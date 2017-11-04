Вероятность. - страница 8
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Делаю определённые вычисления и вывожу в процентах вероятность направления движения цены, скажем так, в пределах текущей волны.
Если есть такие господа-товарищи, кому интересна эта тема подключайтесь.
Интересны ваши мнения по подбору объектов и параметров для анализа.
определяем что такое "направление движения цены" и только после этого возможно говорить про вероятности.
Была довольно интересная ветка "что такое тренд" https://www.mql5.com/ru/forum/214374 , к общему мнению так и не пришли :-)
определяем что такое "направление движения цены" и только после этого возможно говорить про вероятности.
Была довольно интересная ветка "что такое тренд" https://www.mql5.com/ru/forum/214374 , к общему мнению так и не пришли :-)
Читал ветку))). Ветка весёлая).
Там так и не выяснили, разницу между волной и трендом. Да ладно.
Давайте считать "направление движения цены" это направление волны. Рост и падение. Флет неопределенное состояние.
Так согласны? Только не будем рассуждать, что такое волна? Все должны это знать. К этому вопросу возвращаться не будем.
Вот тот же график, но уже со временем изменились соотношения.
Как этот индикатор определяет "расчетные точки"? и было бы здорово если бы он показывал соотношение со старшим таймфреймом - Н1 и М5
Как этот индикатор определяет "расчетные точки"? и было бы здорово если бы он показывал соотношение со старшим таймфреймом - Н1 и М5
Вот Н1.
"расчетные точки" - вы имеете ввиду в перспективу или из истории?
Веду анализ поведения цены на истории и даю на выходе прогноз на будущее.
Аналог ИИ без проверки на ошибку.
Из предыдущей картинки можно сделать такой вывод:
На данный момент существует коррекционная волна вверх.
Вероятность дальнейшего роста только 28%. На данный момент(немаловажно).
Так может быть более понятно.
Из предыдущей картинки можно сделать такой вывод:
На данный момент существует коррекционная волна вверх.
Вероятность дальнейшего роста только 28%.
Так может быть более понятно.
Так а на основании чего вероятности то берете? в машинном обучении используются логит ф-ии (логистическая регрессия и softmax слой для НС), которые якобы выдают вероятности события (например на покупку 0.65 на продажу 0.35)
Читал ветку))). Ветка весёлая).
Там так и не выяснили, разницу между волной и трендом. Да ладно.
Давайте считать "направление движения цены" это направление волны. Рост и падение. Флет неопределенное состояние.
Так согласны? Только не будем рассуждать, что такое волна? Все должны это знать. К этому вопросу возвращаться не будем.
просто по определению вероятности, "если за время dT цена прошла больше P пунктов, значит что-то происходит, то есть высока вероятность разворота или хотя-бы отката", P определяется из истории движений цены в схожих условиях (примерно в то-же время, в те-же дни, с похожими тиковыми объёмами)
Так а на основании чего вероятности то берете? в машинном обучении используются логит ф-ии (логистическая регрессия и softmax слой для НС), которые якобы выдают вероятности события (например на покупку 0.65 на продажу 0.35)
В нейросетях я слабоват конечно. Вести сложные расчеты для меня большой напряг. Пошел простой дорожкой, поэтапный анализ цены с истории. НЕ анализирую всю историю, а только участок от 0 бара до выбирает программа сама. Максимум два экрана. Весь процесс мне раскрывать не охота. В общих чертах. Анализ тренда, волн, средних и пр.
П.С.
Не требует обучения. Обратил внимание, что на обучении ошибок намного больше, чем простая логика.
Если не определять терминов, тогда чего её считать эту самую вероятность ?
просто по определению вероятности, "если за время dT цена прошла больше P пунктов, значит что-то происходит, то есть высока вероятность разворота или хотя-бы отката", P определяется из истории движений цены в схожих условиях (примерно в то-же время, в те-же дни, с похожими тиковыми объёмами)
Уже пояснял в посте #75
Мы пока не касаемся разворотов. Дойдем и до разворотов, если будем терпеливыми.
На данный момент речь идет о вероятности дальнейшего движения. Как то так господа.
Уже пояснял в посте #75
Мы пока не касаемся разворотов. Дойдем и до разворотов, если будем терпеливыми.
На данный момент речь идет о вероятности дальнейшего движения. Как то так господа.
берём максимум и минимум цены от момента где отмечено начало движения, между ними строим канал стандартного отклонения. Чем дальше от середины канала тем выше вероятность разворота. :-)