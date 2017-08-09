Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 3

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khorosh:
Это не моя система, уровни не я придумал, их используют многие трейдеры.

Я надеюсь, что думать и анализировать Вас не заставляют "МНОГИЕ ТРЕЙДЕРЫ"...   Да и собственное мнение по такому важному вопросу необходимо иметь, не смотря на "многих трейдеров"...

[Удален]  

Ваше мнение: что автор топика имел в виду?

1. автор хотел показать свой индикатор

2. автору нравится словосочетание "перспективное направление"

3. на рынке не существует инвестиционных горизонтов

 
Maxim Dmitrievsky:

Ваше мнение: что автор топика имел в виду?

1. автор хотел показать свой индикатор

2. автору нравится словосочетание "перспективное направление"

3. на рынке не существует инвестиционных горизонтов

Вы забыли добавить: Показать НЕКОТОРЫМ Трейдерам перспективные направления в трейдинге, хотя это словосочетание воспринимается некоторыми коллегами не совсем адекватно...
[Удален]  
Serqey Nikitin:
Вы забыли добавить: Показать НЕКОТОРЫМ Трейдерам перспективные направления в трейдинге, хотя это словосочетание воспринимается некоторыми коллегами не совсем адекватно...

4. что имел, то и в виду
 
Maxim Dmitrievsky:

4. что имел, то и в виду

Да понятно: "Что вижу - то и пою!"...., просто от Вас этого не ожидал...

 
Serqey Nikitin:

Я надеюсь, что думать и анализировать Вас не заставляют "МНОГИЕ ТРЕЙДЕРЫ"...   Да и собственное мнение по такому важному вопросу необходимо иметь, не смотря на "многих трейдеров"...

Я достаточно ясно выразил своё мнение, это не мнение многих трейдеров, это моё личное мнение. А то, что для анализа я использовал уровни, которые используют многие, то думаю это не преступление.)
 
Serqey Nikitin:

Не думаю, что это рационально, так очень большой разбег в цифрах - таких стопов не бывает, но мы же работаем с реальными стопами...?


не думаю что для такого движения нужен стоп. Или люди подходят к компьютеру максимум раз в месяц?

или может наоборот, ожидается ответ "ровно во вторник 1 августа  в 9 утра цена дойдет до 1.15000"

 

Может отбиться от границы канала и уйти вниз. Может...если захочет

**

 
khorosh:
Я достаточно ясно выразил своё мнение, это не мнение многих трейдеров, это моё личное мнение. А то, что для анализа я использовал уровни, которые используют многие, то думаю это не преступление.)

Здесь не идет разговор о каких-то преступлениях...

Просто необходимо понимать причинно- следственные связи между рисованием прямых линий и самим рынком....

Если бы Ваши действия отражали эту связь, то вопросов бы ВООБЩЕ не было... Но такой связи просто не существует, кроме Вашего богатого воображения...

 
Serqey Nikitin:

Здесь не идет разговор о каких-то преступлениях...

Просто необходимо понимать причинно- следственные связи между рисованием прямых линий и самим рынком....

Если бы Ваши действия отражали эту связь, то вопросов бы ВООБЩЕ не было... Но такой связи просто не существует, кроме Вашего богатого воображения...

Если вы так настроены принимать любые прогнозы в штыки, критикуя методы, которые при этом использовались, то для чего вы открыли эту ветку?
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