От теории к практике - страница 1536
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А может быть тренды ещё нужно поискать?
Отбой от Машки, если повезет. Машка баба злая)))
Как ни приводите, а торговать приходится исходный ряд, а не преобразованный. Т.е. трендовую компоненту тоже надо учитывать и прогнозировать. Либо искать места, где её нет. Вот вам и ключ, сто раз уже повторенный.
multiplicator:
что это значит?тренд наш друг на фонде
...вход при возобновлении движения от средней в направлении этой средней.
Имелось ввиду: если средняя направлена вверх, и цена пошла вверх, удаляясь от средней, то покупаем. И наоборот.
Более того.
Ну, кто же такие Ширяев и Пастухов? Ответ: да это просто пигмеи в сравнении с Колмогоровым, Эйнштейном, Башелье и т.д. - основателями теории случайных процессов, которые утверждают, что на таких процессах зарабатывать можно.
Статья Колмогорова "Интерполирование и экстраполирование стационарных случайных последовательностей", теоретические и экспериментальные работы великих исследователей "закона корня из времени", включая Ганна, прямо указывают, что - приведите реальный ВР к требуемому стационарному виду с дополнительными условиями к АКФ, спектральной плотности и т.п. и все, дело в шляпе.
Здесь на форуме, Колдун миллиард раз говорил - все дело в преобразовании исходного ВР, никто даже внимания не обращает... Парадокс!
Слабаки и пигмеи духа способны тут только хихикать и ковырять в носу, все что угодно, лишь бы не работать. Тьфу!
Тем же, кто ожидал от меня чудес, а сейчас, видите ли расстроился и иронизирует, сообщаю: фиг вам, а не Грааль! Никакого не будет с вами сотрудничества. А я к нему все равно приду, хоть и не так быстро как хотелось.
Я все сказал. Удачного дня!
А кто такой Колдун? Очередной форумный балабол-фантазер? Чем он отличается от остальных? Он мониторинг реального счета с регулярными доходами показывал? Думаю что нет.
Тренируйте чуйку, Александр. Ничего лучше мозга пока не придумали.
А кто такой Колдун? Очередной форумный балабол-фантазер? Чем он отличается от остальных? Он мониторинг реального счета с регулярными доходами показывал? Думаю что нет.
Тренируйте чуйку, Александр. Ничего лучше мозга пока не придумали.
Не разумно на форуме, где тусуются преимущественно программисты, отрицать автоматическую торговлю и призывать к ручной. Куда же тогда прилагать искусство программиста.) Если лучше мозга ничего нет, то почему тогда этот мозг не может придумать автоматическую прибыльную ТС ? )))
ты торгуешь только горизонтальные флэты?
А кто такой Колдун? Очередной форумный балабол-фантазер?
да
...вход при возобновлении движения от средней в направлении этой средней.
Имелось ввиду: если средняя направлена вверх, и цена пошла вверх, удаляясь от средней, то покупаем. И наоборот.
И можно попасть на такую штуку как тренд закончился)
Это и флетов касается .
Самая большая проблема отпределить что заканчивается не отхватив лося
А кто такой Колдун? Очередной форумный балабол-фантазер?
да, но еще и Учитель на полставкив народе - не колдун, а фокусник (с маленькой буквы)
И можно попасть на такую штуку как тренд закончился)
Это и флетов касается .
Самая большая проблема отпределить что заканчивается не отхватив лося
А можно с помощью простого приёма не попасть. По крайней мере на вашем скрине.