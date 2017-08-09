Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 14

Новый комментарий
[Удален]  
Serqey Nikitin:

Пока нет подтверждения на дневном - это только флэт.

Тренд - это когда и на дневном будут сигналы о развороте...   ( если в Вашей стратегии не задействованы графики выше дневного, например, недельный ).


у меня уже рассчитано все на 6 лет вперед )
 
Kirill Shushkevich:

да отскочил зеркальный уровень и должен за тормозиться на - 1.1475

У меня пока цель 1.163.
 
khorosh:
У меня пока цель 1.163.

что то многовато думаете дойдет?

 
Kirill Shushkevich:

что то многовато думаете дойдет?

Скорректировал до 1.167. Не знаю, может и не дойдёт. Разве можно на форексе что-то говорить со 100% уверенностью.) Может быть сегодняшний минимум и не обновится.
 
Vyacheslav Kornev:

че гадать? продавать рано, у кого есть покупка - держите, закроете селл-стопом. Я на д1 не торгую вообще, так показал.



Ну че ребята,  как у вас дела? 


 

после того сообщения я открыл терминал только сегодня. Конечно можно было еще пару хороших сделок совершить, но ладно.

 

кстати без этой ветки я бы и не получил прибыль, не торгую просто, робота все делаю.)

[Удален]  
Vyacheslav Kornev:

кстати без этой ветки я бы и не получил прибыль, не торгую просто, робота все делаю.)


ну сейчас пока в поддержку уткнулись, несколько раз отскочили, если рпобъют 1.48 будет открыт как по моему прогнозику

Кстати, как на Маке боты компилятся, все норм? хочу купить, но стесняюсь и не уверен что все ф-ии мт5 там будут нормально работать

 
Maxim Dmitrievsky:


ну сейчас пока в поддержку уткнулись, несколько раз отскочили, если рпобъют 1.48 будет открыт как по моему прогнозику

Кстати, как на Маке боты компилятся, все норм? хочу купить, но стесняюсь и не уверен что все ф-ии мт5 там будут нормально работать


все норм, только нет маркета и сигналов

 

 А вот это прикол, кстати, получается 1 сделкой я почти утроил депозит.. Неплоха.

1...7891011121314
Новый комментарий