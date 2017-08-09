Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 11

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Serqey Nikitin:
Не уважение к старшим - это юношеский максимализм, правда с возрастом проходит, но по форме - очень  грубо...
что больше прицепитсья не к чему как к юн. максимализму, учитвывя то что я далеко не юноша? :D Уважение вызывают адекватные люди, вне зависимости от возраста
 
Maxim Dmitrievsky:
  Уважение вызывают адекватные люди, вне зависимости от возраста

Здесь я с Вами  полностью  согласен...

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Serqey Nikitin:

Здесь я с Вами  полностью  согласен...

Ну так и в чем же ваша адекватность? в том что вы следуете за мифическим трендом, который мифический в части вашего незнания продолжится он или нет?

у вас получается как в ролике


 
Maxim Dmitrievsky:

Ну так и в чем же ваша адекватность? в том что вы следуете за мифическим трендом, который мифический в части вашего незнания продолжится он или нет?

Не смешите мои тапочки...

Ваше: "Нужно учитывать, что зеркальная структура сформирована и 2 ее части равны друг другу как по длине так и по времени." - мистическим даже язык не поворачивается назвать = просто БРЕДЯТИНА...

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Serqey Nikitin:

Не смешите мои тапочки...

Ваше: "Нужно учитывать, что зеркальная структура сформирована и 2 ее части равны друг другу как по длине так и по времени." - мистическим даже язык не поворачивается назвать = просто БРЕДЯТИНА...


ну имеющий глаза да увидит, это очень простая задачка, даже ребенок может увидеть банальную симметрию в волнах, которые формируются под воздействием закономерностей фрактального мира. Так же как ваше поведение фрактально и зависит от начальных условий вашего абсолютного непонимания реальности некоторых процессов. Если я покажу более сложные вещи то вы вообще ничего не поймете.

Поэтому я считаю что вы не только несостоятелен как трейдер, но и просто глуп.

 
Maxim Dmitrievsky:

ну имеющий глаза да увидит, это очень простая задачка, даже ребенок может увидеть банальную симметрию в волнах, которые формируются под воздействием закономерностей фрактального мира. Так же как ваше поведение фрактально и зависит от начальных условий вашего абсолютного непонимания реальности некоторых процессов.
После килограмма мухоморов "эта очень простая задачка" будет легко решаема любым наркоманом...
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Serqey Nikitin:
После килограмма мухоморов "эта очень простая задачка" будет легко решаема любым наркоманом...

пустозвон
 
посмотрите как индекс доллара падает с начала года
 

Ну вот, как я и предполагал на 2 странице после достижения обозначенной зоны цена пошла вниз.


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khorosh:

Ну вот, как я и предполагал на 2 странице после достижения обозначенной зоны цена пошла вниз.


да, норм резистанс там
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