Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 10

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Если по дням смотреть, то вниз не хочется и советник не разрешает.

На розовой палке притормозили, но это не повод для продаж на днях.


 

Анализ пары на графике Н2:


Сейчас откат, но генеральный тренд по-прежнему вверх.

Продолжение тренда вполне вероятно, но необходимо дождаться разворотов ВСЕХ индикаторов вверх для открытия позиции.

Но, учитывая продолжительность данного тренда, НАДЕЖНЕЕ дождаться разворота генерального тренда и открыться вниз.   Риск не всегда оправдан...

[Удален]  

Анализ пары дэйли. Никаких трендов на рынке не существует. Продолжение тренда, которого нет, уже маловероянтно, не нужно ждать никаких индикаторов для открытия позиции. Нужно учитывать, что зеркальная структура сформирована и 2 ее части равны друг другу как по длине так и по времени. Сегодня-завтра начнется коррекция, которая продлится порядка 12 дней в район 1.14800.


 
Maxim Dmitrievsky:

 Никаких трендов на рынке не существует. Продолжение тренда, которого нет, уже маловероянтно

 Я Вам сочувствую, но это Ваш выбор...  Если Ваша шиза  Вам помогает в торговле, то Вы еще не потеряны для трейдинга...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

 Я Вам сочувствую, но это Ваш выбор...  Если Ваша шиза  Вам помогает в торговле, то Вы еще не потеряны для трейдинга...

Вы еще слишком глуп, сынка, и ментально не зрел для трейдинга, в не зависимости от того сколько вам биологических годочков :)

И завтра на нонфармах рынок в очередной раз вам это докажет :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Вы еще слишком глуп, сынка, и ментально не зрел для трейдинга, в не зависимости от того сколько вам биологических годочков :)

Не стоило так сильно обижаться на правду - " на обиженных воду возят" ,  да и выглядишь ты при этом достаточно глупо...
[Удален]  
Serqey Nikitin:
Не стоило так сильно обижаться на правду - " на обиженных воду возят" ,  да и выглядишь ты при этом достаточно глупо...
Я не обижаюсь ни на кого и никогда :) особенно на глупых человечков
 
Maxim Dmitrievsky:
Я не обижаюсь ни на кого и никогда :) особенно на глупых человечков
И оправдываться тоже глупо...
[Удален]  
Serqey Nikitin:
И оправдываться тоже глупо...
Ну я же не говорю что вам вообще глупо находиться на этом форуме, т.к. никакой полезной инфы вы обществу не несете, кроме своего сыплющегося песка и нереализованных детских фантазий
 
Maxim Dmitrievsky:
Ну я же не говорю что вам вообще глупо находиться на этом форуме, т.к. никакой полезной инфы вы обществу не несете, кроме своего сыплющегося песка и нереализованных детских фантазий
Не уважение к старшим - это юношеский максимализм, правда с возрастом проходит, но по форме - очень  грубо...
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