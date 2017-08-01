Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 124
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Будет интересно, если после такой шикарной нервотрёпки возьмёт TP ))
А что, есть шансы.
Очень мало)
Не хватило 2пп для закрытия по стопауту
Vitaly Muzichenko:
Не хватило 2пп для закрытия по стопауту
Ну, в этом вся прелесть. "Чтобы душа свернулась и развернулась".
А исходя из каких соображений был вход, если не секрет? Вроде как против вялого восходящего тренда... Или была уверенность, что цена уже устаканилась под уровнем (где SL) после падения?
Ну, в этом вся прелесть. "Чтобы душа свернулась и развернулась".
А исходя из каких соображений был вход, если не секрет? Вроде как против вялого восходящего тренда... Или была уверенность, что цена уже устаканилась под уровнем (где SL) после падения?
Уровни. Была проторговка, много шпилек, вот и сделал вход
Всё, вафли
Всё, вафли
вафли?
Всё, вафли
Виталий, как так, хах, я что на 3 месте теперь, я уж и не думал)
Подводим итоги завершившегося Июльского чемпионата
В первой номинации победил Alexandr Murzin
Вторая номинация достаётся Denis Chugrin
Огромная благодарность MetaQuotes Software Corp , за предоставление своих ресурсов ,для проведения чемпионата пользователей MQL5.community
Спасибо,за поддержку проекта - спонсорам Июльского состязания Vitaly Muzichenko , Vladislav Andruschenko . Да не зарастёт тропа спонсоров последующих чемпионатов, воздастся им хорошим профитом за благое дело !
Прошу победителей ,сбросить мне в личку ,данные, для отправки кубков .
Поздравляю Александра и Дениса. Приятно разделить с вами пьедестал.)
Спасибо ) Скоро новый чемпионат августа !
Спасибо ) Скоро новый чемпионат августа !
Уже сентября =)