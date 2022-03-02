Майнер Биткоин - страница 118
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а альтернативы NiceHash нету??? чтобы Биток копать.
Есть
https://www.miningrigrentals.com/
но я, пока, никак не могу подключится туда... :(
Есть
https://www.miningrigrentals.com/
но я, пока, никак не могу подключится туда... :(
может и не по теме вопрос, а где регнутся можно для торговле криптой не знаете???? не ДЦ имеется в виду, а биржу нормальную с большим набором.
а альтернативы NiceHash нету??? чтобы Биток копать.
майнинг битка
- монополизирован
- на видеокартах даже электричества затраченного не окупит.
а автопереключатель между алгоритмами можно самому сделать, это вполне реально, хотя нюансов куча конечно.
может и не по теме вопрос, а где регнутся можно для торговле криптой не знаете???? не ДЦ имеется в виду, а биржу нормальную с большим набором.
может и не по теме вопрос, а где регнутся можно для торговле криптой не знаете???? не ДЦ имеется в виду, а биржу нормальную с большим набором.
Очень хорошая биржа BITTREX, но они ограничили приём физиков.
Я использую WEX, EXMO и YoBit. В последней достаточно широкий выбор инструментов, но
очень большой процент на вывод. А на WEX и EXMO я по кодам вывожу бесплатно (фиатную валюту).
Поскольку флудильщики перешли в другую ветку, начну делится техническим опытом майнинга.
Одна из важнейших составляющих майнинга на GPU - настройка (НЕ РАЗОГОН!) видеокарты.
Раcскажу как это делается на примере своих видеокарт Gigabyte 1070 Ti.
Настройка производилась для майнинга ZCash (алгоритм Equihash) на flypool.org с майнером EWBF ZCash CUDA miner v 0.3.4b
Запускаем майнер с параметрами:
Параметр “–pec” строит таблицу потребления энергии и эффективности видеокарт.
При стоковых настройках, у Вас температура видеокарт будет в пределах 70-72 гр., при потреблении энергии 180 Вт. на каждую карту.
Инструменты, которые понадобятся для приведения видеокарты в рабочий режим для майнинга (без разгона):
1. MSI Afterburner
2. NVidia Profile inspector 2.1.3.7
3. NVidia Inspector 1.9.7.8
Мало кто знает, что видеопамять, при стоковых настройках, имеет на 10% заниженную
частоту (режим P2), а ШТАТНЫЙ оверклокинг режим называется «P0» и его необходимо
выставить самому (в играх это делает сама игра).
Чтобы выставить этот (заводской) режим нам потребуется NVidia Profile inspector,
а проверим, что режим выставлен в NVidia Inspector.
Запускаем NVidia Profile inspector, переходим в 5 раздел и изменяем пункт CUDA – Force P2 state
на «off», смотрим, чтобы в NVidia Inspector в пункте P-State было «P0».
Подключив заводские разгонные настройки видеопамяти, переходим к настройке напряжения и частоты GPU, которые будут производится в MSI Afterburner.
Запустив MSI Afterburner, идем в его Основные настройки и там, ставим галочки как показано на скрине.
Затем переходим в закладку Кулер и там строим кривую работы кулера (см. скрин).
После применения настроек, Afterburner перезапустится.
Разблокируем Power Limit и Тemp. Limit, нажав на иконку (см. скрин)
Выставляем Power Limit – 90, а Тemp. Limit – 75.
Затем, нажав на иконку, подключаем режим работы кулера по графику, который мы создали ранее в настройках.
Далее, выбираем GPU для настройки напряжения и частоты.
И, чтобы вывести график зависимости частоты от напряжения кликаем по иконке, слева
oт Core Сlock. Откроется график (см. скрин)
А вот отсюда, нужно читать ОЧЕНЬ внимательно.
