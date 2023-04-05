От теории к практике - страница 997

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Andrey Dik:

Какая именно просада? И какая она может быть в будущем?

по тихонечку вывожу это недоразумение

совсем не обратил внимание на неё по началу

тема вытягивания эквити очень сложная, на форуме этому делу почти никто не уделяет внимания

поэтому я прошел этот путь один

это тяжелый труд

извините, но поделиться наработками в этой области не смогу.

в будущем её не будет

 

Для общего веселья опубликую свой конкурсный стэйт.

Вуаля!

Пребываю в полнейшем нокауте и печали...

Как могут всего отрицательные 2 (две) сделки (выделены красным цветом) опрокинуть 45 (сорок пять!) положительных (ну, не все в плюс, а с положительной динамикой)???!!!

У меня это в голове не укладывается.... Какие-такие теории это могут объяснить? Пойду забудусь сном...

 
Alexander_K:

Как могут всего отрицательные 2 (две) сделки (выделены красным цветом) опрокинуть 45 (сорок пять!) положительных (ну, не все в плюс, а с положительной динамикой)???!!!


Всё дело в размере, а не количестве. Что тут понимать.

 
Renat Akhtyamov:

по тихонечку вывожу это недоразумение

совсем не обратил внимание на неё по началу

тема вытягивания эквити очень сложная, на форуме этому делу почти никто не уделяет внимания

поэтому я прошел этот путь один

это тяжелый труд

извините, но поделиться наработками в этой области не смогу.

в будущем её не будет

ну так)))

подобные графики я могу нарисовать мульон штук каждый день.... и на каждый мульен штук будет несколько десятков/сотен картинок сливов. а рецепт простой - ставим тейк 20 пунктов 5-и знака и не ставим сл вообще, и получим такие же картинки и ничем не хуже... причем будем входить в рандомном направлении.

избавится от просадок означает одно - научится прогнозировать рынок. возможно ли это? - весьма риторический вопрос.

 
Andrey Dik:

ну так)))

подобные графики я могу нарисовать мульон штук каждый день.... и на каждый мульен штук будет несколько десятков/сотен картинок сливов. а рецепт простой - ставим тейк 20 пунктов 5-и знака и не ставим сл вообще, и получим такие же картинки и ничем не хуже... причем будем входить в рандомном направлении.

избавится от просадок означает одно - научится прогнозировать рынок. возможно ли это? - весьма риторический вопрос.

+1

 
Andrey Dik:

ну так)))

подобные графики я могу нарисовать мульон штук каждый день.... и на каждый мульен штук будет несколько десятков/сотен картинок сливов. а рецепт простой - ставим тейк 20 пунктов 5-и знака и не ставим сл вообще, и получим такие же картинки и ничем не хуже... причем будем входить в рандомном направлении.

избавится от просадок означает одно - научится прогнозировать рынок. возможно ли это? - весьма риторический вопрос.

и желательно автомасисськи

 
Renat Akhtyamov:

и желательно автоматически

Так надо ли прогнозировать? Убираем риски, и усе)))

 
Novaja:

Так надо ли прогнозировать? Убираем риски, и усе)))

конечно надо, причем без задержки, иначе постфактум получится

а без риска нет ни торговли, ни шампанского

;)

 
Maxim Kuznetsov:
я пока более внимательно слежу за "аутсайдерами".(хотя можно назвать и лидером, смотря с какой стороны смотреть)
Появление явного - признак грядущей движухи. На то есть фундаментальные причины: Если валюта к баксу растёт/падает шустрее и стабильнее всех, то она выбивается из общего потока и сейчас "бахнет" :-) Видимо банковские риски по ней становятся чрезмерными и её выправляют.

Ну, дык и я об этом. Не надо ставить на фаворита, важнее отследить, когда он устанет. 

 
Alexander_K:

Для общего веселья опубликую свой конкурсный стэйт.

Вуаля!

Пребываю в полнейшем нокауте и печали...

Как могут всего отрицательные 2 (две) сделки (выделены красным цветом) опрокинуть 45 (сорок пять!) положительных (ну, не все в плюс, а с положительной динамикой)???!!!

У меня это в голове не укладывается.... Какие-такие теории это могут объяснить? Пойду забудусь сном...

так же как 2% по времени движений рынка может иметь по объему 90% пунктов.

И если Ты не понимаешь почему у Тебя это произошло, то Ты зря создал эту ветку.
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