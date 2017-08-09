Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 10
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Если по дням смотреть, то вниз не хочется и советник не разрешает.
На розовой палке притормозили, но это не повод для продаж на днях.
Анализ пары на графике Н2:
Сейчас откат, но генеральный тренд по-прежнему вверх.
Продолжение тренда вполне вероятно, но необходимо дождаться разворотов ВСЕХ индикаторов вверх для открытия позиции.
Но, учитывая продолжительность данного тренда, НАДЕЖНЕЕ дождаться разворота генерального тренда и открыться вниз. Риск не всегда оправдан...
Анализ пары дэйли. Никаких трендов на рынке не существует. Продолжение тренда, которого нет, уже маловероянтно, не нужно ждать никаких индикаторов для открытия позиции. Нужно учитывать, что зеркальная структура сформирована и 2 ее части равны друг другу как по длине так и по времени. Сегодня-завтра начнется коррекция, которая продлится порядка 12 дней в район 1.14800.
Никаких трендов на рынке не существует. Продолжение тренда, которого нет, уже маловероянтно
Я Вам сочувствую, но это Ваш выбор... Если Ваша шиза Вам помогает в торговле, то Вы еще не потеряны для трейдинга...
Я Вам сочувствую, но это Ваш выбор... Если Ваша шиза Вам помогает в торговле, то Вы еще не потеряны для трейдинга...
Вы еще слишком глуп, сынка, и ментально не зрел для трейдинга, в не зависимости от того сколько вам биологических годочков :)
И завтра на нонфармах рынок в очередной раз вам это докажет :)
Вы еще слишком глуп, сынка, и ментально не зрел для трейдинга, в не зависимости от того сколько вам биологических годочков :)
Не стоило так сильно обижаться на правду - " на обиженных воду возят" , да и выглядишь ты при этом достаточно глупо...
Я не обижаюсь ни на кого и никогда :) особенно на глупых человечков
И оправдываться тоже глупо...
Ну я же не говорю что вам вообще глупо находиться на этом форуме, т.к. никакой полезной инфы вы обществу не несете, кроме своего сыплющегося песка и нереализованных детских фантазий