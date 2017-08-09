Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 8

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Serqey Nikitin:
Ребенок! Я торгую около 20 лет и все на реальных счетах, и слушать малолетку о его незнанках у меня нет никакого желания...
Я торгую 60 лет, начинал с торговли марками в школе и с детства знал какая марка в тренде.)))
 
khorosh:
Я торгую 60 лет, начинал с торговли марками в школе и с детства знал какая марка в тренде.)))
Я надеюсь, что Вы еще как мин 30 лет будете вдохновлять нас своей торговлей...
 
Uladzimir Izerski:

А если так посмотреть?



Это движение доллара в паре с синт. евро почти за полсотни лет - развал СССР, возникновение Еврозоны, введение евро, становление Китайской экономики, войны в Афганистане, Ираке Ливии, мировой кризис - ничто особо не влияло на эти волновые движения. Т.е. в их основе видимо какие-то глубинные, мощные экономические взаимодействия, а по вашей картинке получается что сейчас в мировой экономике случилось что-то такое экстраординарное, что весь этот пятидесятилетний цикл рушится. Конечно напрочь отвергать такое нельзя, но по моему имхо,  это очень маловероятно.   

 
Serqey Nikitin:
Все генеальное - просто! Ну что поделаешь, если я - ГЕНИЙ...
Да, на конкурсных счетах вы льете гениально )
 
Комбинатор:
Да, на конкурсных счетах вы льете гениально )

Ну где-то мне нужно проверять свои идеи?  Не на реальных же счетах?...

И  при  том  есть повод посудачить...

 
Serqey Nikitin:

Ну где-то мне нужно проверять свои идеи?  Не на реальных же счетах?...

Ну-ну

 
Serqey Nikitin:
Я надеюсь, что Вы еще как мин 30 лет будете вдохновлять нас своей торговлей...

Хотелось бы, только мы полагаем, а бог располагает.)

Serqey Nikitin:

Ну где-то мне нужно проверять свои идеи?  Не на реальных же счетах?...

И  при  том  есть повод посудачить...

Ага, для повышения рейтинга и популярности. Свой парень, льёт как и все.)
 

ну что падать то будем)

 
Kirill Shushkevich:

ну что падать то будем)

Для ответа на этот вопрос нужны СИГНАЛЫ, показывающие разворот тренда.  Но пока таких сигналов не наблюдается...

 
Serqey Nikitin:

Для ответа на этот вопрос нужны СИГНАЛЫ, показывающие разворот тренда.  Но пока таких сигналов не наблюдается...


понятно.

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