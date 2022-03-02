Майнер Биткоин - страница 122
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К сожадению, этот режим нельзя влючить на каждую карту по отдельности, НО
Вы можете выставить этот режим, посмотреть частоту памяти, ВЫКЛЮЧИТЬ "Р0", а затем выставить
эту частоту ползунком "Memory Clock" на картах, которые нормально работают.
Да я уж давно по максимум всё отрегулировал, думал может ещё что из карт выжать, только хуже стало. Видимо максимум их уже был найден. У меня при настройках по умолчанию только одна эта карта в "Р2" работает, остальные все сами в "Р0" работают без принудительного переключения. Видимо разные карты сами могут выбирать нужный режим. Я думаю включение "Р0" будет хорошо работать если на риге одинаковые карты и по умолчанию не выставляют этот режим.
Да я уж давно по максимум всё отрегулировал...
Не забывайте следить за температурой, скоро лето...
Не забывайте следить за температурой, скоро лето...
залить минеральным маслом и в морозильную камеру и шума нет )) и хэшрейт повыше ))))
залить минеральным маслом и в морозильную камеру и шума нет )) и хэшрейт повыше ))))
у меня нет минерального, только синтетика, не подойдет? )
у меня нет минерального, только синтетика, не подойдет? )
Попробуй...
Не вижу будущего для биткоина. Еще не наигрались?
Уверенна, что опыта работы с криптой у Вас точно не было !
а у меня такое чувство что сейчас биток опускают для капитализации в несколько рук. и кто то его упорно набирает....
Всю крипту отжимают у слабых рук. Нужно ждать, и не вестись на провокации.