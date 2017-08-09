Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 9

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Нана начать продавать.

 
Alexander Ivanov:
Нана начать продавать.


вот я тоже буду рассматривать продажи 

 

Обьемы покупок падают изо дня в день.

Продал.


 
сегодня еще может скакнуть вверх
 
Kirill Shushkevich:

вот я тоже буду рассматривать продажи 


Рано.

 
khorosh:

Рано.


 Если сделает 1.1843 на уровне ложный пробой тогда буду рассматривать продажи.

 

че гадать? продавать рано, у кого есть покупка - держите, закроете селл-стопом. Я на д1 не торгую вообще, так показал.


 
Kirill Shushkevich:
сегодня еще может скакнуть вверх

скорее завтра

 
Kirill Shushkevich:

 Если сделает 1.1843 на уровне ложный пробой тогда буду рассматривать продажи.

После 1.1875 надо ждать разворота.
 
Vyacheslav Kornev:

скорее завтра


возможно

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