Майнер Биткоин - страница 117

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Speculator:

Похоже открытость не токая уж и открытая.

Доброго Дня Господа Трейдеры!

фамилия-то какая - "Оцука", по-любому он увел )
 

Технология PoS майнинга – какие монеты майнить и как начать

https://profitgid.ru/tehnologija-pos-majninga-kakie-monety-majnit-i-kak-nachat.html

Технология PoS майнинга – какие монеты майнить и как начать
Технология PoS майнинга – какие монеты майнить и как начать
  • голосов: 3
  • 2018.02.23
  • Максим Сотник
  • profitgid.ru
Деньги делают деньги – это принцип, по которому работает PoS майнинг. Он дает возможность добывать криптомонеты, не используя при этом специальное оборудование и фермы. Технология PoS появилась еще в 2011-ом году. Первопроходцем стала криптовалюта PeerCoin. Затем этот метод добычи распространился и на другие монеты. Суть его такова, что...
 
https://hi-news.ru/technology/analitiki-majningovaya-kompaniya-bitmain-zarabotala-bolshe-nvidia-za-proshlyj-god.html
Аналитики: майнинговая компания Bitmain заработала больше NVIDIA за прошлый год
Аналитики: майнинговая компания Bitmain заработала больше NVIDIA за прошлый год
  • 2018.02.24
  • Вячеслав Ларионов
  • hi-news.ru
Компанию Bitmain Джихан Ву и Микри Чжан основали в Пекине всего четыре года назад. За время своего существования Bitmain не только превратилась в одного из крупнейших добытчиков криптовалют, но и стала заметным игроком на рынке специализированного оборудования для майнинга. Она производит и продаёт ASIC-майнеры и управляет собственными...
 
Cryply стартовала несколько дней назад на CPU only, с большой поддержкой пользователей, рекомендую, сейчас легко майнится и достаточно перспективна, на Y16 сейчас создаются, если кратко, Yenten в свободном плаванье как биток в свое время (сатоши забыл пароль от кошелька с 1млн битков), Cryply вторая из стоящих на Y16 CPU only, остальные на мой взгляд слабые, по паре 100-1000 монет можно сделать в холодный кошелек у кого есть мощности свободные
 
Speculator:

Похоже открытость не токая уж и открытая.

Доброго Дня Господа Трейдеры!

украли же с биржи? 

там с миру по нитке, не повезло конечно тем кто с холодного (из под подушки) перевел на биржу все, для продажи.., остальные почучуть

анонимность из кошелька в кошелек

 
 
prostotrader:

красненькая я так понимаю  остаток отбивания. и на вскидку ещё пол года примерно...

 
GhostMan:

красненькая я так понимаю  остаток отбивания. и на вскидку ещё пол года примерно...

Думаю, что больше будет, NiceHash очень сильно снизил расценки для продавцов, поэтому

перешёл на пул, а там не так "сладко" (колонка правее нулей ZEC)

 
prostotrader:

Думаю, что больше будет, NiceHash очень сильно мнизил расценки для продавцов, поэтому

перешёл на пул, а там не так "сладко" (колонка правее нулей ZEC)

а альтернативы NiceHash нету??? чтобы Биток копать.

 

А что про эту свеженькую крипту скажете? Пишут, майнится на CPU, планшетах и даже смартфонах, а на GPU наоборот нет.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=3019189.0

CRYPLY- истинная криптовалюта POW на YeScryptR16
  • bitcointalk.org
CRYPLY [CRP] - это истинная криптовалюта и платежная система для свободных людей с технологией консенсуса POW на алгоритме шифрования YeScryptR16 и майнингом на процессорах мобильных телефонов, планшетов и персональных ПК (CPU) c защитой от ботнетов и GPU майнеров и ASIC. КриптоКоммуна и Мистер Крипли с гордостью представляют CRYPLY [CRP]...
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