Разгадал "Тайну форекс". - страница 29

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Alexander Ivanov #:

Если серьезно то знаю грааль.

Надо купить у меня и действовать. 

очень просто

Где можно ознакомиться с результатами торговли этого грааля на реальном счёте? Хотя бы за последние 3-6 месяцев.

Дайте, пожалуйста, ссылку на сигнал на этом сайте или мониторинг MyFxbook.

Какая цена?

 
E38 #:

Где можно ознакомиться с результатами торговли этого грааля на реальном счёте? Хотя бы за последние 3-6 месяцев.

Дайте, пожалуйста, ссылку на сигнал на этом сайте или мониторинг MyFxbook.

Какая цена?

Обсуждение сигналов и продуктов Маркета запрещено на форуме.
Вы можете зайти в его профайл тут и посмотреть.

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Но я думаю, что топик стартер имел что-то другое (см его заглавный пост в ветке). То есть - какой-то другой или свой подход к созданию систем торговли (то есть - идея). Подробнее понять нелегко, так как тут в основном посты "ни о чем" на 29 листах ветки.

 
E38 #:

Где можно ознакомиться с результатами торговли этого грааля на реальном счёте? Хотя бы за последние 3-6 месяцев.

Дайте, пожалуйста, ссылку на сигнал на этом сайте или мониторинг MyFxbook.

Какая цена?

Читайте следующий пост через 9 минут после процитированного. В нем дан исчерпывающий ответ на заданный вопрос ))

 

Наивные чукотски мальчики )). Есть только один единственный гарантированный способ заработать на форексе, бирже, нейросетях и иже с ними: обучать других! Особенно легко в этот плане эллиотчикам и вафельникам, то бишь вуфельникам. Достаточно найти на истории подходящие участки и начать втирать лохам про волны Эллиота и Вульфа. Обязательно уметь рисовать максимально разноцветные и запутанные картинки, чтобы у лоха окончательно потекла крыша.

На роль клиентов замечательно подходят тети в возрасте 40+, с разумом 10-летней школьницы. Уверяю вас, таких тетей-мотей вокруг пруд пруди!  

Cтейтментов того же эллиотта и герчика никто никогда в жизни не видел. Зато дочь Эллиотта до сих пор продает его курс по несуществующим волнам за $3000. 


Как рисовать для тетей Волны Эллиота

волны эллиота

А это полный верняк, волны Вульфа!

вульф

А это типичный клиент мистера Герчика

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Alexey Volchanskiy #:

Наивные чукотски мальчики )). Есть только один единственный гарантированный способ заработать на форексе, бирже, нейросетях и иже с ними: обучать других! Особенно легко в этот плане эллиотчикам и вафельникам, то бишь вуфельникам. Достаточно найти на истории подходящие участки и начать втирать лохам про волны Эллиота и Вульфа. Обязательно уметь рисовать максимально разноцветные и запутанные картинки, чтобы у лоха окончательно потекла крыша.

На роль клиентов замечательно подходят тети в возрасте 40+, с разумом 10-летней школьницы. Уверяю вас, таких тетей-мотей вокруг пруд пруди!  

Cтейтментов того же эллиотта и герчика никто никогда в жизни не видел. Зато дочь Эллиотта до сих пор продает его курс по несуществующим волнам за $3000. 


Как рисовать для тетей Волны Эллиота

А это полный верняк, волны Вульфа!

А это типичный клиент мистера Герчика


Забыл дописать,что это мнение лично моё!

 
Alexander Ivanov #:

ща будет,  пока обкакаю... 

главное простота...

короче говоря, подождем когда протрезвеешь....

 
Павел Россия #:

Забыл дописать,что это мнение лично моё!

Дописываю! Есть мое мнение и мнения ошибочные.

 
Renat Akhtyamov #:

короче говоря, подождем когда протрезвеешь....

Дополню, после запоев очень полезно колоть витаминчики групп В1, В6, В12. Успокаивают нервную систему, нормализуют сон. Естественно, полезны и непьющим, особенно по весне. Я колю Комбилипен, 10 ампул по 2 мл., примерно 350 р. А то с возрастом пошли нарушения сна, очень помогает. Колоть проще всего самому в ляжку с наружной стороны.

 
Alexey Volchanskiy #:

Дополню, после запоев очень полезно колоть витаминчики групп В1, В6, В12. Успокаивают нервную систему, нормализуют сон. Естественно, полезны и непьющим, особенно по весне. Я колю Комбилипен, 10 ампул по 2 мл., примерно 350 р. А то с возрастом пошли нарушения сна, очень помогает. Колоть проще всего самому в ляжку с наружной стороны.

Они в аптеке есть? В открытом доступе?
Или вам ваши "медсестры" подогнали? ;-)
 
Alexander Ivanov:

Оказывается цена идет - не к уровням и не от уровней отталкивается.

А ходит туда - куда идет сама.

Т.е. не нужно много смотреть на D1, Н4.

Просто на них можно сделать ориентиры.

А движение начинается на таймах  М5, М15, М30.

Т.е. не нужно строить какие то прямые каналы, сопротивления, поддежки и тд. Это всё мусор.

Глубоко озадаченные мысли
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