Вероятность. - страница 12

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Mickey Moose:

могу взять для теста. пользоваться не буду но может быть укажу на недостатки


Теорию, пожалуйста, берите без ограничений.

 
Uladzimir Izerski:

Теорию, пожалуйста, берите без ограничений.


  Теорию ) ))  - конденсат Бозе-Энштейна , от теоретической части до лабораторных  положительных экспериментов расстояние в сто лет + Нобелевская премия :))) 

 
Uladzimir Izerski:

Теорию, пожалуйста, берите без ограничений.


теорию чего?

 
Mickey Moose:

теорию чего?


Теорию вероятности.

 
Uladzimir Izerski:

Сложно однозначно ответить на ваш вопрос.

Если вы имеете в виду тот индикатор, то с б0льшим параметром увидим опорные точки и на малых ТФ.

Сложнее понять в фрактальном смысле когда фрактал уже минимальный или еще внизу будет не мерено фракталов.

На это есть волновая теория которая подчиняется своим законам. Там находим иглу в кощеем яйце.))


   Фрактал - Зиг-заг  , по сути это разные названия одного процесса  , понять в фрактальном смысле - классифицируйте фракталы внешние -внутренние,  4 свечи одна хай = 80 % вероятности.

 
Uladzimir Izerski:

Теорию вероятности.

А какое отношение теория вероятности имеет к этому форуму или мы на уроке математики!
 
Veniamin Skrepkov:

   Фрактал - Зиг-заг  , по сути это разные названия одного процесса  , понять в фрактальном смысле - классифицируйте фракталы внешние -внутренние,  4 свечи одна хай = 80 % вероятности.


Фрактальность подразумеваю как подобие, но никак фракталы не рассчитываю и не использую. Для определения вершин зигзага нашел другой простой способ как  определять.

На практике вижу,что рисуется классический фрактал и на 3-4 баре уже образуется обратный. 80% не уверен. Возможно статистикой прогнать то получим вероятность и то на разных ТФ результат будет сильно отличаться.

 
Uladzimir Izerski:

Фрактальность подразумеваю как подобие, но никак фракталы не рассчитываю и не использую. Для определения вершин зигзага нашел другой простой способ как  определять.

На практике вижу,что рисуется классический фрактал и на 3-4 баре уже образуется обратный. 80% не уверен. Возможно статистикой прогнать то получим вероятность и то на разных ТФ результат будет сильно отличаться.


     " Подразумеваю как подобие" - верно , осталось определить к какому движению принадлежит X-фрактал - импульс\ коррекция , а в этом месте мнения волновиков индивидуальны . 

 
Veniamin Skrepkov:

     " Подразумеваю как подобие" - верно , осталось определить к какому движению принадлежит X-фрактал - импульс\ коррекция , а в этом месте мнения волновиков индивидуальны . 


Этот вопрос решаю просто. Если текущая волна короче предыдущей идентифицирую её как коррекционная,  а если длиннее то импульсная.

Обратите внимание, что в моём варианте волна может определяться раньше, чем классические ZZ показывают новое колено.

Бывают варианты, что за коррекционной может следовать противоположная коррекционная. С импульсными то-же.

Волны у меня классифицированы по определенным признакам от 1 до 9.

Единица это импульсная волна вниз, а девятка импульсная вверх. Остальные промежуточные. Простая и надежная система. Круче чем волны Элиотта.

С простыми правилами. Нет никаких оговорок. В том индикаторе это последняя цифра в паттерне. Остальные цифры паттерна это шаг назад в определении волн.

 
Uladzimir Izerski:

Этот вопрос решаю просто. Если текущая волна короче предыдущей идентифицирую её как коррекционная,  а если длиннее то импульсная.

Обратите внимание, что в моём варианте волна может определяться раньше, чем классические ZZ показывают новое колено.

Бывают варианты, что за коррекционной может следовать противоположная коррекционная. С импульсными то-же.

Волны у меня классифицированы по определенным признакам от 1 до 9.

Единица это импульсная волна вниз, а девятка импульсная вверх. Остальные промежуточные. Простая и надежная система. Круче чем волны Элиотта.

С простыми правилами. Нет никаких оговорок. В том индикаторе это последняя цифра в паттерне. Остальные цифры паттерна это шаг назад в определении волн.


  Моменты неопределенности всегда присутствуют на рынке ( флет - новости) , выделена  область 10 пипсов и как индикатор вел себя - это по поводу "шума" , учитывает такие движения иле нет  .


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