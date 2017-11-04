Вероятность. - страница 13

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Veniamin Skrepkov:

  Моменты неопределенности всегда присутствуют на рынке ( флет - новости) , выделена  область 10 пипсов и как индикатор вел себя - это по поводу "шума" , учитывает такие движения иле нет  .



К сожалению тестер не даёт возможности воспроизвести сегодняшние события. Можем увидеть повтор только завтра.

По идее эта область должна попадать даже на самом раннем этапе формирования, и даже не по сформировавшейся форме.

Посмотреть это можно уже только на следующий день.

Вот уже можно посмотреть. Да учитывает. Тут 8пп.

 
Uladzimir Izerski:

К сожалению тестер не даёт возможности воспроизвести сегодняшние события. Можем увидеть повтор только завтра.

По идее эта область должна попадать даже на самом раннем этапе формирования, и даже не по сформировавшейся форме.

Посмотреть это можно уже только на следующий день.

Вот уже можно посмотреть. Да учитывает. Тут 8пп.

регулярные флеты надо учитывать (точнее удалять из волнового анализа); каким образом - автоматизируется сложно, практически никак. Если игнорировать отмеченные  как флет - то картинка должна при вашей системе стать яснее. Но тулзов которые сами скажут тут читать, тут не читать, не существует.
 
2017/11/04 09:58:38 Locked #1678329 wesleyboson
 
Maxim Kuznetsov:
регулярные флеты надо учитывать (точнее удалять из волнового анализа); каким образом - автоматизируется сложно, практически никак. Если игнорировать отмеченные  как флет - то картинка должна при вашей системе стать яснее. Но тулзов которые сами скажут тут читать, тут не читать, не существует.

В моей волновой системе такие участки флета никак не учитываются. Но для краткосрочного анализа приходится учитывать, уже в зависимости от диапазона цен в которых я работаю.

Флет рассматриваю как своеобразный паттерн, так как цена внутри флета всегда будет двигаться вниз или вверх в каких-то рамках. 

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