Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 11
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Не уважение к старшим - это юношеский максимализм, правда с возрастом проходит, но по форме - очень грубо...
Уважение вызывают адекватные люди, вне зависимости от возраста
Здесь я с Вами полностью согласен...
Здесь я с Вами полностью согласен...
Ну так и в чем же ваша адекватность? в том что вы следуете за мифическим трендом, который мифический в части вашего незнания продолжится он или нет?
у вас получается как в ролике
Ну так и в чем же ваша адекватность? в том что вы следуете за мифическим трендом, который мифический в части вашего незнания продолжится он или нет?
Не смешите мои тапочки...
Ваше: "Нужно учитывать, что зеркальная структура сформирована и 2 ее части равны друг другу как по длине так и по времени." - мистическим даже язык не поворачивается назвать = просто БРЕДЯТИНА...
Не смешите мои тапочки...
Ваше: "Нужно учитывать, что зеркальная структура сформирована и 2 ее части равны друг другу как по длине так и по времени." - мистическим даже язык не поворачивается назвать = просто БРЕДЯТИНА...
ну имеющий глаза да увидит, это очень простая задачка, даже ребенок может увидеть банальную симметрию в волнах, которые формируются под воздействием закономерностей фрактального мира. Так же как ваше поведение фрактально и зависит от начальных условий вашего абсолютного непонимания реальности некоторых процессов. Если я покажу более сложные вещи то вы вообще ничего не поймете.
Поэтому я считаю что вы не только несостоятелен как трейдер, но и просто глуп.
ну имеющий глаза да увидит, это очень простая задачка, даже ребенок может увидеть банальную симметрию в волнах, которые формируются под воздействием закономерностей фрактального мира. Так же как ваше поведение фрактально и зависит от начальных условий вашего абсолютного непонимания реальности некоторых процессов.
После килограмма мухоморов "эта очень простая задачка" будет легко решаема любым наркоманом...
пустозвон
Ну вот, как я и предполагал на 2 странице после достижения обозначенной зоны цена пошла вниз.
Ну вот, как я и предполагал на 2 странице после достижения обозначенной зоны цена пошла вниз.