Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD...
пойдем на восток.
пойдем на восток.
Лишь бы двигалась, а куда не имеет значения.
Мудро, если это мнение не завязано с получением прибыли...
1.20-1.25 потом откат до 1.13-1.15 за пару месяцев
кто в шортах - тот будет растить лося
это всего лишь мое мнение, не более того
Мудро, если это мнение не завязано с получением прибыли...
1.20-1.25 потом откат до 1.13-1.15 за пару месяцев
кто в шортах - тот будет растить лося
Не думаю, что это рационально, так очень большой разбег в цифрах - таких стопов не бывает, но мы же работаем с реальными стопами...?
Оч даже завязано.)) Кто как, а я спекуляциями занимаюсь, а не инвестициями - неважно куда, шорт или лонг мне без разницы. Куда пойдет, туда и будем играть. Чего гадать-то?
Да, Вы правы - это называется СКАЛЬПИНГ... Вот только НАДЕЖНОСТЬЮ такая стратегия не обладает, и в этом случае - риски ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ...
Откуда Вы это взяли? Сказал кто? Не верьте.
1. Скальпинг исключительно надежная стратегия.
2. На Форекс скальпинга не может быть. По самому определению скальпинга.
3. Я занимаюсь интрадеем. Это всего несколько разнонаправленных сделок в день.
3. Я занимаюсь интрадеем. Это всего несколько разнонаправленных сделок в день.
Я рад, что у Вас такая рискованная стратегия работает...
Но меня интересуют более надежные стратегии, чем "разнонаправленные сделки".
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