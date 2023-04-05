От теории к практике - страница 1093
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никто ничё не усложняет. Я лично собираюсь работать с непустыми секундными ТФ, когда за 1, 2, 3... секунды был хотя бы один тик. Там интервалы времени заведомо нелинейные.
А переход к расстояниям Минковского как раз даст картинку в линейной системе отсчета. Чё там будет - не знаю. Надеюсь - синусоида :)))
оооо! супер. ждемс график
с нетерпением
а вот про твоего кота Шрёдингера, для настроения ;)
:
Преобразованные приращения по формулЕ
А так (красная линия) если к прошлой цене добавить это приращение x.
Интересно что средняя цены и красной линии за период идентичны.
Преобразованные приращения по формулЕ
А так (красная линия) если к прошлой цене добавить это приращение x.
Интересно что средняя цены и красной линии за период идентичны.
Апупеть можно... Надо подумать... Неужели загадочная формулЕ найдена?!
Апупеть можно... Надо подумать... Неужели загадочная формулЕ найдена?!
Так это та формулЕ что и в прошлый раз , только с плюсом и извлечённым корнем. Только что это теперь даёт?
Так это та формулЕ что и в прошлый раз , только с плюсом и извлечённым корнем. Только что это теперь даёт?
Не, должно быть так:
Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)
Ось Y - величина S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2.
А у тебя + вместо -. Т.е. расстояние по теореме Пифагора.
Все равно - кращая картинка. Удивительная.
Это на М1?
Я хз как из нее прибыль извлечь - просто любуюсь необычной красотой.
Преобразованные приращения по формулЕ
А так (красная линия) если к прошлой цене добавить это приращение x.
Интересно что средняя цены и красной линии за период идентичны.
Да прикольная штука получилась -красивая))
У меня лучше ахах))
эта штука весит 16000 строк оптимизированного кода и нифига не зарабатывает хоть и красивая)
Это на М1?
Да.
Да.
Не, определенная структура явно есть... Я поражен.
Не, определенная структура явно есть... Я поражен.
предсказываю Твое скорое разочарование...к сожалению...
Не, определенная структура явно есть... Я поражен.
Да вот можно сколько угодно нарисовать красивых картинок и не иметь успеха.
А можно так.