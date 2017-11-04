Вероятность. - страница 11

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Огромное спасибо всем за поздравления.

 
Veniamin Skrepkov:

Т.е. это по сути зиг-заг в процентном соотношении , а эти движения каким то образом фильтруются , на М-1 можно получить "тучу" данных.

По каналам - стратегия Каналы Боришпольца, там анализ на Н-4 , Н-6  , это если попытаться совместить эти техники, на D-1  канал стандартных отклонений , на мой взгляд , мало информативен ( применим) в торговле , в качестве примера посмотрите пару USD-JPY  флет ( прогноз си оф 4), другой момент линейными инструментами прогнозировать (анализировать)

нелинейные формообразования   даже в плане вероятности , я думаю , что это не верный подбор инструмента . Попробуйте снежинку описать линейкой , природа её возникновения температура+конденсат и материал (пылинка как опорная точка) формирования (роста) снежинки .    


По зигзагу у меня нет вопросов. На М1 одним параметром изменяю в любом диапазоне. И волны в 5-10 пипсов не рассматриваю. Если интересно посмотрите в профиле. Там правда старая версия. Ломаные линии зигзага я не рисую. Предпочитаю буквенно-цифровое обозначение вершин. С ними легче работать.

Волновая структура  у меня рассматривается в диапазоне времени. Можно сравнить с выбранным параметром средней для машки. Конфигурация колен зигзага даёт мне структуру волн. Паттерн. Это у меня и есть аналогия снежинки по форме.

Каналов на одном графике может быть несколько. Зависит в каком диапазоне рассматривается цена. Отдаю предпочтение последнему, но не забываю о втором (томатный). Это не стандартные. Каналы созданы по своему алгоритму. 

).

 

 Посмотрел описание индикатора , параметр от 5 до 300 - это количество свечей участвующих в расчете, и , волны 5-10 пипсов не рассматриваете - это как то в индикаторе заложено ?

 
Veniamin Skrepkov:

 Посмотрел описание индикатора , параметр от 5 до 300 - это количество свечей участвующих в расчете, и , волны 5-10 пипсов не рассматриваете - это как то в индикаторе заложено ?


Нет. Это не количество баров. Это скорее параметр ближе к параметру средней, а работает на любом ТФ не только на М1.

Не заложено никаких ограничений по 5-10 пипсов. Чем меньше параметр, соответственно сокращается диапазон выборки.  Но параметр не привязан жестко ни к цене ни к времени. Параметра влияет только на структуру волн.

 

Может кто подумал, что процентную вероятность можно применять только для открытия новых позиций, то это не совсем так.

Вероятность можно применять и для открытия новых, и например, поможет сопровождать позицию, можно увидеть бессмысленность удержания)) и пр.

 
Uladzimir Izerski:

Может кто подумал, что процентную вероятность можно применять только для открытия новых позиций, то это не совсем так.

Вероятность можно применять и для открытия новых, и например, поможет сопровождать позицию, можно увидеть бессмысленность удержания)) и пр.

Это уже грааль.

Не думаю что кто-то поделится таким.

 
Renat Akhtyamov:

Это уже грааль.

Не думаю что кто-то поделится таким.


Так я поделюсь. Нет желающих.

 
Uladzimir Izerski:

Может кто подумал, что процентную вероятность можно применять только для открытия новых позиций, то это не совсем так.

Вероятность можно применять и для открытия новых, и например, поможет сопровождать позицию, можно увидеть бессмысленность удержания)) и пр.


Получается фрактальная система , где фракталы старшего периода будут "сигнальными точками" ( сопротивления \поддержки) , но  индикатор на М1 не показывает опорные точки на Н1    , не совсем понял -" для открытия новых позиций " и "для открытия новых"  т.е. пирамидинг увеличение позиций ?

 
Uladzimir Izerski:

Так я поделюсь. Нет желающих.


могу взять для теста. пользоваться не буду но может быть укажу на недостатки

 
Veniamin Skrepkov:

Получается фрактальная система , где фракталы старшего периода будут "сигнальными точками" ( сопротивления \поддержки) , но  индикатор на М1 не показывает опорные точки на Н1    , не совсем понял -" для открытия новых позиций " и "для открытия новых"  т.е. пирамидинг увеличение позиций ?


Сложно однозначно ответить на ваш вопрос.

Если вы имеете в виду тот индикатор, то с б0льшим параметром увидим опорные точки и на малых ТФ.

Сложнее понять в фрактальном смысле когда фрактал уже минимальный или еще внизу будет не мерено фракталов.

На это есть волновая теория которая подчиняется своим законам. Там находим иглу в кощеем яйце.))

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