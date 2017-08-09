Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD...

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Выбор варианта - очень субъективное действо,  зависящее от ОЧЕНЬ многих факторов...



 

пойдем на восток.

 
Vyacheslav Kornev:

пойдем на восток.

Лишь бы двигалась, а куда не имеет значения.
 
Yuriy Asaulenko:
Лишь бы двигалась, а куда не имеет значения.

Мудро, если это мнение не завязано с получением прибыли...

 

1.20-1.25 потом откат до 1.13-1.15 за пару месяцев

кто в шортах - тот будет растить лося


это всего лишь мое мнение, не более того

 
Serqey Nikitin:

Мудро, если это мнение не завязано с получением прибыли...

Оч даже завязано.)) Кто как, а я спекуляциями занимаюсь, а не инвестициями - неважно куда, шорт или лонг мне без разницы. Куда пойдет, туда и будем играть. Чего гадать-то? 
 
trader781:

1.20-1.25 потом откат до 1.13-1.15 за пару месяцев

кто в шортах - тот будет растить лося

Не думаю, что это рационально, так очень большой разбег в цифрах - таких стопов не бывает, но мы же работаем с реальными стопами...?

 
Yuriy Asaulenko:
Оч даже завязано.)) Кто как, а я спекуляциями занимаюсь, а не инвестициями - неважно куда, шорт или лонг мне без разницы. Куда пойдет, туда и будем играть. Чего гадать-то? 
Да, Вы правы - это называется СКАЛЬПИНГ...   Вот только НАДЕЖНОСТЬЮ такая стратегия не обладает, и в этом случае - риски ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ...
 
Serqey Nikitin:
Да, Вы правы - это называется СКАЛЬПИНГ...   Вот только НАДЕЖНОСТЬЮ такая стратегия не обладает, и в этом случае - риски ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ...

Откуда Вы это взяли? Сказал кто? Не верьте.

1. Скальпинг исключительно надежная стратегия.

2. На Форекс скальпинга не может быть. По самому определению скальпинга.

3. Я занимаюсь интрадеем. Это всего несколько разнонаправленных сделок в день.

 
Yuriy Asaulenko:

3. Я занимаюсь интрадеем. Это всего несколько разнонаправленных сделок в день.

Я рад, что у Вас такая рискованная стратегия работает...

Но меня интересуют более надежные стратегии, чем "разнонаправленные сделки".

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