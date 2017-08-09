Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 14
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Пока нет подтверждения на дневном - это только флэт.
Тренд - это когда и на дневном будут сигналы о развороте... ( если в Вашей стратегии не задействованы графики выше дневного, например, недельный ).
у меня уже рассчитано все на 6 лет вперед )
да отскочил зеркальный уровень и должен за тормозиться на - 1.1475
У меня пока цель 1.163.
что то многовато думаете дойдет?
что то многовато думаете дойдет?
че гадать? продавать рано, у кого есть покупка - держите, закроете селл-стопом. Я на д1 не торгую вообще, так показал.
Ну че ребята, как у вас дела?
после того сообщения я открыл терминал только сегодня. Конечно можно было еще пару хороших сделок совершить, но ладно.
кстати без этой ветки я бы и не получил прибыль, не торгую просто, робота все делаю.)
кстати без этой ветки я бы и не получил прибыль, не торгую просто, робота все делаю.)
ну сейчас пока в поддержку уткнулись, несколько раз отскочили, если рпобъют 1.48 будет открыт как по моему прогнозику
Кстати, как на Маке боты компилятся, все норм? хочу купить, но стесняюсь и не уверен что все ф-ии мт5 там будут нормально работать
ну сейчас пока в поддержку уткнулись, несколько раз отскочили, если рпобъют 1.48 будет открыт как по моему прогнозику
Кстати, как на Маке боты компилятся, все норм? хочу купить, но стесняюсь и не уверен что все ф-ии мт5 там будут нормально работать
все норм, только нет маркета и сигналов
А вот это прикол, кстати, получается 1 сделкой я почти утроил депозит.. Неплоха.