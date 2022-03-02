Майнер Биткоин - страница 30
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Пойте... Пойте...
А тем временем более 68 $ в день! :)
Биткоин Голд пошел... :)
Пойте... Пойте...
А тем временем более 68 $ в день! :)
приятно конечно ....... но это не долго продлится,сложность вырастит и хайп кончится
приятно конечно ....... но это не долго продлится
Как и вся наша жизнь!
Но именно из приятных моментов она состоит :)
...или не очень приятных ....
приятно конечно ....... но это не долго продлится,сложность вырастит и хайп кончится
Хайп будет всегда. Будут форкаться и выпускаться новые криптовалюты и майнеры будут кидаться их майнить, т.к. это более выгодно. А раз перестают обрабатывать транзакции валюты с возросшей сложностью, кому она тормозная нужна?
За классический биткоин сейчас решает во многом Имя. Поэтому он еще как-то будет держаться. Но его уход со сцены вопрос времени.
Хайп будет всегда. Будут форкаться и выпускаться новые криптовалюты и майнеры будут кидаться их майнить, т.к. это более выгодно. А раз перестают обрабатывать транзакции валюты с возросшей сложностью, кому она тормозная нужна?
За классический биткоин сейчас решает во многом Имя. Поэтому он еще как-то будет держаться. Но его уход со сцены вопрос времени.
Появление новых криптовалют будет неминуемо стремить стоимость всех валют к нулю.
Майнинг не даёт приход новых средств в пузырь-систему.
Нужны адепты, которые будут покупать, а не майнить.
p.s. Такое ощущение что пузырь лопнет много быстрее, чем ожидается.
p.s.2 И ещё что важно понимать -- текущая капитализация криптовалют реальная? Действительно равна заявленной сумме? Или же она "нарисованная", т.к. все майнят и не выводят.
А кто в итоге рулит курсом? Крупнейшие майнеры.
крах неизбежен
крах неизбежен
Ой вот не надо здесь пожалуйста этого бреда. Хвост виляет собакой, ага.
Хорошо если не так.
Просто кто как не майнеры обеспечивают транзакции валюты? Поясните, может я что-то не понимаю? Никто не отменяет картельный сговор крупнейших ферм, панику и т.д.
Не будет майнеров в конкретной крипте никто транзакции не обработает. Жахнет электростанция где-нибудь в Китае, половина сети отвалится. И я буду ждать обработку моей оплаты битком товара целую неделю?