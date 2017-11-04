Вероятность. - страница 12
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могу взять для теста. пользоваться не буду но может быть укажу на недостатки
Теорию, пожалуйста, берите без ограничений.
Теорию, пожалуйста, берите без ограничений.
Теорию ) )) - конденсат Бозе-Энштейна , от теоретической части до лабораторных положительных экспериментов расстояние в сто лет + Нобелевская премия :)))
Теорию, пожалуйста, берите без ограничений.
теорию чего?
теорию чего?
Теорию вероятности.
Сложно однозначно ответить на ваш вопрос.
Если вы имеете в виду тот индикатор, то с б0льшим параметром увидим опорные точки и на малых ТФ.
Сложнее понять в фрактальном смысле когда фрактал уже минимальный или еще внизу будет не мерено фракталов.
На это есть волновая теория которая подчиняется своим законам. Там находим иглу в кощеем яйце.))
Фрактал - Зиг-заг , по сути это разные названия одного процесса , понять в фрактальном смысле - классифицируйте фракталы внешние -внутренние, 4 свечи одна хай = 80 % вероятности.
Теорию вероятности.
Фрактал - Зиг-заг , по сути это разные названия одного процесса , понять в фрактальном смысле - классифицируйте фракталы внешние -внутренние, 4 свечи одна хай = 80 % вероятности.
Фрактальность подразумеваю как подобие, но никак фракталы не рассчитываю и не использую. Для определения вершин зигзага нашел другой простой способ как определять.
На практике вижу,что рисуется классический фрактал и на 3-4 баре уже образуется обратный. 80% не уверен. Возможно статистикой прогнать то получим вероятность и то на разных ТФ результат будет сильно отличаться.
Фрактальность подразумеваю как подобие, но никак фракталы не рассчитываю и не использую. Для определения вершин зигзага нашел другой простой способ как определять.
На практике вижу,что рисуется классический фрактал и на 3-4 баре уже образуется обратный. 80% не уверен. Возможно статистикой прогнать то получим вероятность и то на разных ТФ результат будет сильно отличаться.
" Подразумеваю как подобие" - верно , осталось определить к какому движению принадлежит X-фрактал - импульс\ коррекция , а в этом месте мнения волновиков индивидуальны .
" Подразумеваю как подобие" - верно , осталось определить к какому движению принадлежит X-фрактал - импульс\ коррекция , а в этом месте мнения волновиков индивидуальны .
Этот вопрос решаю просто. Если текущая волна короче предыдущей идентифицирую её как коррекционная, а если длиннее то импульсная.
Обратите внимание, что в моём варианте волна может определяться раньше, чем классические ZZ показывают новое колено.
Бывают варианты, что за коррекционной может следовать противоположная коррекционная. С импульсными то-же.
Волны у меня классифицированы по определенным признакам от 1 до 9.
Единица это импульсная волна вниз, а девятка импульсная вверх. Остальные промежуточные. Простая и надежная система. Круче чем волны Элиотта.
С простыми правилами. Нет никаких оговорок. В том индикаторе это последняя цифра в паттерне. Остальные цифры паттерна это шаг назад в определении волн.
Этот вопрос решаю просто. Если текущая волна короче предыдущей идентифицирую её как коррекционная, а если длиннее то импульсная.
Обратите внимание, что в моём варианте волна может определяться раньше, чем классические ZZ показывают новое колено.
Бывают варианты, что за коррекционной может следовать противоположная коррекционная. С импульсными то-же.
Волны у меня классифицированы по определенным признакам от 1 до 9.
Единица это импульсная волна вниз, а девятка импульсная вверх. Остальные промежуточные. Простая и надежная система. Круче чем волны Элиотта.
С простыми правилами. Нет никаких оговорок. В том индикаторе это последняя цифра в паттерне. Остальные цифры паттерна это шаг назад в определении волн.
Моменты неопределенности всегда присутствуют на рынке ( флет - новости) , выделена область 10 пипсов и как индикатор вел себя - это по поводу "шума" , учитывает такие движения иле нет .