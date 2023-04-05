От теории к практике - страница 1004
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И тут Остапа понесло.
у человека открылись глаза
это нормально
но его же пока не до тошноты распирает как бы
до тошноты будет, когда за одним якобы граалем появится следующий якобы грааль, но лучше и проще. и т.д. раз 100-1000
и в конце концов получится, что стратегия окажется настолько простой, что придется волосы на голове рвать, от того что выкурил горы бесполезной инфы
Кстати, что на счёт статистики убыточных ордеров по дню недели и времени? Есть какая-то зависимость?
Или такие исследования не проводились Александром?
И второе , может брать окно наблюдения таким размером что-бы количество разнонаправленных приращений было равным?
у человека открылись глаза
это нормально
но его же пока не до тошноты распирает как бы
до тошноты будет, когда за одним якобы граалем появится следующий якобы грааль, но лучше и проще. и т.д. раз 100-1000
и в конце концов получится, что стратегия окажется настолько простой, что придется волосы на голове рвать, от того что выкурил горы бесполезной инфы
Кстати, что на счёт статистики убыточных ордеров по дню недели и времени? Есть какая-то зависимость?
Или такие исследования не проводились Александром?
И второе , может брать окно наблюдения таким размером что-бы количество разнонаправленных приращений было равным?
Нет, не проводил.
Более того, если подвести некий итог, то две системы, которым я уделил более года внимания, хороши. Они дают безусловно прибыль на флетовых участках:
Можно использовать любую.
НО!!! До тех пор пока не появится Его Величество ТРЕНД, крушащий все жалкие линии поддержки/сопротивления на своем пути.
Можно ли вычислить тренд по дню недели? Наверное - нет.
Однако должна быть математическая формула или интерпретация тренда каким-либо параметром.
Область моих интересов сейчас:
1) динамическое скользящее окно наблюдения
2) мгновенная скорость и ее производные (ускорение, рывок, бросок) и их плотности вероятности.
Возможно, в этом что-то есть, но, когда появятся конкретные таблицы/формулы - не знаю...
Пока же, я - просто читатель, один из страждущих, чего уж там говорить... Ищу гениальные посты, идеи. Вот и все.
Одна из проблем (на мой взгляд) это неравномерное приращение цены в единицу времени. От этого неравномерное по времени нахождение сделки в рынке.
Или же работать по циклам , на прогноз что следующие n минут закроются выше/ниже ....
Все.. дальше продолжать нечего.. )))) Апогей этой конфигурации..........Искать некие позывы ... в суете меньших фреймов - утопия по определению))) опровергните попробуйте)
мдаааа
с таким в торговлю лучче не соваться
ну как вот такое может быть?
А вот так! Дальше-то смотрел? Линии поддержки/сопротивления как бы заранее расширяются, выхватывая экстремумы цены.
Это не мой индикатор, а Колдуна. А он дрянь советовать не будет.
Хотя... На сильных трендах он тоже льет... Поэтому ветка и растянулась на миллиард постов - умел бы этот индюк сильные тренды видеть, то уже бы все в золоте ходили. Увы...
...
НО!!! До тех пор пока не появится Его Величество ТРЕНД, крушащий все жалкие линии поддержки/сопротивления на своем пути.
...
Трейдеры, которые торгуют, используя уровни, перед принятием решения о входе анализируют поведение цены вблизи уровня. Этот анализ позволяет сделать вывод как входить: на отбой или на отскок. Разумеется такой анализ не может полностью исключить ошибки, так как могут быть ложные пробои и ложные отскоки. Но при торговле по уровням можно использовать сравнительно небольшие стопы. Соотношение TP/SL может быть как минимум 2. Поэтому тот, кто освоил этот способ торговли с пустыми карманами не бывает. Жаль только, что автоматизировать этот способ торговли, задача достаточно сложная. Решил ли её кто-нибудь успешно мне неизвестно.
Раз вы такой всемогущий, вам разумеется не составит труда подкрепить свои слова стейтом (мониторингом реального счета)?
Одна формацевтическая фирма проводила исследования по созданию средства для улучшения роста волос. К ним пришли журналисты, чтобы узнать, какие успехи достигнуты. Руководитель проекта представил журналистом чудодейственную мазь. Он взял шарик для пинг понга и намазал его этой мазью. Шарик покрылся пушком. Журналисты поаплодировали. Но один из них, который был с лысиной, попросил, помазать ему голову. Руководитель ответил: получение такого эффекта у людей пока дело далёкого будущего.
А вот так! Дальше-то смотрел? Линии поддержки/сопротивления как бы заранее расширяются, выхватывая экстремумы цены.
Это не мой индикатор, а Колдуна. А он дрянь советовать не будет.
Хотя... На сильных трендах он тоже льет... Поэтому ветка и растянулась на миллиард постов - умел бы этот индюк сильные тренды видеть, то уже бы все в золоте ходили. Увы...
а в тренде, что привело к уменьшению баланса, как выглядел скрин?