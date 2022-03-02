Майнер Биткоин - страница 27

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А теперь, самое интересное - вывод добытого

Добыто = 0,01762255 + 0,00073427(комиссия NiceHash за сервис) = 0,01835682 BTC

Ожидает подтверждения на Бирже YOBit

 

Затем эти сатоши нужно обменять на рубли

Потом необходимо эти рубли перевести на карту Visa

Что в конечном счёте получили?

Прибыль (Без учёта электричества) = 6733 /59.3 = 113.54$

А добыли = 0,01835682 * 7066 = 129,71$

Потери на вывод составили = 129,71 - 113,54 = 16,17$,

что составило 12,47%

Добавлено

Мне электричество обходится 0,035$ кВт/час

Майнилось 6 полных дней

Ст. электричества = 0,035 * 24 * 6 * 2 = 10,08$

 
prostotrader:

А теперь, самое интересное - вывод добытого

Добыто = 0,01762255 + 0,00073427(комиссия NiceHash) = 0,01835682 BTC

Это реально много. 4% только на переводе на биржу. Если выводить сумму в 4 раза больше будет только 1% ну и т.д.

Прибыль (Без учёта электричества) = 6733 /59.3 = 113.54$

Это уже живыми деньгами или в рублях на бирже?

 
Комбинатор:

Это реально много. 4% только на переводе на биржу. Если выводить сумму в 4 раза больше будет только 1% ну и т.д.

Это уже живыми деньгами или в рублях на бирже?


Это в долларах после конвертации на Московской Бирже

Добавлено

Так это специально делается для того, чтобы майнеры использовали большие мошности

У меня получается 0,0340000 BTC? т.е с меня берут 3,67%

Добавлено

Вообще-то я покупал 8 карточек,  W10 x64 поддерживает 8 карт, но так как в маме есть втроенный адаптер,

то не получается прицепить все 8 карт (нет отключения адаптера, есть только переключение вывода графики).

Так что думаю переходить на Linux, хотя я его даже в глаза не видел :)

Или продам карту :( (Уж больно хорошо работает NiceHash Miner + W10 x64 на 7 NVidia)

а на Linux всё сыро, нет автопереключения между алгоритмами, настройки и прочее...

 
prostotrader:

Это в долларах после конвертации на Московской Бирже

И кстати на yobit какой-то просто аццкий курс рубля -- 57.25 вместо 59.25
 
Комбинатор:
И кстати на yobit какой-то просто аццкий курс рубля -- 57.25 вместо 59.25

ДА, вот поэтому хочу другую биржу найти....

На EXMO тоже самое ;(

 
prostotrader:

ДА, вот поэтому хочу другую биржу найти....

По объемам где есть RUB

wex.nz

yobit

exmo

getbtc

xbtce

24 Hour Volume Rankings (Exchange) | CoinMarketCap
24 Hour Volume Rankings (Exchange) | CoinMarketCap
  • coinmarketcap.com
Trade volume rankings for all cryptocurrency exchanges in the last 24 hours
 
prostotrader:

А теперь, самое интересное - вывод добытого

итого в сухом остатке -- неделя 100$

кап. вложения 8000 -- на окупаемость 80 недель

как и говорил выше the-эксперт -- 1.5 года

p.s. это если курс не упадёт с текущих уровней

 
Комбинатор:

По объемам где есть RUB

wex.nz

yobit

exmo

getbtc

xbtce


Спасибо, WEX интересно посмотреть...

[Удален]  
Andrey F. Zelinsky:

итого в сухом остатке -- неделя 100$

кап. вложения 8000 -- на окупаемость 80 недель

как и говорил выше the-эксперт -- 1.5 года

p.s. это если курс не упадёт с текущих уровней



ну  для новичка  это  даже неплохой результат , стабильности  в работе фермы пока нет потому и неделя , ну а при желании  если захочет ,  разгонит......

 
Алексей Баг:



ну  для новичка  это  даже неплохой результат , стабильности  в работе фермы пока нет потому и неделя , ну а при желании  если захочет ,  разгонит......

Кстати, а что за бред, что от разгона карты портятся? Мне, как бывшему электронщику, это непонятно. Да, при повышении рабочей температуры полупроводника ускоряется диффуззия примесей и чего-то там еще, это я знаю. Но скорость все равно измеряется многими годами. А через 3-4 года эти карточки и так будут стоить копейки. Тем более, на риге хорошее охлаждение, не так греются, как в корпусе.
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