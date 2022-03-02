Майнер Биткоин - страница 121
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Запускаем NVidia Profile inspector, переходим в 5 раздел и изменяем пункт CUDA – Force P2 state
на «off», смотрим, чтобы в NVidia Inspector в пункте P-State было «P0».
Касаемо этого совета, хочу уточнить, что он подходит не для всех видеокарт.
Я им воспользовался и в итоге у меня одна из видеокарт начала отключаться, получился переразгон. Уменьшив разгон стало всё работать, но в итоге производительность видеокарты оказалась меньше, чем без использования параметра "Р0"
Это было на эфире, видеокарта Palit Jetstream 1060. В обычном режиме стабильно выдает 25,5 мегахешей в режиме "Р0" стабильно работала только при 24 мегахеш.
А удаленный майнинг здесь обсуждался/обсуждается?
По прогнозам статеек от гугла 150 - 200 % прибыли в год.
Что об этом думаете?
---------
Типа оренды VPS для майнинга
А удаленный майнинг здесь обсуждался/обсуждается?
По прогнозам статеек от гугла 150 - 200 % прибыли в год.
Что об этом думаете?
---------
Типа оренды VPS для майнинга
бред
Майнер принимает решение что майнить, в чем он видит перспективу.
Сам рискует тем, что деньга которую намайнил может упасть и не покрыть расход на аренду.
А дата центры зарабатывают на аренде и ничем не рискуют.
Так же и в дом.,ферму можно вложиться и намайнить типа кучу денег, а после очередного черного лебедя - будет куча трухи если перевести в у.е.
Или я так далек от этой темы, что может не понимаю суть
Майниш себе на счет или продаешь свои мощности за некоторую стабильную оплату?
Майнер принимает решение что майнить, в чем он видит перспективу.
Сам рискует тем, что деньга которую намайнил может упасть и не покрыть расход на аренду.
А дата центры зарабатывают на аренде и ничем не рискуют.
Так же и в дом.,ферму можно вложиться и намайнить типа кучу денег, а после очередного черного лебедя - будет куча трухи если перевести в у.е.
Или я так далек от этой темы, что может не понимаю суть
Майниш себе на счет или продаешь свои мощности за некоторую стабильную оплату?
Всё правильно понимаете.
Касаемо этого совета, хочу уточнить, что он подходит не для всех видеокарт.
Я им воспользовался и в итоге у меня одна из видеокарт начала отключаться, получился переразгон. Уменьшив разгон стало всё работать, но в итоге производительность видеокарты оказалась меньше, чем без использования параметра "Р0"
Это было на эфире, видеокарта Palit Jetstream 1060. В обычном режиме стабильно выдает 25,5 мегахешей в режиме "Р0" стабильно работала только при 24 мегахеш.
Это не переразгон. Режим "Р0" - заводской режим. Если только после включения этого режима (без регулировки напряжения частоты и напряжения)
карта стала вылетать, то это означает, что она уже на пределе своих возможностей. Возможно, конечно, что этот режим имеет смысл включать
только на современных картах (Ti) я не уточнял этот ворпрос до марок видеокарт.
У меня 23 карты и все Ti - всё прекрасно работает в этом режиме.
Проверьте работу карты только с этим режимом, не регулируя сразу частоту и напряжение.
Добавлено
Вот, к примеру.
На скрине видно, что карта работает на частоте ядра 1810 (явно больше чем заявлено производителем и я её не поднимал, карта сама "встала" на эту частоту),
режим "Р0", но при этом потребляет на 30 ВАТТ меньше (было 180 Вт до регулировки).
Это не переразгон. Режим "Р0" - заводской режим. Если только после включения этого режима (без регулировки напряжения частоты и напряжения)
карта стала вылетать, то это означает, что она уже на пределе своих возможностей. Возможно, конечно, что этот режим имеет смысл включать
только на современных картах (Ti) я не уточнял этот ворпрос до марок видеокарт.
У меня 23 карты и все Ti - всё прекрасно работает в этом режиме.
Проверьте работу карты только с этим режимом, не регулируя сразу частоту и напряжение.
Добавлено
Вот, к примеру.
На скрине видно, что карта работает на частоте ядра 1810 (явно больше чем заявлено производителем и я её не поднимал, карта сама "встала" на эту частоту),
режим "Р0", но при этом потребляет на 30 ВАТТ меньше (было 180 Вт до регулировки).
Этот режим негативно повлиял только на одну карту. У меня например на такой же 1060 только от Гигабайт с "Р0" всё хорошо работает и с более младшими 1050Ti тоже, они все в "Р0" прекрасно работают. Негативный эффект коснулся только одной карты.
Этот режим негативно повлиял только на одну карту. У меня например на такой же 1060 только от Гигабайт с "Р0" всё хорошо работает и с более младшими 1050Ti тоже, они все в "Р0" прекрасно работают. Негативный эффект коснулся только одной карты.
К сожадению, этот режим нельзя влючить на каждую карту по отдельности, НО
Вы можете выставить этот режим, посмотреть частоту памяти, ВЫКЛЮЧИТЬ "Р0", а затем выставить
эту частоту ползунком "Memory Clock" на картах, которые нормально работают.
B250-MINING-EXPERT-Motherboard-Cryptocurrency
И?