Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 6

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Serqey Nikitin:

А "уровень"  Вы НАРИСОВАЛИ на трезвую голову?...

Все эти уровни - плод ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ - "что вижу, то и пою"...  к рынку не имеют ни какого отношения...

Идеальная сделка от уровня, правда не в ту сторону ушла цена, стоп и переворот не делал, мало оставалось времени до окончания, и кстати весь конкурс была торговля от уровней, и занимал 3-е место. И это от того, что уровни работают.


Ну и можете почитать пару комментариев после

https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page124#comment_5518875

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.07.27
  • www.mql5.com
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Если посмотреть на график синтетического евро с 1971 года, (синяя - цены закрытия месяца,зелена и красная - Hg и Lw) то видно достаточно выраженный  тренд, ширина канала которого немного меньше 7000 пунктов (4-знак).     



Судя по предыдущей тенденции, сейчас курс находится на циклическом максимуме  доллара и выход из этого состояния  вверх на ослабление доллара.  Но с другой стороны, этот период силы доллара вполне себе может еще растянутся на несколько месяцев, а то и год.

Можно из графика на картинке удалить тренд, получится такой вот рисунок. Красная линия - аппроксимация суммой синусоид.



Вроде из этой картинки не так очевидно, что текущее движение - безостановочно вверх. Интуиция семафорит - должны еще сходить вниз, куда-то в область 1.08, а уж потом в заоблачные выси. НО, конечно все может быть. 

[Удален]  
sibirqk:

Если посмотреть на график синтетического евро с 1971 года, (синяя - цены закрытия месяца,зелена и красная - Hg и Lw) то видно достаточно выраженный  тренд, ширина канала которого немного меньше 7000 пунктов (4-знак).     



Судя по предыдущей тенденции, сейчас курс находится на циклическом максимуме  доллара и выход из этого состояния  вверх на ослабление доллара.  Но с другой стороны, этот период силы доллара вполне себе может еще растянутся на несколько месяцев, а то и год.

Можно из графика на картинке удалить тренд, получится такой вот рисунок. Красная линия - аппроксимация суммой синусоид.



Вроде из этой картинки не так очевидно, что текущее движение - безостановочно вверх. Интуиция семафорит - должны еще сходить вниз, куда-то в область 1.08, а уж потом в заоблачные выси. НО, конечно все может быть. 


+, уже писал подобное в другой теме, безостановочно вверх. Еще поделите основные циклы на временные участки, получатся 7-летние циклы. 7-летка снижения закончилась.

но интуиции я бы не доверял, рынки контринтуитивны конечно же

 
Maxim Dmitrievsky:


+, уже писал подобное в другой теме, безостановочно вверх. Еще поделите основные циклы на временные участки, получатся 7-летние циклы. 7-летка снижения закончилась.

но интуиции я бы не доверял, рынки контринтуитивны конечно же

Расстояние между двумя известными нам максимумами доллара - около 194 месяцев, т.е. чуть более 16 лет. Между последним максимумом доллара и текущим - примерно 188 месяцев, т.е. чисто формально еще полгода запаса есть, хотя конечно, на таких масштабах тенденции могут замедлятся/ускорятся и плюс/минус десяток месяцев вполне себе может быть. Ну, вобщем как говорится - посмотрим, сказал слепой. 
 

А если так посмотреть?


 

Если придерживаться правила: " Тренд скорее продолжится, чем развернется!", то ошибок при открытии позиции будет в несколько раз меньше...

Но в любом случае необходимы методы определения затухания тренда или его разворота.

 
Serqey Nikitin:

Если придерживаться правила: " Тренд скорее продолжится, чем развернется!", то ошибок при открытии позиции будет в несколько раз меньше...

Но в любом случае необходимы методы определения затухания тренда или его разворота.


Читая форумы могу сделать вывод, что большинство торгующих не понимают что такое тренд, а остальные не могут его точно формализовать.

[Удален]  

По текущей ситуации, евробакс может зависнуть на 2-3 месяца в диапазоне, после неплохого роста, если не будет аномальных выбросов еще. Уже зимой может продолжить рост. Даже не так, в конце осени-начале зимы может быть более глубокая коррекция сначала, а потом уже продолжение роста.


 
Maxim Dmitrievsky:

По текущей ситуации, евробакс может зависнуть на 2-3 месяца в диапазоне, после неплохого роста, если не будет аномальных выбросов еще. Уже зимой может продолжить рост. Даже не так, в конце осени-начале зимы может быть более глубокая коррекция сначала, а потом уже продолжение роста.


Все это очень интересно, но только с точки зрения Аналитика...

Для Трейдера важна другая задача: Получение прибыли при мин рисках.  Эту задачу можно решить, зная направление ТЕКУЩЕГО тренда...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Все это очень интересно, но только с точки зрения Аналитика...

Для Трейдера важна другая задача: Получение прибыли при мин рисках.  Эту задачу можно решить, зная направление ТЕКУЩЕГО тренда...

это просто пустые слова на уровне девственного восприятия действительности, никакого отношения к реальности не имеющие, к сожалению. Никаких задач вы этим не решите, когда не знаете как долго продлится тренд, которого нет потому что это слишком общее понятие.
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