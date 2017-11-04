Вероятность. - страница 9

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Maxim Kuznetsov:

берём максимум и минимум цены от момента где отмечено начало движения, между ними строим канал стандартного отклонения. Чем дальше от середины канала тем выше вероятность разворота. :-)


Покажите мне это в процентах на текущий момент. Тогда я соглашусь с вами.

).

 
Uladzimir Izerski:

Покажите мне это в процентах на текущий момент. Тогда я соглашусь с вами.

).

и никакой фантастики - просто свойство инструмента. Построив канал вы делаете гипотезу о линейном движении цены, а границы которые нарисовались - это сигма вашей гипотезы. Чем дальше цена уходит за предел, тем менее достоверна гипотеза.

 
Maxim Kuznetsov:

и никакой фантастики - просто свойство инструмента. Построив канал вы делаете гипотезу о линейном движении цены, а границы которые нарисовались - это сигма вашей гипотезы. Чем дальше цена уходит за предел, тем менее достоверна гипотеза.


Канал не даёт мне верный ответ. Каналы применяю, но для других целей.

А можете привести какую ни будь формулу для расчета применительно к каналу?

 
Uladzimir Izerski:

Вот Н1.

"расчетные точки" -  вы имеете ввиду в перспективу или из истории?

Веду анализ поведения цены на истории и даю на выходе прогноз на будущее.

Аналог ИИ без проверки на ошибку.


 Расчетные точки - это по аналогии с Фибо , точки экстремумов по которым устанавливают сетку фибо т.е. рабочий диапазон , мне и было интересно как индикатор определяет эти точки. 

 
Uladzimir Izerski:

Канал не даёт мне верный ответ. Каналы применяю, но для других целей.

А можете привести какую ни будь формулу для расчета применительно к каналу?

это канал стандартного отклонения в терминале - в документации (на край в исходники MQ) должно быть детально рассказано как строится.

 
Veniamin Skrepkov:

 Расчетные точки - это по аналогии с Фибо , точки экстремумов по которым устанавливают сетку фибо т.е. рабочий диапазон , мне и было интересно как индикатор определяет эти точки. 


Если опираться на расчетные точки то это скорее колена зигзага или по сути волны некоторого порядка.

 
Maxim Kuznetsov:

это канал стандартного отклонения в терминале - в документации (на край в исходники MQ) должно быть детально рассказано как строится.


Да понятно мне про каналы как они строятся.

Мне интересна формула как вы рассчитаете в процентах вероятность.

Мне хочется услышать дельный совет. Я не пришел что-бы с кем-то спорить и что-то доказывать.

 

Для чего мне всё это нужно?

Что-бы видеть скрытые возможности машинного мозга.

Видеть, на графике цены, то что мы не видим своим глазом, а точнее сознанием.

Вот Юсуфходжа тоже занимается тем же, но у него другой подход, а цель одна. Видеть то, что не видят другие.

А его, кстати, мало кто понимает, а зря.

Может и меня не поймут. Но это меня нисколько не расстроит)).

 
Uladzimir Izerski:

Да понятно мне про каналы как они строятся.

Мне интересна формула как вы рассчитаете в процентах вероятность.

Мне хочется услышать дельный совет. Я не пришел что-бы с кем-то спорить и что-то доказывать.

во первых я с вами не спорю :-)

далее про инструментарий терминала и вероятности:

когда построили канал стандартного отклонения, считается что :

- по центру канала наша гипотеза про линейное движение верна, то есть вероятность белое/чёрное=1/2, то есть ни какое движение не противоречит гипотезе о канале

- на границе в канала сигма, то есть белое/чёрное=1/2 *0.9=0.95

- на уровне двух сигм гипотеза в корне неверна :-)

но так работаем не с дискретными данными, и учитываем волатильность, собственную ошибку, динамику рынка,
то стоит переходить от %%  к качественным оценкам и можно считать что от 0.8 до 1.5 вероятность разворота высока (>0.8 в пользу движения к центру канала), более полутора - либо мы прощёлкали разворот и он уже был или неверно построили сам канал :-)

 
Maxim Kuznetsov:

во первых я с вами не спорю :-)

далее про инструментарий терминала и вероятности:

когда построили канал стандартного отклонения, считается что :

- по центру канала наша гипотеза про линейное движение верна, то есть вероятность белое/чёрное=1/2, то есть ни какое движение не противоречит гипотезе о канале

- на границе в канала сигма, то есть белое/чёрное=1/2 *0.9=0.95

- на уровне двух сигм гипотеза в корне неверна :-)

но так работаем не с дискретными данными, и учитываем волатильность, собственную ошибку, динамику рынка,
то стоит переходить от %%  к качественным оценкам и можно считать что от 0.8 до 1.5 вероятность разворота высока (>0.8 в пользу движения к центру канала), более полутора - либо мы прощёлкали разворот и он уже был или неверно построили сам канал :-)


В этом вижу логику. Благодарю. Поразмышляю как приартачить полезные качества к своему багажу.

У меня совсем иной принцип построения каналов, но подумаю.

"О споре" получилась общая фраза и не была направлена именно на вас. Извините уж за мою глупость).

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