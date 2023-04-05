От теории к практике - страница 1093

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Alexander_K:

Никто ничё не усложняет. Я лично собираюсь работать с непустыми секундными ТФ, когда за 1, 2, 3... секунды был хотя бы один тик. Там интервалы времени заведомо нелинейные.

А переход к расстояниям Минковского как раз даст картинку в линейной системе отсчета. Чё там будет - не знаю. Надеюсь - синусоида :)))

оооо! супер. ждемс график

с нетерпением

а вот про твоего кота Шрёдингера, для настроения ;)

:

 

Преобразованные приращения по формулЕ 



А так (красная линия) если к прошлой цене добавить это приращение x.     

Интересно что средняя цены и красной линии за период идентичны.

 
Evgeniy Chumakov:

Преобразованные приращения по формулЕ 

А так (красная линия) если к прошлой цене добавить это приращение x.     

Интересно что средняя цены и красной линии за период идентичны.

Апупеть можно... Надо подумать... Неужели загадочная формулЕ найдена?!

 
Alexander_K:

Апупеть можно... Надо подумать... Неужели загадочная формулЕ найдена?!


Так это та формулЕ  что и в прошлый раз , только с плюсом и извлечённым корнем. Только что это теперь даёт?

 
Evgeniy Chumakov:


Так это та формулЕ  что и в прошлый раз , только с плюсом и извлечённым корнем. Только что это теперь даёт?

Не, должно быть так:

Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)

Ось Y - величина S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2.

А у тебя + вместо -. Т.е. расстояние по теореме Пифагора.

Все равно - кращая картинка. Удивительная.

Это на М1?

Я хз как из нее прибыль извлечь - просто любуюсь необычной красотой.

 
Evgeniy Chumakov:

Преобразованные приращения по формулЕ 



А так (красная линия) если к прошлой цене добавить это приращение x.     

Интересно что средняя цены и красной линии за период идентичны.

Да прикольная штука получилась -красивая))

У меня лучше ахах))

эта штука весит 16000 строк оптимизированного кода и нифига не зарабатывает хоть и красивая)

 
Alexander_K:

Это на М1?



Да.

 
Evgeniy Chumakov:


Да.

Не, определенная структура явно есть... Я поражен.

 
Alexander_K:

Не, определенная структура явно есть... Я поражен.

предсказываю Твое скорое разочарование...к сожалению...

 
Alexander_K:

Не, определенная структура явно есть... Я поражен.


Да вот можно сколько угодно нарисовать красивых картинок и не иметь успеха.


А можно так.


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