту, к знакам после запятой

Так правильно мыслишь, когда не употребляешь "озверин")

 
А где начальник транспортного цеха?) Неделя в разгаре, Грааль руки сжет же? Не?))
 
Uladzimir Izerski:

Так правильно мыслишь, когда не употребляешь "озверин")

правильно то правильно...

а сумма всех линий чему равна?

 
vladevgeniy:
А где начальник транспортного цеха?) Неделя в разгаре, Грааль руки сжет же? Не?))

Возможно, что небольшая травма на производстве. Дома зализывает раны.

 
Uladzimir Izerski:

Возможно, что небольшая травма на производстве. Дома зализывает раны.

Надо полить ее из грааля тогда))

 
Renat Akhtyamov:

правильно то правильно...

а сумма всех линий чему равна?

Не знаю. Честно.

Но ты дал хороший повод подумать.)

 
Uladzimir Izerski:

Не знаю. Честно.

Но ты дал хороший повод подумать.)

лично я вижу что не ноль

видимо надо попить "озверина" и сказать всё что я думаю об этой фишке ...

1...119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211...1981
Новый комментарий