Индикаторы: Нормализованная средняя

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Нормализованная средняя:

Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.

Picture 2.

Автор: Victor Lukashuck

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Automated-Trading:

Нормализованная средняя:

Автор: Victor Lukashuck


Хороший индикатор !!!

 

Я пытаюсь себе представить, как с помощью этого индикатора найти точку входа ? Как найти точку выхода из позиции - вроде понятно: как только цена коснулась ступеньки - всё, закрываем позицию. А вот, про точку входа - на понимаю... Может, дополнить этот индикатор каким-нибудь ещё индикатором ?

 
Automated-Trading:

Нормализованная средняя:

Автор: Victor Lukashuck

Делал такой - назвал его МА-Люфт. В начале августа извлекал его на свет ...

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STARIJ:

Делал такой - назвал его МА-Люфт. В начале августа извлекал его на свет ...


Дайте пожалуйста ссылку на свой индикатор.

 
Ibragim Dzhanaev:  Дайте пожалуйста ссылку на свой
дайте пожалуйста ссылку на свой советник, по которому получили


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STARIJ:
дайте пожалуйста ссылку на свой советник, по которому получили



Вы написали, что "извлекали на свет" и написали название индикатора, я думал в Коде Базе выложили, искал не нашел, по этому спрашивал.

 
Ibragim DzhanaevВы написали, что "извлекали на свет" и написали название индикатора, я думал в Коде Базе выложили, искал не нашел, по этому спрашивал.
хотел посмотреть на демо - тестеру мало доверяю - ну как, можно получить?
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STARIJ:
хотел посмотреть на демо - тестеру мало доверяю - ну как, можно получить?

Вы хотите, чтобы советник скинул ?

 
Ibragim Dzhanaev:  Вы хотите, чтобы советник скинул ?

хотел посмотреть на демо - тестеру мало доверяю - ну как, можно получить?

 
Ibragim Dzhanaev:  Вы хотите, чтобы советник скинул ?

посмотрел внимательно - в 3 раза увеличен депо за 18 лет - да это 5% годовых - мелочь какая-то

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