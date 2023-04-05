От теории к практике - страница 1091
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а пятничный импульс по вам не ударил?)
Нет, я ж не всё время в рынке.
Да, думаю ты прав, Бас.
Однако есть мнение, что если перейти в двумерное пространство Минковского, т.е.
ввести следующие координаты для тиковых измерений (синхронизированных между различными ДЦ).
Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)
Ось Y - величина S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой
то можно получить крайне интересную картину...
Просто решил применить это формулу к минутным приращениям в скользящем окне t = 240 минут.
Вот что получилось.
Просто решил применить это формулу к минутным приращениям в скользящем окне t = 240 минут.
Вот что получилось.
красиво, душевно
а что это получилось?
красиво, душевно
а что это получилось?
Приращения по формуле Ось Y. А чё с этим делать?
меня тоже не было в рынке. но не по каким-то трейдерским соображениям. просто повезло. может научить систему как-то фиксировать начала импульсов и останавливать торговлю... нужно подумать над этим. те импульсы, что на новостях, они не опасны, про них знаешь наперед, что может быть движение. но вот такие, ни с того ни с сего.
хотя последний импульс, тот, о котором я тут говорил, он был в ровное время, в 18:00, может и было какое-то событие тогда. экономический календарь же не все события прописывает.
я обычно новости только с 3 полосками смотрю. а бывает сильное движение, потом смотришь в календарь, а в то время новость была только средней важности.
красиво, душевно
а что это получилось?
Немецкий PMI вышел очень плохим, гораздо хуже чем ожидали, хотя и то что ждали нельзя назвать хорошим. Экономика Германии локомотив европейской - теперь ждут, что в Европе все будет замедляться.
но новость вышла в 10:30, а движение началось еще в 10:15.
инсайдеры?
кстати да. может быть.
но новость вышла в 10:30, а движение началось еще в 10:15.
инсайдеры?
да нету их, инсайдеров
инфа идет прямо с рынка и меняется на глазах
инсайдер точно также блефует, как и почти все остальные
кстати да. может быть.
но новость вышла в 10:30, а движение началось еще в 10:15.
инсайдеры?
да никто ничего не давал
это тупая рыночная формула меж спросом и предложением так работает