Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 124

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Serhii Shevchuk:

Будет интересно, если после такой шикарной нервотрёпки возьмёт TP ))

А что, есть шансы.

Очень мало)

Не хватило 2пп для закрытия по стопауту


 

Vitaly Muzichenko:

Не хватило 2пп для закрытия по стопауту

Ну, в этом вся прелесть. "Чтобы душа свернулась и развернулась".

А исходя из каких соображений был вход, если не секрет? Вроде как против вялого восходящего тренда... Или была уверенность, что цена уже устаканилась под уровнем (где SL) после падения?

 
Serhii Shevchuk:

Ну, в этом вся прелесть. "Чтобы душа свернулась и развернулась".

А исходя из каких соображений был вход, если не секрет? Вроде как против вялого восходящего тренда... Или была уверенность, что цена уже устаканилась под уровнем (где SL) после падения?

Уровни. Была проторговка, много шпилек, вот и сделал вход

 

Всё, вафли


 
Vitaly Muzichenko:

Всё, вафли



вафли?
 
Vitaly Muzichenko:

Всё, вафли



Виталий, как так, хах, я что на 3 месте теперь, я уж и не думал)

 
Поздравляю Александра и Дениса. Приятно разделить с вами пьедестал.)
 

Подводим итоги завершившегося Июльского чемпионата 

В первой номинации победил Alexandr Murzin

Вторая номинация достаётся Denis Chugrin 


Огромная благодарность MetaQuotes Software Corp  , за предоставление своих ресурсов ,для проведения чемпионата пользователей  MQL5.community 

Спасибо,за поддержку проекта - спонсорам Июльского состязания Vitaly Muzichenko  , Vladislav Andruschenko . Да не зарастёт тропа спонсоров последующих чемпионатов, воздастся им хорошим профитом за благое дело !

Прошу победителей ,сбросить мне в личку ,данные, для отправки кубков .

 
Vyacheslav Kornev:
Поздравляю Александра и Дениса. Приятно разделить с вами пьедестал.)

Спасибо ) Скоро новый чемпионат августа !

 
Denis Chugrin:

Спасибо ) Скоро новый чемпионат августа !

Уже сентября =)

Contest №4 Real Cent-account: 04.09.2017 — 29.09.2017
Contest №4 Real Cent-account: 04.09.2017 — 29.09.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 29.09.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
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