Майнер Биткоин - страница 30

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Пойте... Пойте...

А тем временем более 68 $ в день! :)

 

 

Биткоин Голд пошел... :)


[Удален]  
prostotrader:

Пойте... Пойте...

А тем временем более 68 $ в день! :)

 

приятно  конечно  ....... но это не долго продлится,сложность вырастит и хайп кончится

 
А755:

приятно  конечно  ....... но это не долго продлится


Как и вся наша жизнь!

Но именно из приятных моментов она состоит :)

...или не очень приятных ....

 
А755:

приятно  конечно  ....... но это не долго продлится,сложность вырастит и хайп кончится


Хайп будет всегда. Будут форкаться и выпускаться новые криптовалюты и майнеры будут кидаться их майнить, т.к. это более выгодно. А раз перестают обрабатывать транзакции валюты с возросшей сложностью, кому она тормозная нужна?

За классический биткоин сейчас решает во многом Имя. Поэтому он еще как-то будет  держаться. Но его уход со сцены вопрос времени.

 
Igor Volodin:

Хайп будет всегда. Будут форкаться и выпускаться новые криптовалюты и майнеры будут кидаться их майнить, т.к. это более выгодно. А раз перестают обрабатывать транзакции валюты с возросшей сложностью, кому она тормозная нужна?

За классический биткоин сейчас решает во многом Имя. Поэтому он еще как-то будет  держаться. Но его уход со сцены вопрос времени.


Появление новых криптовалют будет неминуемо стремить стоимость всех валют к нулю.

Майнинг не даёт приход новых средств в пузырь-систему.

Нужны адепты, которые будут покупать, а не майнить.

p.s. Такое ощущение что пузырь лопнет много быстрее, чем ожидается.

p.s.2 И ещё что важно понимать -- текущая капитализация криптовалют реальная? Действительно равна заявленной сумме? Или же она "нарисованная", т.к. все майнят и не выводят.

 
Igor Volodin:

А кто в итоге рулит курсом? Крупнейшие майнеры.

Ой вот не надо здесь пожалуйста этого бреда. Хвост виляет собакой, ага.
 

крах неизбежен

 
transcendreamer:

крах неизбежен

ага, грядет апокалипсис ))
 
Комбинатор:
Ой вот не надо здесь пожалуйста этого бреда. Хвост виляет собакой, ага.

Хорошо если не так. 

Просто кто как не майнеры обеспечивают транзакции валюты?  Поясните, может я что-то не понимаю? Никто не отменяет картельный сговор крупнейших ферм, панику и т.д.

Не будет майнеров в конкретной крипте никто транзакции не обработает. Жахнет электростанция где-нибудь в Китае, половина сети отвалится. И я буду ждать обработку моей оплаты битком товара целую неделю?

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