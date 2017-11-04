Вероятность. - страница 11
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Огромное спасибо всем за поздравления.
Т.е. это по сути зиг-заг в процентном соотношении , а эти движения каким то образом фильтруются , на М-1 можно получить "тучу" данных.
По каналам - стратегия Каналы Боришпольца, там анализ на Н-4 , Н-6 , это если попытаться совместить эти техники, на D-1 канал стандартных отклонений , на мой взгляд , мало информативен ( применим) в торговле , в качестве примера посмотрите пару USD-JPY флет ( прогноз си оф 4), другой момент линейными инструментами прогнозировать (анализировать)
нелинейные формообразования даже в плане вероятности , я думаю , что это не верный подбор инструмента . Попробуйте снежинку описать линейкой , природа её возникновения температура+конденсат и материал (пылинка как опорная точка) формирования (роста) снежинки .
По зигзагу у меня нет вопросов. На М1 одним параметром изменяю в любом диапазоне. И волны в 5-10 пипсов не рассматриваю. Если интересно посмотрите в профиле. Там правда старая версия. Ломаные линии зигзага я не рисую. Предпочитаю буквенно-цифровое обозначение вершин. С ними легче работать.
Волновая структура у меня рассматривается в диапазоне времени. Можно сравнить с выбранным параметром средней для машки. Конфигурация колен зигзага даёт мне структуру волн. Паттерн. Это у меня и есть аналогия снежинки по форме.
Каналов на одном графике может быть несколько. Зависит в каком диапазоне рассматривается цена. Отдаю предпочтение последнему, но не забываю о втором (томатный). Это не стандартные. Каналы созданы по своему алгоритму.
).
Посмотрел описание индикатора , параметр от 5 до 300 - это количество свечей участвующих в расчете, и , волны 5-10 пипсов не рассматриваете - это как то в индикаторе заложено ?
Посмотрел описание индикатора , параметр от 5 до 300 - это количество свечей участвующих в расчете, и , волны 5-10 пипсов не рассматриваете - это как то в индикаторе заложено ?
Нет. Это не количество баров. Это скорее параметр ближе к параметру средней, а работает на любом ТФ не только на М1.
Не заложено никаких ограничений по 5-10 пипсов. Чем меньше параметр, соответственно сокращается диапазон выборки. Но параметр не привязан жестко ни к цене ни к времени. Параметра влияет только на структуру волн.
Может кто подумал, что процентную вероятность можно применять только для открытия новых позиций, то это не совсем так.
Вероятность можно применять и для открытия новых, и например, поможет сопровождать позицию, можно увидеть бессмысленность удержания)) и пр.
Может кто подумал, что процентную вероятность можно применять только для открытия новых позиций, то это не совсем так.
Вероятность можно применять и для открытия новых, и например, поможет сопровождать позицию, можно увидеть бессмысленность удержания)) и пр.
Это уже грааль.
Не думаю что кто-то поделится таким.
Это уже грааль.
Не думаю что кто-то поделится таким.
Так я поделюсь. Нет желающих.
Может кто подумал, что процентную вероятность можно применять только для открытия новых позиций, то это не совсем так.
Вероятность можно применять и для открытия новых, и например, поможет сопровождать позицию, можно увидеть бессмысленность удержания)) и пр.
Получается фрактальная система , где фракталы старшего периода будут "сигнальными точками" ( сопротивления \поддержки) , но индикатор на М1 не показывает опорные точки на Н1 , не совсем понял -" для открытия новых позиций " и "для открытия новых" т.е. пирамидинг увеличение позиций ?
Так я поделюсь. Нет желающих.
могу взять для теста. пользоваться не буду но может быть укажу на недостатки
Получается фрактальная система , где фракталы старшего периода будут "сигнальными точками" ( сопротивления \поддержки) , но индикатор на М1 не показывает опорные точки на Н1 , не совсем понял -" для открытия новых позиций " и "для открытия новых" т.е. пирамидинг увеличение позиций ?
Сложно однозначно ответить на ваш вопрос.
Если вы имеете в виду тот индикатор, то с б0льшим параметром увидим опорные точки и на малых ТФ.
Сложнее понять в фрактальном смысле когда фрактал уже минимальный или еще внизу будет не мерено фракталов.
На это есть волновая теория которая подчиняется своим законам. Там находим иглу в кощеем яйце.))