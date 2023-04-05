От теории к практике - страница 1204
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Не согласен что каждой валюты по еденичному объему. Есть понятие карзина валют. SDR помоему, возможно ошибаюсь в точном названии. Так вот в ней не еденичный объем валют. А процентное содержание. Входят в неё USD EUR GBP JPY CNY , точное процентное содержание гугл подскажет. Но вот как эту карзину собрать из валютных пар...??? )))
Мне больше подходит анализ взаимосвязанных валют как предлагал aleger.
Выглядит результат так.
Есть сбалансированная линия "0" и существует коридор в котором валюты могут отколнятся от "0".
Именно валюта является носителем изменения цены, а не конкретная пара. Так к слову. Может кому пригодится.)
Не согласен что каждой валюты по еденичному объему. Есть понятие карзина валют. SDR помоему, возможно ошибаюсь в точном названии. Так вот в ней не еденичный объем валют. А процентное содержание. Входят в неё USD EUR GBP JPY CNY , точное процентное содержание гугл подскажет. Но вот как эту карзину собрать из валютных пар...??? )))
лично я въехал
там коэффициент к пункту, к знакам после запятой
Не согласен что каждой валюты по еденичному объему. Есть понятие карзина валют. SDR помоему, возможно ошибаюсь в точном названии. Так вот в ней не еденичный объем валют. А процентное содержание. Входят в неё USD EUR GBP JPY CNY , точное процентное содержание гугл подскажет. Но вот как эту карзину собрать из валютных пар...??? )))
Видов и составов валютных корзин в зависимости от целей анализа может быть сколько угодно. Смотри, например, http://www.dewinforex.com/ru/slovar-terminov/valiutnaia-korzina-i-ee-primenenie-na-praktike.html
Метод единичных объёмов, показанный выше, применялся для анализа причин и обстоятельств валютного кризиса 2008 года (а также проверки слухов, связанных с возможным вводом в обращение больших объемов новой американской валюты амеро).
лично я въехал
там коэффициент к пункту, к знакам после запятой
Так правильно мыслишь, когда не употребляешь "озверин")
Так правильно мыслишь, когда не употребляешь "озверин")
правильно то правильно...
а сумма всех линий чему равна?
А где начальник транспортного цеха?) Неделя в разгаре, Грааль руки сжет же? Не?))
Возможно, что небольшая травма на производстве. Дома зализывает раны.
Возможно, что небольшая травма на производстве. Дома зализывает раны.
Надо полить ее из грааля тогда))
правильно то правильно...
а сумма всех линий чему равна?
Не знаю. Честно.
Но ты дал хороший повод подумать.)
Не знаю. Честно.
Но ты дал хороший повод подумать.)
лично я вижу что не ноль
видимо надо попить "озверина" и сказать всё что я думаю об этой фишке ...