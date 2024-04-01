Разгадал "Тайну форекс". - страница 29
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Если серьезно то знаю грааль.
Надо купить у меня и действовать.
очень просто
Где можно ознакомиться с результатами торговли этого грааля на реальном счёте? Хотя бы за последние 3-6 месяцев.
Дайте, пожалуйста, ссылку на сигнал на этом сайте или мониторинг MyFxbook.
Какая цена?
Где можно ознакомиться с результатами торговли этого грааля на реальном счёте? Хотя бы за последние 3-6 месяцев.
Дайте, пожалуйста, ссылку на сигнал на этом сайте или мониторинг MyFxbook.
Какая цена?
Обсуждение сигналов и продуктов Маркета запрещено на форуме.
Вы можете зайти в его профайл тут и посмотреть.
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Но я думаю, что топик стартер имел что-то другое (см его заглавный пост в ветке). То есть - какой-то другой или свой подход к созданию систем торговли (то есть - идея). Подробнее понять нелегко, так как тут в основном посты "ни о чем" на 29 листах ветки.
Где можно ознакомиться с результатами торговли этого грааля на реальном счёте? Хотя бы за последние 3-6 месяцев.
Дайте, пожалуйста, ссылку на сигнал на этом сайте или мониторинг MyFxbook.
Какая цена?
Читайте следующий пост через 9 минут после процитированного. В нем дан исчерпывающий ответ на заданный вопрос ))
Наивные чукотски мальчики )). Есть только один единственный гарантированный способ заработать на форексе, бирже, нейросетях и иже с ними: обучать других! Особенно легко в этот плане эллиотчикам и вафельникам, то бишь вуфельникам. Достаточно найти на истории подходящие участки и начать втирать лохам про волны Эллиота и Вульфа. Обязательно уметь рисовать максимально разноцветные и запутанные картинки, чтобы у лоха окончательно потекла крыша.
На роль клиентов замечательно подходят тети в возрасте 40+, с разумом 10-летней школьницы. Уверяю вас, таких тетей-мотей вокруг пруд пруди!
Cтейтментов того же эллиотта и герчика никто никогда в жизни не видел. Зато дочь Эллиотта до сих пор продает его курс по несуществующим волнам за $3000.
Как рисовать для тетей Волны Эллиота
А это полный верняк, волны Вульфа!
А это типичный клиент мистера Герчика
Наивные чукотски мальчики )). Есть только один единственный гарантированный способ заработать на форексе, бирже, нейросетях и иже с ними: обучать других! Особенно легко в этот плане эллиотчикам и вафельникам, то бишь вуфельникам. Достаточно найти на истории подходящие участки и начать втирать лохам про волны Эллиота и Вульфа. Обязательно уметь рисовать максимально разноцветные и запутанные картинки, чтобы у лоха окончательно потекла крыша.
На роль клиентов замечательно подходят тети в возрасте 40+, с разумом 10-летней школьницы. Уверяю вас, таких тетей-мотей вокруг пруд пруди!
Cтейтментов того же эллиотта и герчика никто никогда в жизни не видел. Зато дочь Эллиотта до сих пор продает его курс по несуществующим волнам за $3000.
Как рисовать для тетей Волны Эллиота
А это полный верняк, волны Вульфа!
А это типичный клиент мистера Герчика
Забыл дописать,что это мнение лично моё!
ща будет, пока обкакаю...
главное простота...
короче говоря, подождем когда протрезвеешь....
Забыл дописать,что это мнение лично моё!
Дописываю! Есть мое мнение и мнения ошибочные.
короче говоря, подождем когда протрезвеешь....
Дополню, после запоев очень полезно колоть витаминчики групп В1, В6, В12. Успокаивают нервную систему, нормализуют сон. Естественно, полезны и непьющим, особенно по весне. Я колю Комбилипен, 10 ампул по 2 мл., примерно 350 р. А то с возрастом пошли нарушения сна, очень помогает. Колоть проще всего самому в ляжку с наружной стороны.
Дополню, после запоев очень полезно колоть витаминчики групп В1, В6, В12. Успокаивают нервную систему, нормализуют сон. Естественно, полезны и непьющим, особенно по весне. Я колю Комбилипен, 10 ампул по 2 мл., примерно 350 р. А то с возрастом пошли нарушения сна, очень помогает. Колоть проще всего самому в ляжку с наружной стороны.
Оказывается цена идет - не к уровням и не от уровней отталкивается.
А ходит туда - куда идет сама.
Т.е. не нужно много смотреть на D1, Н4.
Просто на них можно сделать ориентиры.
А движение начинается на таймах М5, М15, М30.
Т.е. не нужно строить какие то прямые каналы, сопротивления, поддежки и тд. Это всё мусор.