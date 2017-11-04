Вероятность. - страница 5
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У меня уже позднее время пора отдохнуть.
В ближайшее время попробуем подвести разговор под тех параметры.
Вот цитата: Yuriy Asaulenko: Наконец хоть до одного дошло, что рынок случайный процесс. А вот если кто-то думает, что на случ процессе нельзя играть и выигрывать - эт его личное дело.
Как тяжело людям объяснять математику... учитывая то, что они, в общей массе, учились на тройки)
И где здесь про случайное блуждание? Объясняю математику) На случайном блуждании вряд-ли заработаешь, хотя и это далеко не исключено.) А на случайном процессе оч даже реально - возьмите тот-же покер - можно, и регулярно. Не всяк случайный процесс - случайное блуждание.)
не присовывайте покер к теорверу. ) в теорвере рассматриваются игры, результат которых зависит полностью от случайности. монетка, кубик. а в покере все зависит от умения игрока играть.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вероятность.
danminin, 2017.10.13 01:53
и это говорит человек, который час назад писал, что на случайном блуждании можно зарабатывать. хотя во всех книжках по теорверу пишется обратное.
не знаю как играть в покер, но знаю что вы несете пургу.)
вероятность выиграть в игру 50%. если играют 2 игрока.
как же тяжело людям математику объяснять...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вероятность.
Yuriy Asaulenko, 2017.10.13 01:57
Это из цикла - не читал, но знаю.)))
Я никогда не писал и не говорил, что на случайном блуждании можно зарабатывать. Читайте внимательно.)) И подучите математику, кстати, прежде чем кому-то что-то объяснять.))
А вы попробуйте. Будете удивлены. Практика критерий истины, а не положения теории, тем более если таковой теорией является теория вероятности. Практика же (численные эксперименты) подтверждает возможность заработка на "процессе случайного блуждания".
С точки зрения заработка на движении некоторого процесса, "процесс форекс" хуже, чем "процесс случайного блуждания". Но возможность заработка на форексе вы же не отрицаете. И правильно делаете, что не отрицаете. А вот "процесс случайного блуждания" просто не укладывается в вашей голове, да ещё и теор.вер. сюда можно приплести -- и в результате отрицание, не подтверждённое не только практикой, но и внятным теоретическим обоснованием. Вот и повторяете, как попугаи "нельзя! нельзя! нельзя!". А практика говорит: МОЖНО.
А вы попробуйте. Будете удивлены. Практика критерий истины, а не положения теории, тем более если таковой теорией является теория вероятности. Практика же (численные эксперименты) подтверждает возможность заработка на "процессе случайного блуждания".
С точки зрения заработка на движении некоторого процесса, "процесс форекс" хуже, чем "процесс случайного блуждания". Но возможность заработка на форексе вы же не отрицаете. И правильно делаете, что не отрицаете. А вот "процесс случайного блуждания" просто не укладывается в вашей голове, да ещё и теор.вер. сюда можно приплести -- и в результате отрицание, не подтверждённое не только практикой, но и внятным теоретическим обоснованием. Вот и повторяете, как попугаи "нельзя! нельзя! нельзя!". А практика говорит: МОЖНО.
вы уже сколько своих тракторов закрыли?)
вы уже сколько своих тракторов закрыли?))
это всё, что приходит тебе в голову? но ты сделал хоть что-нибудь своё? Сделай -- тогда и поймёшь. А пока ты лишь повторяешь заученные фразы, без понимания смысла.
да и откуда тебе знать, что видимая часть айсберга составляет лишь седьмую часть всей массы.
это всё, что приходит тебе в голову? но ты сделал хоть что-нибудь своё? Сделай -- тогда и поймёшь. А пока ты лишь повторяешь заученные фразы, без понимания смысла.
да и откуда тебе знать, что видимая часть айсберга составляет лишь седьмую часть всей массы.
)))
Проснулся, лежу и думаю.
Например в спорте, можно результат вероятности прогноза видеть по окончании матча, а на фин рынках идёт непрерывный процесс. Какие варианты можно предложить?
Понятно, что результатом в конечном счёте будет изменение баланса депозита.
Чтобы результат был положительный у меня есть оценочный вариант прогноза на предстоящее событие т.е. на изменение цены актива.
Выглядит это так, выкладываю рисуночек.
Есть мыслЯ, что если для торговых операций применять пропорциональную денежную величину для входа в рынок, можно получать стабильную прибыль.
По этому вывел разговор в тему. Общими усилиями можно было бы этот вопрос обсудить.
Проснулся, лежу и думаю.
Например в спорте, можно результат вероятности прогноза видеть по окончании матча, а на фин рынках идёт непрерывный процесс. Какие варианты можно предложить?
что значит в спорте? как букмекеры определяют коэффициенты?
ну например, взяли последний чемпионат страны и посмотрели какая команда сколько матчей выиграла. и каждой команде присвоили число .
потом должен быть матч 2 из этих команд. у одной команды число 7, у второй 1. значит первая в 7 раз сильнее за вторую.
и рассчитывают коэффициенты. первой ставят коэффициент 7, второй 1,14.
потом еще эти коэффы уменьшают на 30% - заработок букмекера.
то есть ИСПОЛЬЗУЮТ ИСТОРИЮ. чтобы знать какая команда сильнее.
на форексе же вероятность , что цена пойдет вверх или вниз всегда 50%. если нет торговой системы!
а если есть торговая система, в которой 60% нормальных сделок, значит вероятность, что цена пойдет в сторону, которую показывает ТС , равна 60%!