Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 6
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А "уровень" Вы НАРИСОВАЛИ на трезвую голову?...
Все эти уровни - плод ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ - "что вижу, то и пою"... к рынку не имеют ни какого отношения...
Идеальная сделка от уровня, правда не в ту сторону ушла цена, стоп и переворот не делал, мало оставалось времени до окончания, и кстати весь конкурс была торговля от уровней, и занимал 3-е место. И это от того, что уровни работают.
Ну и можете почитать пару комментариев после
https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page124#comment_5518875
Если посмотреть на график синтетического евро с 1971 года, (синяя - цены закрытия месяца,зелена и красная - Hg и Lw) то видно достаточно выраженный тренд, ширина канала которого немного меньше 7000 пунктов (4-знак).
Судя по предыдущей тенденции, сейчас курс находится на циклическом максимуме доллара и выход из этого состояния вверх на ослабление доллара. Но с другой стороны, этот период силы доллара вполне себе может еще растянутся на несколько месяцев, а то и год.
Можно из графика на картинке удалить тренд, получится такой вот рисунок. Красная линия - аппроксимация суммой синусоид.
Вроде из этой картинки не так очевидно, что текущее движение - безостановочно вверх. Интуиция семафорит - должны еще сходить вниз, куда-то в область 1.08, а уж потом в заоблачные выси. НО, конечно все может быть.
Если посмотреть на график синтетического евро с 1971 года, (синяя - цены закрытия месяца,зелена и красная - Hg и Lw) то видно достаточно выраженный тренд, ширина канала которого немного меньше 7000 пунктов (4-знак).
Судя по предыдущей тенденции, сейчас курс находится на циклическом максимуме доллара и выход из этого состояния вверх на ослабление доллара. Но с другой стороны, этот период силы доллара вполне себе может еще растянутся на несколько месяцев, а то и год.
Можно из графика на картинке удалить тренд, получится такой вот рисунок. Красная линия - аппроксимация суммой синусоид.
Вроде из этой картинки не так очевидно, что текущее движение - безостановочно вверх. Интуиция семафорит - должны еще сходить вниз, куда-то в область 1.08, а уж потом в заоблачные выси. НО, конечно все может быть.
+, уже писал подобное в другой теме, безостановочно вверх. Еще поделите основные циклы на временные участки, получатся 7-летние циклы. 7-летка снижения закончилась.
но интуиции я бы не доверял, рынки контринтуитивны конечно же
+, уже писал подобное в другой теме, безостановочно вверх. Еще поделите основные циклы на временные участки, получатся 7-летние циклы. 7-летка снижения закончилась.
но интуиции я бы не доверял, рынки контринтуитивны конечно же
А если так посмотреть?
Если придерживаться правила: " Тренд скорее продолжится, чем развернется!", то ошибок при открытии позиции будет в несколько раз меньше...
Но в любом случае необходимы методы определения затухания тренда или его разворота.
Если придерживаться правила: " Тренд скорее продолжится, чем развернется!", то ошибок при открытии позиции будет в несколько раз меньше...
Но в любом случае необходимы методы определения затухания тренда или его разворота.
Читая форумы могу сделать вывод, что большинство торгующих не понимают что такое тренд, а остальные не могут его точно формализовать.
По текущей ситуации, евробакс может зависнуть на 2-3 месяца в диапазоне, после неплохого роста, если не будет аномальных выбросов еще. Уже зимой может продолжить рост. Даже не так, в конце осени-начале зимы может быть более глубокая коррекция сначала, а потом уже продолжение роста.
По текущей ситуации, евробакс может зависнуть на 2-3 месяца в диапазоне, после неплохого роста, если не будет аномальных выбросов еще. Уже зимой может продолжить рост. Даже не так, в конце осени-начале зимы может быть более глубокая коррекция сначала, а потом уже продолжение роста.
Все это очень интересно, но только с точки зрения Аналитика...
Для Трейдера важна другая задача: Получение прибыли при мин рисках. Эту задачу можно решить, зная направление ТЕКУЩЕГО тренда...
Все это очень интересно, но только с точки зрения Аналитика...
Для Трейдера важна другая задача: Получение прибыли при мин рисках. Эту задачу можно решить, зная направление ТЕКУЩЕГО тренда...