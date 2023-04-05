От теории к практике - страница 1536

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EgorKim:

А может быть тренды ещё нужно поискать?

Отбой от Машки, если повезет. Машка баба злая)))

 
secret:
Как ни приводите, а торговать приходится исходный ряд, а не преобразованный. Т.е. трендовую компоненту тоже надо учитывать и прогнозировать. Либо искать места, где её нет. Вот вам и ключ, сто раз уже повторенный.
ты торгуешь только горизонтальные флэты?
 

multiplicator:

что это значит?

тренд наш друг на фонде

...вход при возобновлении движения от средней в направлении этой средней

Имелось ввиду: если средняя направлена вверх, и цена пошла вверх, удаляясь от средней, то покупаем. И наоборот.

 
Alexander_K:

Более того.

Ну, кто же такие Ширяев и Пастухов? Ответ: да это просто пигмеи в сравнении с Колмогоровым, Эйнштейном, Башелье и т.д. - основателями теории случайных процессов, которые утверждают, что на таких процессах зарабатывать можно.

Статья Колмогорова "Интерполирование и экстраполирование стационарных случайных последовательностей", теоретические и экспериментальные работы великих исследователей "закона корня из времени", включая Ганна, прямо указывают, что - приведите реальный ВР к требуемому стационарному виду с дополнительными условиями к АКФ, спектральной плотности и т.п. и все, дело в шляпе.

Здесь на форуме, Колдун миллиард раз говорил - все дело в преобразовании исходного ВР, никто даже внимания не обращает... Парадокс!

Слабаки и пигмеи духа способны тут только хихикать и ковырять в носу, все что угодно, лишь бы не работать. Тьфу!

Тем же, кто ожидал от меня чудес, а сейчас, видите ли расстроился и иронизирует, сообщаю: фиг вам, а не Грааль! Никакого не будет с вами сотрудничества. А я к нему все равно приду, хоть и не так быстро как хотелось.

Я все сказал. Удачного дня!

А кто такой Колдун? Очередной форумный балабол-фантазер? Чем он отличается от остальных? Он мониторинг реального счета с регулярными доходами показывал? Думаю что нет.

Тренируйте чуйку, Александр. Ничего лучше мозга пока не придумали.

 
Макс:

А кто такой Колдун? Очередной форумный балабол-фантазер? Чем он отличается от остальных? Он мониторинг реального счета с регулярными доходами показывал? Думаю что нет.

Тренируйте чуйку, Александр. Ничего лучше мозга пока не придумали.

Не разумно на форуме, где тусуются преимущественно программисты, отрицать автоматическую торговлю и призывать к ручной. Куда же тогда прилагать искусство программиста.) Если лучше мозга ничего нет, то почему тогда этот мозг не может придумать автоматическую прибыльную ТС ? )))

 
multiplicator:
ты торгуешь только горизонтальные флэты?
По крайней мере, стараюсь.
 
Макс:

А кто такой Колдун? Очередной форумный балабол-фантазер?

да

 
khorosh:

...вход при возобновлении движения от средней в направлении этой средней

Имелось ввиду: если средняя направлена вверх, и цена пошла вверх, удаляясь от средней, то покупаем. И наоборот.

И можно попасть на такую штуку как тренд закончился) 

Это и флетов касается .

Самая большая проблема отпределить что заканчивается не отхватив лося


[Удален]  
Макс:

А кто такой Колдун? Очередной форумный балабол-фантазер?

да, но еще и Учитель на полставки

в народе - не колдун, а фокусник (с маленькой буквы)
 
EgorKim:

И можно попасть на такую штуку как тренд закончился) 

Это и флетов касается .

Самая большая проблема отпределить что заканчивается не отхватив лося


А можно с помощью простого приёма не попасть. По крайней мере на вашем скрине.

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