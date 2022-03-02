Майнер Биткоин - страница 111

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Если кому-то интересно минимизировать потери на вывод криптовалют.

То, сейчас, я использую следующую схему:

NiceHach (берёт за сервис ) - 2,04%

NiceHAch (берёт за вывод Биткоинов) - 0,2%

(для других пулов, как правило 1%)

Биржа WEX (берёт за сделку, обмен) - 0,2%

Биржа WEX (берёт за вывод USD или RUB через WEXCODE) - 0%

Обменный пункт PayGet (берет за перевод рублей на Visa (нужен WEXCODE)) - 1,6% (вывод с WEXRUB)

                                                                                                                           ~2.4% (вывод с WEXUSD) процент "плавает" в зависимости от курса рубля

Т.е у меня получается

2,04 + 0,2 + 0,2 + 1,6 = 4,04%

Если использовать другой пул, то получится

1 + 0,2 + 1,6 = 2,8%

Общие принципы - Торговые операции - MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит...
 
prostotrader:

Если кому-то интересно минимизировать потери на вывод криптовалют.

То, сейчас, я использую следующую схему:

NiceHach (берёт за сервис ) - 2,04%

NiceHAch (берёт за вывод Биткоинов) - 0,2%

(для других пулов, как правило 1%)

Биржа WEX (берёт за сделку, обмен) - 0,2%

Биржа WEX (берёт за вывод USD или RUB через WEXCODE) - 0%

Обменный пункт PayGet (берет за перевод рублей на Visa (нужен WEXCODE)) - 1,6% (вывод с WEXRUB)

                                                                                                                           ~2.4% (вывод с WEXUSD) процент "плавает" в зависимости от курса рубля

Т.е у меня получается

2,04 + 0,2 + 0,2 + 1,6 = 4,04%

На WEX курс биткоина как и всей крипты всегда сильно занижен, там можно только покупать, но ни в коем случае не продавать, это как в подарок отдать. Сейчас на WEX 8700, а где-то 9200

 
Vitaly Muzichenko:

На WEX курс биткоина как и всей крипты всегда сильно занижен, там можно только покупать, но ни в коем случае не продавать, это как в подарок отдать. Сейчас на WEX 8700, а где-то 9200

Виталий!

Я публикую то, что я САМ делаю КАЖДЫЙ день, а ВЫ ....

Курс Биткоина

Курс на WEX (то, что обведено красным цена продажи моих биткоинов)


 
prostotrader:

Виталий!

Я публикую то, что я САМ делаю КАЖДЫЙ день, а ВЫ ....

Курс Биткоина

Курс на WEX (то, что обведено красным цена продажи моих биткоинов)

Да и Я вроде что-то делаю каждый день, а если быть точнее, то последнее время торгую межбиржевой арбитраж

 
prostotrader:

Т.е у меня получается

2,04 + 0,2 + 0,2 + 1,6 = 4,04%

Если использовать другой пул, то получится

1 + 0,2 + 1,6 = 2,8%

Проценты не складываются.

 
Vitaly Muzichenko:

Да и Я вроде что-то делаю каждый день, а если быть точнее, то последнее время торгую межбиржевой арбитраж

Так Вы посчитайте потери на вводе-выводе...

И посмотрите, что получится.

На YoBit, вывод рублей на Visa - 70 руб. + 6%, что на суммах до 5000 руб. составит аж ~8%

Так, что "высокая" стоимость "убивается" процентами на вывод.

Когда у них было 70 + 3%, то я пользовался YoBit, и выводил от 14000 руб.

 
prostotrader:

Так Вы посчитайте потери на вводе-выводе...

И посмотрите, что получится.

На YoBit, вывод рублей на Visa - 70 руб. + 6%, что на суммах до 5000 руб. составит аж ~8%

Так, что "высокая" стоимость "убивается" процентами на вывод.

Когда у них было 70 + 3%, то я пользовался YoBit, и выводил от 14000 руб.

Там комиссии плавают по 5-8 раз на день, сейчас завышены

А Вы просматривали ексмо коды?


 
Vitaly Muzichenko:

Там комиссии плавают по 5-8 раз на день, сейчас завышены

А Вы просматривали ексмо коды?


Я сертифицирован на WEX (на EXMO не получилось),

поэтому могу выводить не только рубли, но и USD.

А что за обменник на Вашем скрине?

 
prostotrader:

Я сертифицирован на WEX (на EXMO не получилось),

поэтому могу выводить не только рубли, но и USD.

А что за обменник на Вашем скрине?

Вот, это всего один моник, а их несколько, и можно найти всегда самые оптимальные обмены в любую сторону

Вывод Exmo RUB на карту Сбербанка – где выгоднее обменять?
Вывод Exmo RUB на карту Сбербанка – где выгоднее обменять?
  • www.bestchange.ru
Все представленные в таблице обменники предоставляют услуги по обмену EX-CODE коды в рублях карта Сбербанка России в автоматическом или ручном режиме. При определении сайта обмена обратите также свое внимание на метки, которые в некоторых случаях указываются около их названий. Для перехода на сайт пункта обмена кликните один раз мышью на строку...
 

Доброго Дня Господа Трейдеры!

Предполагаю вот такое вот развитие...

 

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