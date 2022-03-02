Майнер Биткоин - страница 118

Новый комментарий
 
GhostMan:

а альтернативы NiceHash нету??? чтобы Биток копать.

Есть

 https://www.miningrigrentals.com/

но я, пока, никак не могу подключится туда... :(

Mining Rig Rentals | Home
Mining Rig Rentals | Home
  • www.miningrigrentals.com
MiningRigRentals.com focuses on providing a top level mining rig rental service. The focus is to unite renters and rig owners for the purpose of exchanging Crypto-currency for mining time. A secure, safe, better alternative to similar services online.
 
prostotrader:

Есть

 https://www.miningrigrentals.com/

но я, пока, никак не могу подключится туда... :(

может и не по теме вопрос, а где регнутся можно для торговле криптой не знаете???? не ДЦ имеется в виду, а биржу нормальную с большим набором.

 
GhostMan:

а альтернативы NiceHash нету??? чтобы Биток копать.

майнинг битка

- монополизирован

- на видеокартах даже электричества затраченного не окупит.

а автопереключатель между алгоритмами можно самому сделать, это вполне реально, хотя нюансов куча конечно.

GhostMan:

может и не по теме вопрос, а где регнутся можно для торговле криптой не знаете???? не ДЦ имеется в виду, а биржу нормальную с большим набором.

https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/
 
GhostMan:

может и не по теме вопрос, а где регнутся можно для торговле криптой не знаете???? не ДЦ имеется в виду, а биржу нормальную с большим набором.

Очень хорошая биржа BITTREX, но они ограничили приём физиков.

Я использую WEX, EXMO и YoBit. В последней достаточно широкий выбор инструментов, но

очень большой процент на вывод. А на WEX и EXMO я по кодам вывожу бесплатно (фиатную валюту).

 

Поскольку флудильщики перешли в другую ветку, начну делится техническим опытом майнинга.

Одна из важнейших составляющих майнинга на GPU - настройка (НЕ РАЗОГОН!) видеокарты.

Раcскажу как это делается на примере своих видеокарт Gigabyte 1070 Ti.

Настройка производилась для майнинга ZCash (алгоритм Equihash) на flypool.org с майнером EWBF ZCash CUDA miner v 0.3.4b

Запускаем майнер с параметрами:

miner.exe --server eu1-zcash.flypool.org --user <ВАШ КОШЕЛЬ>.1070ti --pass x --port 3333 --pec --templimit 80 --fee 0

Параметр “–pec” строит таблицу потребления энергии и эффективности видеокарт.

При стоковых настройках, у Вас температура видеокарт будет в пределах 70-72 гр., при потреблении энергии 180 Вт. на каждую карту.

Инструменты, которые понадобятся для приведения видеокарты в рабочий режим для майнинга (без разгона):

1.       MSI Afterburner

2.       NVidia Profile inspector 2.1.3.7

3.       NVidia Inspector 1.9.7.8

Мало кто знает, что видеопамять, при стоковых настройках, имеет на 10% заниженную

частоту (режим P2), а ШТАТНЫЙ оверклокинг режим называется «P0» и его необходимо

выставить самому (в играх это делает сама игра).

Чтобы выставить этот (заводской) режим нам потребуется NVidia Profile inspector,

а проверим, что режим выставлен в NVidia Inspector.

Запускаем NVidia Profile inspector, переходим в 5 раздел и изменяем пункт CUDA Force P2 state

на «off», смотрим, чтобы в NVidia Inspector в пункте P-State было «P0».

Подключив заводские разгонные настройки видеопамяти, переходим к настройке напряжения и частоты GPU, которые будут производится в MSI Afterburner.

Запустив MSI Afterburner, идем в его Основные настройки и там, ставим галочки как показано на скрине.



Затем переходим в закладку Кулер и там строим кривую работы кулера (см. скрин).


После применения настроек, Afterburner перезапустится.


Разблокируем Power Limit и Тemp. Limit, нажав на иконку (см. скрин)

Выставляем Power Limit – 90, а Тemp. Limit – 75.

Затем, нажав на иконку, подключаем режим работы кулера по графику, который мы создали ранее в настройках.

Далее, выбираем GPU для настройки напряжения и частоты.

И, чтобы вывести график зависимости частоты от напряжения кликаем по иконке, слева

Core Сlock. Откроется график (см. скрин)


А вот отсюда, нужно читать ОЧЕНЬ внимательно.