Напряжение GPU изменяется дискретно, а не плавно, поэтому возникают переходные
процессы, которые негативно влияют на работу видеокарты, поэтому нам необходимо
зафиксировать МИНИМАЛЬНОЕ напряжение GPU, при МАКСИМАЛЬНО возможной частоте для
стабильной и долговечной работы видеокарты. При этом хешрейт вырастет на 3-5%, а
потребление энергии снизится на 15-20%, кулеры будут работать медленнее, а температура
GPU существенно снизится. Итак:
Открыв график, Вы увидите, что перекрестие прыгает влево-вправо и вверх-вниз, необходимо
2-3 мин. понаблюдать за перекрестием и отметить минимальную точку напряжения (слева)
и максимальную частоту (верх). Записав эти параметры, переходим к регулировке (см. скрин)
Щелкнув, на отмеченный вами квадратик минимального перемещения перекрестия по
напряжению (ось х), мы двигаем его вверх, до отмеченной вами частоты, а затем равняем
(мышкой или стрелками клавиатуры) квадратики, расположенные справа от этого напряжения.
После настройки, нажимаем галочку применить а самом окне MSI Afterburner.
Возможно, настройки собьются (это нормально), и тогда всё нужно проделать заново.
Выполняя эти настройки, необходимо следить за майнером, что бы он не «сбивался» или
вылетал. Если, при выбранных Вами напряжении и частоте всё работает нормально, то
необходимо произвести ещё одну настройку, чуть понизив частоту. Это необходимо сделать,
чтобы был небольшой запас.
Работа эта кропотливая и нудная, но производится один раз для каждого алгоритма.
Вот, что должно получится. «Хвостик» самый последний квадратик, должен быть выше
остальной прямой линии, это означает, что Вы выбрали не максимально возможную частоту
и это правильно, так как должен быть небольшой запас.
У меня такой график, у Вас может быть другой, это зависит от конкретной видеокарты.
Вот результат проделанной настройки (НЕ РАЗГОНА) видеокарт. Потребляемая мощность видеокарты снизилать на 50 Вт., а температура упала на 10 гр.!
При этом, хешрейт вырос на 6,1%
А вот результат правильной настройки на пуле, мы видим, что разброс текущего хешрейта минимален
относительно среднего хешрейта.
Настройка производилась для майнинга ZCash (алгоритм Equihash) на flypool.org с майнером EWBF ZCash CUDA miner v 0.3.4b
Почему EWBF, excavator меньше солей выдает?
Еще бы рассказал как с Linux-ом такое проделать.
Почему EWBF, excavator меньше солей выдает?
Еще бы рассказал как с Linux-ом такое проделать.
Привет Серёж!
Excavator (в версии 1.44а CUDA 9.1) имеет ошибку (вылетает при смене алгоритмов).
А EWBF прекрасно майнит ZCash (ничуть не хуже Excavator), но имеет только один алгоритм Equihash
К сожалению, я Linux в "глаза не видел" :(
Добавлено
А что тебе мешает сделать настройку с EWBF (с ним очень удобно - сразу видны в таблице изменения), а потом использовать Excavator?
Привет Серёж!
Excavator (в версии 1.44а CUDA 9.1) имеет ошибку (вылетает при смене алгоритмов).
А EWBF прекрасно майнит ZCash (ничуть не хуже Excavator), но имеет только один алгоритм Equihash
К сожалению, я Linux в "глаза не видел" :(
Добавлено
А что тебе мешает сделать настройку с EWBF (с ним очень удобно - сразу видны в таблице изменения), а потом использовать Excavator?
EWBF я знаю, просто интересуюсь excavator-ом,
если EWBF не хуже, то не буду заморачиваться с excavator-ом, тем более его нету для Linux-а.
с "разгоном" в Linux-е не разобрался еще.
EWBF я знаю, просто интересуюсь excavator-ом,
если EWBF не хуже, то не буду заморачиваться с excavator-ом, тем более его нету для Linux-а.
с "разгоном" в Linux-е не разобрался еще.
Я же говорил, что не смогу помочь с Linux
Очень хорошо видна разница
У тебя температура 66 гр. у меня 59
У тебя эффективность 2,54 sol/w у мнея 3,6 sol/w
У тебя потребление энергии 178 w, у меня 129w
При том, что у тебя 1070, а у меня 170 Ti
Переходи на Win :)
А что скажите на счет облачного майнинга? Аренда мощностей.