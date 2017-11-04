Вероятность. - страница 9
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берём максимум и минимум цены от момента где отмечено начало движения, между ними строим канал стандартного отклонения. Чем дальше от середины канала тем выше вероятность разворота. :-)
Покажите мне это в процентах на текущий момент. Тогда я соглашусь с вами.
).
Покажите мне это в процентах на текущий момент. Тогда я соглашусь с вами.
).
и никакой фантастики - просто свойство инструмента. Построив канал вы делаете гипотезу о линейном движении цены, а границы которые нарисовались - это сигма вашей гипотезы. Чем дальше цена уходит за предел, тем менее достоверна гипотеза.
и никакой фантастики - просто свойство инструмента. Построив канал вы делаете гипотезу о линейном движении цены, а границы которые нарисовались - это сигма вашей гипотезы. Чем дальше цена уходит за предел, тем менее достоверна гипотеза.
Канал не даёт мне верный ответ. Каналы применяю, но для других целей.
А можете привести какую ни будь формулу для расчета применительно к каналу?
Вот Н1.
"расчетные точки" - вы имеете ввиду в перспективу или из истории?
Веду анализ поведения цены на истории и даю на выходе прогноз на будущее.
Аналог ИИ без проверки на ошибку.
Расчетные точки - это по аналогии с Фибо , точки экстремумов по которым устанавливают сетку фибо т.е. рабочий диапазон , мне и было интересно как индикатор определяет эти точки.
Канал не даёт мне верный ответ. Каналы применяю, но для других целей.
А можете привести какую ни будь формулу для расчета применительно к каналу?
это канал стандартного отклонения в терминале - в документации (на край в исходники MQ) должно быть детально рассказано как строится.
Расчетные точки - это по аналогии с Фибо , точки экстремумов по которым устанавливают сетку фибо т.е. рабочий диапазон , мне и было интересно как индикатор определяет эти точки.
Если опираться на расчетные точки то это скорее колена зигзага или по сути волны некоторого порядка.
это канал стандартного отклонения в терминале - в документации (на край в исходники MQ) должно быть детально рассказано как строится.
Да понятно мне про каналы как они строятся.
Мне интересна формула как вы рассчитаете в процентах вероятность.
Мне хочется услышать дельный совет. Я не пришел что-бы с кем-то спорить и что-то доказывать.
Для чего мне всё это нужно?
Что-бы видеть скрытые возможности машинного мозга.
Видеть, на графике цены, то что мы не видим своим глазом, а точнее сознанием.
Вот Юсуфходжа тоже занимается тем же, но у него другой подход, а цель одна. Видеть то, что не видят другие.
А его, кстати, мало кто понимает, а зря.
Может и меня не поймут. Но это меня нисколько не расстроит)).
Да понятно мне про каналы как они строятся.
Мне интересна формула как вы рассчитаете в процентах вероятность.
Мне хочется услышать дельный совет. Я не пришел что-бы с кем-то спорить и что-то доказывать.
во первых я с вами не спорю :-)
далее про инструментарий терминала и вероятности:
когда построили канал стандартного отклонения, считается что :
- по центру канала наша гипотеза про линейное движение верна, то есть вероятность белое/чёрное=1/2, то есть ни какое движение не противоречит гипотезе о канале
- на границе в канала сигма, то есть белое/чёрное=1/2 *0.9=0.95
- на уровне двух сигм гипотеза в корне неверна :-)
но так работаем не с дискретными данными, и учитываем волатильность, собственную ошибку, динамику рынка,
то стоит переходить от %% к качественным оценкам и можно считать что от 0.8 до 1.5 вероятность разворота высока (>0.8 в пользу движения к центру канала), более полутора - либо мы прощёлкали разворот и он уже был или неверно построили сам канал :-)
во первых я с вами не спорю :-)
далее про инструментарий терминала и вероятности:
когда построили канал стандартного отклонения, считается что :
- по центру канала наша гипотеза про линейное движение верна, то есть вероятность белое/чёрное=1/2, то есть ни какое движение не противоречит гипотезе о канале
- на границе в канала сигма, то есть белое/чёрное=1/2 *0.9=0.95
- на уровне двух сигм гипотеза в корне неверна :-)
но так работаем не с дискретными данными, и учитываем волатильность, собственную ошибку, динамику рынка,
то стоит переходить от %% к качественным оценкам и можно считать что от 0.8 до 1.5 вероятность разворота высока (>0.8 в пользу движения к центру канала), более полутора - либо мы прощёлкали разворот и он уже был или неверно построили сам канал :-)
В этом вижу логику. Благодарю. Поразмышляю как приартачить полезные качества к своему багажу.
У меня совсем иной принцип построения каналов, но подумаю.
"О споре" получилась общая фраза и не была направлена именно на вас. Извините уж за мою глупость).