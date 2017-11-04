Вероятность. - страница 8

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Uladzimir Izerski:

Делаю определённые вычисления и вывожу в процентах вероятность направления движения цены, скажем так, в пределах  текущей волны.

Если есть такие господа-товарищи, кому интересна эта тема подключайтесь. 

Интересны ваши мнения по подбору объектов и параметров для анализа. 

определяем что такое "направление движения цены" и только после этого возможно говорить про вероятности.

Была довольно интересная ветка "что такое тренд" https://www.mql5.com/ru/forum/214374 , к общему мнению так и не пришли :-)

Что такое тренд?
Что такое тренд?
  • 2017.08.24
  • www.mql5.com
Можете дать исчерпывающее определение? Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D...
 
Maxim Kuznetsov:

определяем что такое "направление движения цены" и только после этого возможно говорить про вероятности.

Была довольно интересная ветка "что такое тренд" https://www.mql5.com/ru/forum/214374 , к общему мнению так и не пришли :-)


Читал ветку))). Ветка весёлая). 

Там так и не выяснили, разницу между волной и трендом. Да ладно.

 Давайте считать "направление движения цены" это направление волны. Рост и падение. Флет неопределенное состояние.

Так согласны? Только не будем рассуждать, что такое волна?  Все должны это знать. К этому вопросу возвращаться не будем.

 
Uladzimir Izerski:

Вот тот же график, но уже со временем изменились соотношения.



 Как этот индикатор определяет "расчетные точки"?     и было бы здорово если бы он показывал соотношение со старшим таймфреймом  - Н1 и М5   

 
Veniamin Skrepkov:

 Как этот индикатор определяет "расчетные точки"?     и было бы здорово если бы он показывал соотношение со старшим таймфреймом  - Н1 и М5   


Вот Н1.

"расчетные точки" -  вы имеете ввиду в перспективу или из истории?

Веду анализ поведения цены на истории и даю на выходе прогноз на будущее.

Аналог ИИ без проверки на ошибку.

 

Из предыдущей картинки можно сделать такой вывод:

На данный момент существует коррекционная волна вверх.

Вероятность дальнейшего роста только 28%. На данный момент(немаловажно).

Так может быть более понятно.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Из предыдущей картинки можно сделать такой вывод:

На данный момент существует коррекционная волна вверх.

Вероятность дальнейшего роста только 28%. 

Так может быть более понятно.


Так а на основании чего вероятности то берете? в машинном обучении используются логит ф-ии (логистическая регрессия и softmax слой для НС), которые якобы выдают вероятности события (например на покупку 0.65 на продажу 0.35)

 
Uladzimir Izerski:

Читал ветку))). Ветка весёлая). 

Там так и не выяснили, разницу между волной и трендом. Да ладно.

 Давайте считать "направление движения цены" это направление волны. Рост и падение. Флет неопределенное состояние.

Так согласны? Только не будем рассуждать, что такое волна?  Все должны это знать. К этому вопросу возвращаться не будем.

Если не определять терминов, тогда чего её считать эту самую вероятность ?

просто по определению вероятности, "если за время dT цена прошла больше P пунктов, значит что-то происходит, то есть высока вероятность разворота или хотя-бы отката", P определяется из истории движений цены в схожих условиях (примерно в то-же время, в те-же дни, с похожими тиковыми объёмами)
 
Maxim Dmitrievsky:

Так а на основании чего вероятности то берете? в машинном обучении используются логит ф-ии (логистическая регрессия и softmax слой для НС), которые якобы выдают вероятности события (например на покупку 0.65 на продажу 0.35)


В нейросетях я слабоват конечно. Вести сложные расчеты для меня большой напряг. Пошел простой дорожкой, поэтапный анализ цены с истории. НЕ анализирую всю историю, а только участок от 0 бара до выбирает программа сама. Максимум два экрана. Весь процесс мне раскрывать не охота. В общих чертах. Анализ тренда, волн, средних и пр.

П.С.

Не требует обучения. Обратил внимание, что на обучении ошибок намного больше, чем простая логика.

 
Maxim Kuznetsov:
Если не определять терминов, тогда чего её считать эту самую вероятность ?

просто по определению вероятности, "если за время dT цена прошла больше P пунктов, значит что-то происходит, то есть высока вероятность разворота или хотя-бы отката", P определяется из истории движений цены в схожих условиях (примерно в то-же время, в те-же дни, с похожими тиковыми объёмами)

Уже пояснял в посте 

Мы пока не касаемся разворотов. Дойдем и до разворотов, если будем терпеливыми.

На данный момент речь идет о вероятности дальнейшего движения. Как то так господа.

 
Uladzimir Izerski:

Уже пояснял в посте 

Мы пока не касаемся разворотов. Дойдем и до разворотов, если будем терпеливыми.

На данный момент речь идет о вероятности дальнейшего движения. Как то так господа.

берём максимум и минимум цены от момента где отмечено начало движения, между ними строим канал стандартного отклонения. Чем дальше от середины канала тем выше вероятность разворота. :-)

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