Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 8
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Ребенок! Я торгую около 20 лет и все на реальных счетах, и слушать малолетку о его незнанках у меня нет никакого желания...
Я торгую 60 лет, начинал с торговли марками в школе и с детства знал какая марка в тренде.)))
А если так посмотреть?
Это движение доллара в паре с синт. евро почти за полсотни лет - развал СССР, возникновение Еврозоны, введение евро, становление Китайской экономики, войны в Афганистане, Ираке Ливии, мировой кризис - ничто особо не влияло на эти волновые движения. Т.е. в их основе видимо какие-то глубинные, мощные экономические взаимодействия, а по вашей картинке получается что сейчас в мировой экономике случилось что-то такое экстраординарное, что весь этот пятидесятилетний цикл рушится. Конечно напрочь отвергать такое нельзя, но по моему имхо, это очень маловероятно.
Все генеальное - просто! Ну что поделаешь, если я - ГЕНИЙ...
Да, на конкурсных счетах вы льете гениально )
Ну где-то мне нужно проверять свои идеи? Не на реальных же счетах?...
И при том есть повод посудачить...
Ну где-то мне нужно проверять свои идеи? Не на реальных же счетах?...
Ну-ну
Я надеюсь, что Вы еще как мин 30 лет будете вдохновлять нас своей торговлей...
Хотелось бы, только мы полагаем, а бог располагает.)
Ну где-то мне нужно проверять свои идеи? Не на реальных же счетах?...
И при том есть повод посудачить...
ну что падать то будем)
ну что падать то будем)
Для ответа на этот вопрос нужны СИГНАЛЫ, показывающие разворот тренда. Но пока таких сигналов не наблюдается...
Для ответа на этот вопрос нужны СИГНАЛЫ, показывающие разворот тренда. Но пока таких сигналов не наблюдается...
понятно.