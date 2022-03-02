Майнер Биткоин - страница 117
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже открытость не токая уж и открытая.
Доброго Дня Господа Трейдеры!
Технология PoS майнинга – какие монеты майнить и как начать
https://profitgid.ru/tehnologija-pos-majninga-kakie-monety-majnit-i-kak-nachat.html
Похоже открытость не токая уж и открытая.
Доброго Дня Господа Трейдеры!
украли же с биржи?
там с миру по нитке, не повезло конечно тем кто с холодного (из под подушки) перевел на биржу все, для продажи.., остальные почучуть
анонимность из кошелька в кошелек
красненькая я так понимаю остаток отбивания. и на вскидку ещё пол года примерно...
красненькая я так понимаю остаток отбивания. и на вскидку ещё пол года примерно...
Думаю, что больше будет, NiceHash очень сильно снизил расценки для продавцов, поэтому
перешёл на пул, а там не так "сладко" (колонка правее нулей ZEC)
Думаю, что больше будет, NiceHash очень сильно мнизил расценки для продавцов, поэтому
перешёл на пул, а там не так "сладко" (колонка правее нулей ZEC)
а альтернативы NiceHash нету??? чтобы Биток копать.
А что про эту свеженькую крипту скажете? Пишут, майнится на CPU, планшетах и даже смартфонах, а на GPU наоборот нет.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3019189.0