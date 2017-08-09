Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 2
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Я рад, что у Вас такая рискованная стратегия работает...
Но меня интересуют более надежные стратегии, чем "разнонаправленные сделки".
Вы искренне заблуждаетесь. Риски, на самом деле гораздо меньше чем в Ваших более надежных стратегиях.
Однако не буду Вас отвлекать.
пора паре в низы пойти часовик сигналит)
Может скоро развернуться вниз, если не пробьёт уровень. На предстоящей неделе уровень может быть достигнут, а там посмотрим, как поведёт себя цена.
Однако не буду Вас отвлекать.
Это Вы ТОНКО подметили...
...Успехов и Процветания!
Может скоро развернуться вниз, если не пробьёт уровень.
А "уровень" Вы НАРИСОВАЛИ на трезвую голову?...
Все эти уровни - плод ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ - "что вижу, то и пою"... к рынку не имеют ни какого отношения...
А "уровень" Вы НАРИСОВАЛИ на трезвую голову?...
Все эти уровни - плод ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ - "что вижу, то и пою"... к рынку не имеют ни какого отношения...
Если развернётся на этом уровне, то что скажете?
Я скажу простую вещь: Вместо того, чтобы отслеживать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РАЗВОРОТЫ тренда, Вы занимаетесь РИСОВАНИЕМ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ, никак не связанных с ТЕКУЩЕМ состоянием рынка... И зачем Вам это нужно?
Я скажу простую вещь: Вместо того, чтобы отслеживать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РАЗВОРОТЫ тренда, Вы занимаетесь РИСОВАНИЕМ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ, никак не связанных с ТЕКУЩЕМ состоянием рынка... И зачем Вам это нужно?
Вот я и отслеживаю действительные развороты тренда. На этом уровне было два разворота тренда. А уровень лишь фиксирует в какой зоне происходили эти развороты.
Да, я Вас понимаю! Но Вам не кажется, что Ваша система - не рациональна...?