Напряжение GPU изменяется дискретно, а не плавно, поэтому возникают переходные

процессы, которые негативно влияют на работу видеокарты, поэтому нам необходимо

зафиксировать МИНИМАЛЬНОЕ напряжение GPU, при МАКСИМАЛЬНО возможной частоте для

стабильной и долговечной работы видеокарты. При этом хешрейт вырастет на 3-5%, а

потребление энергии снизится на 15-20%, кулеры будут работать медленнее, а температура

GPU существенно снизится. Итак:

Открыв график, Вы увидите, что перекрестие прыгает влево-вправо и вверх-вниз, необходимо

2-3 мин. понаблюдать за перекрестием и отметить минимальную точку напряжения (слева)

и максимальную частоту (верх). Записав эти параметры, переходим к регулировке (см. скрин)


Щелкнув, на отмеченный вами квадратик минимального перемещения перекрестия по

напряжению (ось х), мы двигаем его вверх, до отмеченной вами частоты, а затем равняем

(мышкой или стрелками клавиатуры) квадратики, расположенные справа от этого напряжения.

После настройки, нажимаем галочку применить а самом окне MSI Afterburner.

Возможно, настройки собьются (это нормально), и тогда всё нужно проделать заново.

Выполняя эти настройки, необходимо следить за майнером, что бы он не «сбивался» или

вылетал. Если, при выбранных Вами напряжении и частоте всё работает нормально, то

необходимо произвести ещё одну настройку, чуть понизив частоту. Это необходимо сделать,

чтобы был небольшой запас.

Работа эта кропотливая и нудная, но производится один раз для каждого алгоритма.

Вот, что должно получится. «Хвостик» самый последний квадратик, должен быть выше

остальной прямой линии, это означает, что Вы выбрали не максимально возможную частоту

и это правильно, так как должен быть небольшой запас.


 У меня такой график, у Вас может быть другой, это зависит от конкретной видеокарты.

Вот результат проделанной настройки (НЕ РАЗГОНА) видеокарт. Потребляемая мощность видеокарты снизилать на 50 Вт., а температура упала на 10 гр.!

При этом, хешрейт вырос на 6,1%


А вот результат правильной настройки на пуле, мы видим, что разброс текущего хешрейта минимален

относительно среднего хешрейта.

 
prostotrader: 

Настройка производилась для майнинга ZCash (алгоритм Equihash) на flypool.org с майнером EWBF ZCash CUDA miner v 0.3.4b

Почему EWBF, excavator меньше солей выдает?

Еще бы рассказал как с Linux-ом такое проделать.

 
Sergey Chalyshev:

Почему EWBF, excavator меньше солей выдает?

Еще бы рассказал как с Linux-ом такое проделать.

Привет Серёж!

Excavator (в версии 1.44а CUDA 9.1) имеет ошибку (вылетает при смене алгоритмов).

А EWBF прекрасно майнит ZCash (ничуть не хуже Excavator), но имеет только один алгоритм Equihash 

К сожалению, я Linux в "глаза не видел" :(

Добавлено

А что тебе мешает сделать настройку с EWBF (с ним очень удобно - сразу видны в таблице изменения), а потом использовать Excavator?

 
prostotrader:

Привет Серёж!

Excavator (в версии 1.44а CUDA 9.1) имеет ошибку (вылетает при смене алгоритмов).

А EWBF прекрасно майнит ZCash (ничуть не хуже Excavator), но имеет только один алгоритм Equihash 

К сожалению, я Linux в "глаза не видел" :(

Добавлено

А что тебе мешает сделать настройку с EWBF (с ним очень удобно - сразу видны в таблице изменения), а потом использовать Excavator?

EWBF я знаю, просто интересуюсь excavator-ом,

если EWBF не хуже, то не буду заморачиваться с  excavator-ом, тем более его нету для Linux-а.

с "разгоном" в Linux-е не разобрался еще.

 
Sergey Chalyshev:

EWBF я знаю, просто интересуюсь excavator-ом,

если EWBF не хуже, то не буду заморачиваться с  excavator-ом, тем более его нету для Linux-а.

с "разгоном" в Linux-е не разобрался еще.

Я же говорил, что не смогу помочь с Linux

Очень хорошо видна разница

У тебя температура 66 гр. у меня 59

У тебя эффективность 2,54 sol/w у мнея 3,6 sol/w 

У тебя потребление энергии 178 w, у меня 129w

При том, что у тебя 1070, а у меня 170 Ti

Переходи на Win :)

 
Sergey Shashkov:
А что скажите на счет облачного майнинга? Аренда мощностей.
лохотрон.
1...111112113114115116117118119120121122123124125...161
Новый комментарий