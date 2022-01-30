Индикаторы: Нормализованная средняя
Автор: Victor Lukashuck
Хороший индикатор !!!
Я пытаюсь себе представить, как с помощью этого индикатора найти точку входа ? Как найти точку выхода из позиции - вроде понятно: как только цена коснулась ступеньки - всё, закрываем позицию. А вот, про точку входа - на понимаю... Может, дополнить этот индикатор каким-нибудь ещё индикатором ?
Автор: Victor Lukashuck
Делал такой - назвал его МА-Люфт. В начале августа извлекал его на свет ...
Делал такой - назвал его МА-Люфт. В начале августа извлекал его на свет ...
Дайте пожалуйста ссылку на свой индикатор.
дайте пожалуйста ссылку на свой советник, по которому получили
Вы написали, что "извлекали на свет" и написали название индикатора, я думал в Коде Базе выложили, искал не нашел, по этому спрашивал.
хотел посмотреть на демо - тестеру мало доверяю - ну как, можно получить?
Вы хотите, чтобы советник скинул ?
хотел посмотреть на демо - тестеру мало доверяю - ну как, можно получить?
посмотрел внимательно - в 3 раза увеличен депо за 18 лет - да это 5% годовых - мелочь какая-то
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Нормализованная средняя:
Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.
Автор: Victor Lukashuck