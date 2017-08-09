Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 9
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Нана начать продавать.
вот я тоже буду рассматривать продажи
Обьемы покупок падают изо дня в день.
Продал.
вот я тоже буду рассматривать продажи
Рано.
Рано.
Если сделает 1.1843 на уровне ложный пробой тогда буду рассматривать продажи.
че гадать? продавать рано, у кого есть покупка - держите, закроете селл-стопом. Я на д1 не торгую вообще, так показал.
сегодня еще может скакнуть вверх
скорее завтра
Если сделает 1.1843 на уровне ложный пробой тогда буду рассматривать продажи.
скорее завтра
возможно