Майнер Биткоин - страница 122

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19 разьемов PCI-E вот чему удивился
 
prostotrader:

К сожадению, этот режим нельзя влючить на каждую карту по отдельности, НО

Вы можете выставить этот режим, посмотреть частоту памяти, ВЫКЛЮЧИТЬ "Р0", а затем выставить 

эту частоту ползунком "Memory Clock" на картах, которые нормально работают. 

Да я уж давно по максимум всё отрегулировал, думал может ещё что из карт выжать, только хуже стало. Видимо максимум их уже был найден. У меня при настройках по умолчанию только одна эта карта в "Р2" работает, остальные все сами в "Р0" работают без принудительного переключения. Видимо разные карты сами могут выбирать нужный режим. Я думаю включение "Р0" будет хорошо работать если на риге одинаковые карты и по умолчанию не выставляют этот режим.

 
Viktor Korablev:

Да я уж давно по максимум всё отрегулировал...

Не забывайте следить за температурой, скоро лето...

 
prostotrader:

Не забывайте следить за температурой, скоро лето...

  залить минеральным маслом и в морозильную камеру и шума нет )) и хэшрейт повыше ))))

 
ruslan:

  залить минеральным маслом и в морозильную камеру и шума нет )) и хэшрейт повыше ))))

у меня нет минерального, только синтетика, не подойдет? )

 
Sergey Chalyshev:

у меня нет минерального, только синтетика, не подойдет? )

Попробуй...

 
Dmitry Shumaev:
Не вижу будущего для биткоина. Еще не наигрались?

Уверенна, что опыта работы с криптой у Вас точно не было ! 

 
а у меня такое чувство что сейчас биток опускают для капитализации в несколько рук. и кто то его упорно набирает....
 
GhostMan:
а у меня такое чувство что сейчас биток опускают для капитализации в несколько рук. и кто то его упорно набирает....

Всю крипту отжимают у слабых рук. Нужно ждать, и не вестись на провокации. 

 


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