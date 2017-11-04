Вероятность. - страница 7
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Я полагаю, рынок к нам не злонамерен, а безразличен. С нашими-то ставками.)))
Я исхожу из этого. И мне все эти акулы-кукловоды-маркетмейкеры и пр. по барабану. Есть они - нет их: абсолютно без разницы.
С удивлением читаю, что кто-то охотится за их копеечными стопами.) Дурдом.
Про дурдом вы зря конечно.
Вникните в замысел создания глобального финансового рынка и вам немного приоткроется тайна.
Про дурдом вы зря конечно.
Вникните в замысел создания глобального финансового рынка и вам немного приоткроется тайна.
Если Вы отойдете от конспиративных гипотез, то все станет много проще. Уверяю Вас. И никаких тайн приоткрывать будет не надо.)
Как там - не привлекай лишних гипотез.
Если Вы отойдете от конспиративных гипотез, то все станет много проще. Уверяю Вас. И никаких тайн приоткрывать будет не надо.)
Как там - не привлекай лишних гипотез.
На данную картину мира может быть совершенно разный взгляд. Не насаждаю свою точку зрения и не буду оспаривать чужую.
Все правы???
На данную картину мира может быть совершенно разный взгляд. Не насаждаю свою точку зрения и не буду оспаривать чужую.
Все правы???
Это конечно правильно, тоже ни на чем не настаиваю. Но гипотеза акул-кукловодов-маркетмейкеров - и.т.д., на мой взгляд, непродуктивна, т.к. абсолютно ничего не дает, кроме нагромождения лишних терминов и объяснений своих неудач вмешательством некой злонамеренной силы.
С удовольствием готов выслушать о причинах неудач.
Есть, что поведать? Подожду.
С удовольствием готов выслушать о причинах неудач.
Есть, что поведать? Подожду.
Эт не ко мне. Форум почитайте. Тут все изложено про коварных кукловодов и злых маркетмейкеров.))) Про акул Вы добавили. Тут много пострадавших.
У меня их нет, по определению.Ко мне рынок относится вполне лояльно.)
Это конечно правильно, тоже ни на чем не настаиваю. Но гипотеза акул-кукловодов-маркетмейкеров - и.т.д., на мой взгляд, непродуктивна, т.к. абсолютно ничего не дает, кроме нагромождения лишних терминов и объяснений своих неудач вмешательством некой злонамеренной силы.
"Акулы-кукловоды-маркетмейкеры" и ЦБ в том числе, все это крупные игроки, которым нужна ликвидность на рынках.
Вот поэтому допущены в это мероприятие все, кому не лень поучаствовать. Если бы эта мелочь несла для них угрозу их бизнесу, они бы никогда не допустили бы такого. Уверен на все 100 грамм))).
Крупные игроки легко черпают ликвидность из рынка без внушительного одномоментного проседания курсов валют.
Не вижу смысла конкретно их винить в чьих то неудачах. Они собственно дают ликвидность для нас-мелочевки)))
Все должны быть довольны, все должны радоваться.
А на самом деле недовольных всегда б0льше чем довольных. Всегда так было есть и будет!
Не всё полезное можно брать из покера. Там приведены к общему знаменателю ставки и депо за столом.
А на рынках этого нет. Акулы могут пробивать любые по крепости уровни, а это вероятная гибель маленьких депо с большим кредитным плечом. Игра заранее прописана не на равных условиях. Собственно для этого они и созданы.
Слабакам совершенно нечего делать на финансовых рынках. Они обречены.
Наблюдательность, опыт, быстрота реакции принесут успех. Если этих качеств не хватает значит не судьба.
И два туза на префлопе не всегда выигрывают , хотя "автоматом" отвечают на ол-ин , вопрос ставок игра на 1000$ или на 1млн.$ ( и два туза скидывают на ривере ) в Лас-Вегас и на персональных самолетах прилетают )))
Понятие силы .... человек не самый быстрый и сильный в природе , тем не мене доминирует , способность накапливать опыт (учиться) и передавать его, это есть фактор развития .
Появилось немного свободного время порассуждать о вероятности. Был занят семейными делами.
И так.
Что бы войти в рынок, думаю каждый уважающий себя трейдер сделает какой-то анализ, будь-то ТА или ФА неважно.
Есть конечно много утверждающих, что им не нужен никакой анализ, значит тема не для них.
В теме много сравнений форекс с покером. Не отрицаю и поддерживаю. И там и там нужно знать твою вероятность выигрыша.
В покере может быть мизерная вероятность выиграть на карты 2,7 и на рынке есть вероятность выиграть против тренда плюс против волны и т.д.
Для меня важно сделать анализ состояния рынка по истории и на условно определённый период времени рассчитать вероятность дальнейшего поведения цены.
Именно дальнейшего поведения цены, а не достижения определенной цифры.
Выглядит примерно так. График М1 EURUSD.
Делаю определённые вычисления и вывожу в процентах вероятность направления движения цены, скажем так, в пределах текущей волны.
Если есть такие господа-товарищи, кому интересна эта тема подключайтесь.
Интересны ваши мнения по подбору объектов и параметров для анализа.
Вот тот же график, но уже со временем изменились соотношения.