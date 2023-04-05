От теории к практике - страница 997
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Какая именно просада? И какая она может быть в будущем?
по тихонечку вывожу это недоразумение
совсем не обратил внимание на неё по началу
тема вытягивания эквити очень сложная, на форуме этому делу почти никто не уделяет внимания
поэтому я прошел этот путь один
это тяжелый труд
извините, но поделиться наработками в этой области не смогу.
в будущем её не будет
Для общего веселья опубликую свой конкурсный стэйт.
Вуаля!
Пребываю в полнейшем нокауте и печали...
Как могут всего отрицательные 2 (две) сделки (выделены красным цветом) опрокинуть 45 (сорок пять!) положительных (ну, не все в плюс, а с положительной динамикой)???!!!
У меня это в голове не укладывается.... Какие-такие теории это могут объяснить? Пойду забудусь сном...
Как могут всего отрицательные 2 (две) сделки (выделены красным цветом) опрокинуть 45 (сорок пять!) положительных (ну, не все в плюс, а с положительной динамикой)???!!!
Всё дело в размере, а не количестве. Что тут понимать.
по тихонечку вывожу это недоразумение
совсем не обратил внимание на неё по началу
тема вытягивания эквити очень сложная, на форуме этому делу почти никто не уделяет внимания
поэтому я прошел этот путь один
это тяжелый труд
извините, но поделиться наработками в этой области не смогу.
в будущем её не будет
ну так)))
подобные графики я могу нарисовать мульон штук каждый день.... и на каждый мульен штук будет несколько десятков/сотен картинок сливов. а рецепт простой - ставим тейк 20 пунктов 5-и знака и не ставим сл вообще, и получим такие же картинки и ничем не хуже... причем будем входить в рандомном направлении.
избавится от просадок означает одно - научится прогнозировать рынок. возможно ли это? - весьма риторический вопрос.
ну так)))
подобные графики я могу нарисовать мульон штук каждый день.... и на каждый мульен штук будет несколько десятков/сотен картинок сливов. а рецепт простой - ставим тейк 20 пунктов 5-и знака и не ставим сл вообще, и получим такие же картинки и ничем не хуже... причем будем входить в рандомном направлении.
избавится от просадок означает одно - научится прогнозировать рынок. возможно ли это? - весьма риторический вопрос.
+1
ну так)))
подобные графики я могу нарисовать мульон штук каждый день.... и на каждый мульен штук будет несколько десятков/сотен картинок сливов. а рецепт простой - ставим тейк 20 пунктов 5-и знака и не ставим сл вообще, и получим такие же картинки и ничем не хуже... причем будем входить в рандомном направлении.
избавится от просадок означает одно - научится прогнозировать рынок. возможно ли это? - весьма риторический вопрос.
и желательно автомасисськи
и желательно автоматически
Так надо ли прогнозировать? Убираем риски, и усе)))
Так надо ли прогнозировать? Убираем риски, и усе)))
конечно надо, причем без задержки, иначе постфактум получится
а без риска нет ни торговли, ни шампанского
;)
я пока более внимательно слежу за "аутсайдерами".(хотя можно назвать и лидером, смотря с какой стороны смотреть)
Появление явного - признак грядущей движухи. На то есть фундаментальные причины: Если валюта к баксу растёт/падает шустрее и стабильнее всех, то она выбивается из общего потока и сейчас "бахнет" :-) Видимо банковские риски по ней становятся чрезмерными и её выправляют.
Ну, дык и я об этом. Не надо ставить на фаворита, важнее отследить, когда он устанет.
Для общего веселья опубликую свой конкурсный стэйт.
Вуаля!
Пребываю в полнейшем нокауте и печали...
Как могут всего отрицательные 2 (две) сделки (выделены красным цветом) опрокинуть 45 (сорок пять!) положительных (ну, не все в плюс, а с положительной динамикой)???!!!
У меня это в голове не укладывается.... Какие-такие теории это могут объяснить? Пойду забудусь сном...
так же как 2% по времени движений рынка может иметь по объему 90% пунктов.И если Ты не понимаешь почему у Тебя это произошло, то Ты зря создал эту ветку.