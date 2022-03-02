Майнер Биткоин - страница 111
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Если кому-то интересно минимизировать потери на вывод криптовалют.
То, сейчас, я использую следующую схему:
NiceHach (берёт за сервис ) - 2,04%
NiceHAch (берёт за вывод Биткоинов) - 0,2%
(для других пулов, как правило 1%)
Биржа WEX (берёт за сделку, обмен) - 0,2%
Биржа WEX (берёт за вывод USD или RUB через WEXCODE) - 0%
Обменный пункт PayGet (берет за перевод рублей на Visa (нужен WEXCODE)) - 1,6% (вывод с WEXRUB)
~2.4% (вывод с WEXUSD) процент "плавает" в зависимости от курса рубля
Т.е у меня получается
2,04 + 0,2 + 0,2 + 1,6 = 4,04%
Если использовать другой пул, то получится
1 + 0,2 + 1,6 = 2,8%
Если кому-то интересно минимизировать потери на вывод криптовалют.
То, сейчас, я использую следующую схему:
NiceHach (берёт за сервис ) - 2,04%
NiceHAch (берёт за вывод Биткоинов) - 0,2%
(для других пулов, как правило 1%)
Биржа WEX (берёт за сделку, обмен) - 0,2%
Биржа WEX (берёт за вывод USD или RUB через WEXCODE) - 0%
Обменный пункт PayGet (берет за перевод рублей на Visa (нужен WEXCODE)) - 1,6% (вывод с WEXRUB)
~2.4% (вывод с WEXUSD) процент "плавает" в зависимости от курса рубля
Т.е у меня получается
2,04 + 0,2 + 0,2 + 1,6 = 4,04%
На WEX курс биткоина как и всей крипты всегда сильно занижен, там можно только покупать, но ни в коем случае не продавать, это как в подарок отдать. Сейчас на WEX 8700, а где-то 9200
На WEX курс биткоина как и всей крипты всегда сильно занижен, там можно только покупать, но ни в коем случае не продавать, это как в подарок отдать. Сейчас на WEX 8700, а где-то 9200
Виталий!
Я публикую то, что я САМ делаю КАЖДЫЙ день, а ВЫ ....
Курс Биткоина
Курс на WEX (то, что обведено красным цена продажи моих биткоинов)
Виталий!
Я публикую то, что я САМ делаю КАЖДЫЙ день, а ВЫ ....
Курс Биткоина
Курс на WEX (то, что обведено красным цена продажи моих биткоинов)
Да и Я вроде что-то делаю каждый день, а если быть точнее, то последнее время торгую межбиржевой арбитраж
Т.е у меня получается
2,04 + 0,2 + 0,2 + 1,6 = 4,04%
Если использовать другой пул, то получится
1 + 0,2 + 1,6 = 2,8%
Проценты не складываются.
Да и Я вроде что-то делаю каждый день, а если быть точнее, то последнее время торгую межбиржевой арбитраж
Так Вы посчитайте потери на вводе-выводе...
И посмотрите, что получится.
На YoBit, вывод рублей на Visa - 70 руб. + 6%, что на суммах до 5000 руб. составит аж ~8%
Так, что "высокая" стоимость "убивается" процентами на вывод.
Когда у них было 70 + 3%, то я пользовался YoBit, и выводил от 14000 руб.
Так Вы посчитайте потери на вводе-выводе...
И посмотрите, что получится.
На YoBit, вывод рублей на Visa - 70 руб. + 6%, что на суммах до 5000 руб. составит аж ~8%
Так, что "высокая" стоимость "убивается" процентами на вывод.
Когда у них было 70 + 3%, то я пользовался YoBit, и выводил от 14000 руб.
Там комиссии плавают по 5-8 раз на день, сейчас завышены
А Вы просматривали ексмо коды?
Там комиссии плавают по 5-8 раз на день, сейчас завышены
А Вы просматривали ексмо коды?
Я сертифицирован на WEX (на EXMO не получилось),
поэтому могу выводить не только рубли, но и USD.
А что за обменник на Вашем скрине?
Я сертифицирован на WEX (на EXMO не получилось),
поэтому могу выводить не только рубли, но и USD.
А что за обменник на Вашем скрине?
Вот, это всего один моник, а их несколько, и можно найти всегда самые оптимальные обмены в любую сторону
Доброго Дня Господа Трейдеры!
Предполагаю вот такое вот развитие...