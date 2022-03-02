Майнер Биткоин - страница 121

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prostotrader:


Запускаем NVidia Profile inspector, переходим в 5 раздел и изменяем пункт CUDA Force P2 state

на «off», смотрим, чтобы в NVidia Inspector в пункте P-State было «P0».


Касаемо этого совета, хочу уточнить, что он подходит не для всех видеокарт.

Я им воспользовался и в итоге у меня одна из видеокарт начала отключаться, получился переразгон. Уменьшив разгон стало всё работать, но в итоге производительность видеокарты оказалась меньше, чем без использования параметра "Р0" 

Это было на эфире, видеокарта Palit Jetstream 1060. В обычном режиме стабильно выдает 25,5 мегахешей в режиме "Р0" стабильно работала только при 24 мегахеш.

 

А удаленный майнинг здесь обсуждался/обсуждается?

По прогнозам  статеек от гугла 150 - 200 % прибыли в год.

Что об этом думаете?

---------

Типа оренды VPS  для майнинга

 
Dmytro Zelenskyy:

А удаленный майнинг здесь обсуждался/обсуждается?

По прогнозам  статеек от гугла 150 - 200 % прибыли в год.

Что об этом думаете?

---------

Типа оренды VPS  для майнинга

бред

 

Майнер принимает решение что майнить, в чем он видит перспективу.

Сам рискует тем, что деньга которую намайнил может упасть и не покрыть расход на аренду.

А дата центры зарабатывают на аренде и ничем не рискуют.

Так же и в дом.,ферму можно вложиться и намайнить типа кучу денег, а после очередного черного лебедя - будет куча трухи если перевести в у.е.

Или я так далек от этой темы, что может не понимаю суть

Майниш себе на счет или продаешь свои мощности за некоторую стабильную оплату?

 
Dmytro Zelenskyy:

Майнер принимает решение что майнить, в чем он видит перспективу.

Сам рискует тем, что деньга которую намайнил может упасть и не покрыть расход на аренду.

А дата центры зарабатывают на аренде и ничем не рискуют.

Так же и в дом.,ферму можно вложиться и намайнить типа кучу денег, а после очередного черного лебедя - будет куча трухи если перевести в у.е.

Или я так далек от этой темы, что может не понимаю суть

Майниш себе на счет или продаешь свои мощности за некоторую стабильную оплату?

Всё правильно понимаете.

 
Viktor Korablev:

Касаемо этого совета, хочу уточнить, что он подходит не для всех видеокарт.

Я им воспользовался и в итоге у меня одна из видеокарт начала отключаться, получился переразгон. Уменьшив разгон стало всё работать, но в итоге производительность видеокарты оказалась меньше, чем без использования параметра "Р0" 

Это было на эфире, видеокарта Palit Jetstream 1060. В обычном режиме стабильно выдает 25,5 мегахешей в режиме "Р0" стабильно работала только при 24 мегахеш.

Это не переразгон. Режим "Р0" - заводской режим. Если только после включения этого режима (без регулировки напряжения частоты и напряжения)

карта стала вылетать, то это означает, что она уже на пределе своих возможностей. Возможно, конечно, что этот режим имеет смысл включать

только на современных картах (Ti) я не уточнял этот ворпрос до марок видеокарт.

У меня 23 карты и все Ti - всё прекрасно работает в этом режиме.

Проверьте работу карты только с этим режимом, не регулируя сразу частоту и напряжение.

Добавлено

Вот, к примеру.

На скрине видно, что карта работает на частоте ядра 1810 (явно больше чем заявлено производителем и я её не поднимал, карта сама "встала" на эту частоту),

режим "Р0", но при этом потребляет на 30 ВАТТ меньше (было 180 Вт до регулировки).


 
prostotrader:

Это не переразгон. Режим "Р0" - заводской режим. Если только после включения этого режима (без регулировки напряжения частоты и напряжения)

карта стала вылетать, то это означает, что она уже на пределе своих возможностей. Возможно, конечно, что этот режим имеет смысл включать

только на современных картах (Ti) я не уточнял этот ворпрос до марок видеокарт.

У меня 23 карты и все Ti - всё прекрасно работает в этом режиме.

Проверьте работу карты только с этим режимом, не регулируя сразу частоту и напряжение.

Добавлено

Вот, к примеру.

На скрине видно, что карта работает на частоте ядра 1810 (явно больше чем заявлено производителем и я её не поднимал, карта сама "встала" на эту частоту),

режим "Р0", но при этом потребляет на 30 ВАТТ меньше (было 180 Вт до регулировки).


Этот режим негативно повлиял только на одну карту. У меня например на такой же  1060 только от Гигабайт с "Р0" всё хорошо работает и с более младшими 1050Ti тоже, они все в "Р0" прекрасно работают. Негативный эффект коснулся только одной карты.

 
B250-MINING-EXPERT-Motherboard-Cryptocurrency
 
Viktor Korablev:

Этот режим негативно повлиял только на одну карту. У меня например на такой же  1060 только от Гигабайт с "Р0" всё хорошо работает и с более младшими 1050Ti тоже, они все в "Р0" прекрасно работают. Негативный эффект коснулся только одной карты.

К сожадению, этот режим нельзя влючить на каждую карту по отдельности, НО

Вы можете выставить этот режим, посмотреть частоту памяти, ВЫКЛЮЧИТЬ "Р0", а затем выставить 

эту частоту ползунком "Memory Clock" на картах, которые нормально работают. 

 
ruslan:
B250-MINING-EXPERT-Motherboard-Cryptocurrency

И?

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