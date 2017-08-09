Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 2

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Serqey Nikitin:

Я рад, что у Вас такая рискованная стратегия работает...

Но меня интересуют более надежные стратегии, чем "разнонаправленные сделки".

Вы искренне заблуждаетесь. Риски, на самом деле гораздо меньше чем в Ваших более надежных стратегиях.

Однако не буду Вас отвлекать.

 
Serqey Nikitin:
  • 12% Вверх
    (1)
  • 38% Вниз
    (3)
  • 50% Мой вариант...
    (4)

пора паре в низы пойти  часовик сигналит)

 

Может скоро развернуться вниз, если не пробьёт уровень. На предстоящей неделе уровень может быть достигнут, а там посмотрим, как поведёт себя цена.


 
Yuriy Asaulenko:

Однако не буду Вас отвлекать.

Это Вы ТОНКО подметили...

...Успехов и Процветания!

 
khorosh:

Может скоро развернуться вниз, если не пробьёт уровень.

А "уровень"  Вы НАРИСОВАЛИ на трезвую голову?...

Все эти уровни - плод ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ - "что вижу, то и пою"...  к рынку не имеют ни какого отношения...

 
Serqey Nikitin:

А "уровень"  Вы НАРИСОВАЛИ на трезвую голову?...

Все эти уровни - плод ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ - "что вижу, то и пою"...  к рынку не имеют ни какого отношения...

Я почти не пью, максимум бутылку(0.5) пива с рыбкой один раз в неделю. Если развернётся на этом уровне, то что скажете?
 
khorosh:
  Если развернётся на этом уровне, то что скажете?

Я скажу простую вещь: Вместо того, чтобы отслеживать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РАЗВОРОТЫ тренда, Вы занимаетесь РИСОВАНИЕМ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ, никак не связанных с ТЕКУЩЕМ состоянием рынка...  И зачем Вам это нужно?


 
Serqey Nikitin:

Я скажу простую вещь: Вместо того, чтобы отслеживать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РАЗВОРОТЫ тренда, Вы занимаетесь РИСОВАНИЕМ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ, никак не связанных с ТЕКУЩЕМ состоянием рынка...  И зачем Вам это нужно?

Вот я и отслеживаю  действительные развороты тренда. На этом уровне было два разворота тренда. А уровень лишь фиксирует в какой зоне происходили эти развороты.
 
khorosh:
Вот я и отслеживаю  действительные развороты тренда. На этом уровне было два разворота тренда. А уровень лишь фиксирует в какой зоне происходили эти развороты.
Да, я Вас понимаю!  Но Вам не кажется, что Ваша система - не рациональна...?
 
Serqey Nikitin:
Да, я Вас понимаю!  Но Вам не кажется, что Ваша система - не рациональна...?
Это не моя система, уровни не я придумал, их используют многие трейдеры. А что говорит ваша система? Куда пойдёт евра в августе?
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