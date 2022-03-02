Майнер Биткоин - страница 27
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А теперь, самое интересное - вывод добытого
Добыто = 0,01762255 + 0,00073427(комиссия NiceHash за сервис) = 0,01835682 BTC
Ожидает подтверждения на Бирже YOBit
Затем эти сатоши нужно обменять на рубли
Потом необходимо эти рубли перевести на карту Visa
Что в конечном счёте получили?
Прибыль (Без учёта электричества) = 6733 /59.3 = 113.54$
А добыли = 0,01835682 * 7066 = 129,71$
Потери на вывод составили = 129,71 - 113,54 = 16,17$,
что составило 12,47%
Добавлено
Мне электричество обходится 0,035$ кВт/час
Майнилось 6 полных дней
Ст. электричества = 0,035 * 24 * 6 * 2 = 10,08$
А теперь, самое интересное - вывод добытого
Добыто = 0,01762255 + 0,00073427(комиссия NiceHash) = 0,01835682 BTC
Это реально много. 4% только на переводе на биржу. Если выводить сумму в 4 раза больше будет только 1% ну и т.д.
Прибыль (Без учёта электричества) = 6733 /59.3 = 113.54$
Это уже живыми деньгами или в рублях на бирже?
Это реально много. 4% только на переводе на биржу. Если выводить сумму в 4 раза больше будет только 1% ну и т.д.
Это уже живыми деньгами или в рублях на бирже?
Это в долларах после конвертации на Московской Бирже
Добавлено
Так это специально делается для того, чтобы майнеры использовали большие мошности
У меня получается 0,0340000 BTC? т.е с меня берут 3,67%
Добавлено
Вообще-то я покупал 8 карточек, W10 x64 поддерживает 8 карт, но так как в маме есть втроенный адаптер,
то не получается прицепить все 8 карт (нет отключения адаптера, есть только переключение вывода графики).
Так что думаю переходить на Linux, хотя я его даже в глаза не видел :)
Или продам карту :( (Уж больно хорошо работает NiceHash Miner + W10 x64 на 7 NVidia)
а на Linux всё сыро, нет автопереключения между алгоритмами, настройки и прочее...
Это в долларах после конвертации на Московской Бирже
И кстати на yobit какой-то просто аццкий курс рубля -- 57.25 вместо 59.25
ДА, вот поэтому хочу другую биржу найти....
На EXMO тоже самое ;(
ДА, вот поэтому хочу другую биржу найти....
По объемам где есть RUB
wex.nz
yobit
exmo
getbtc
xbtce
А теперь, самое интересное - вывод добытого
итого в сухом остатке -- неделя 100$
кап. вложения 8000 -- на окупаемость 80 недель
как и говорил выше the-эксперт -- 1.5 года
p.s. это если курс не упадёт с текущих уровней
По объемам где есть RUB
wex.nz
yobit
exmo
getbtc
xbtce
Спасибо, WEX интересно посмотреть...
итого в сухом остатке -- неделя 100$
кап. вложения 8000 -- на окупаемость 80 недель
как и говорил выше the-эксперт -- 1.5 года
p.s. это если курс не упадёт с текущих уровней
ну для новичка это даже неплохой результат , стабильности в работе фермы пока нет потому и неделя , ну а при желании если захочет , разгонит......
ну для новичка это даже неплохой результат , стабильности в работе фермы пока нет потому и неделя , ну а при желании если захочет , разгонит......