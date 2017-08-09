Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 3
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Это не моя система, уровни не я придумал, их используют многие трейдеры.
Я надеюсь, что думать и анализировать Вас не заставляют "МНОГИЕ ТРЕЙДЕРЫ"... Да и собственное мнение по такому важному вопросу необходимо иметь, не смотря на "многих трейдеров"...
Ваше мнение: что автор топика имел в виду?
1. автор хотел показать свой индикатор
2. автору нравится словосочетание "перспективное направление"
3. на рынке не существует инвестиционных горизонтов
Ваше мнение: что автор топика имел в виду?
1. автор хотел показать свой индикатор
2. автору нравится словосочетание "перспективное направление"
3. на рынке не существует инвестиционных горизонтов
Вы забыли добавить: Показать НЕКОТОРЫМ Трейдерам перспективные направления в трейдинге, хотя это словосочетание воспринимается некоторыми коллегами не совсем адекватно...
4. что имел, то и в виду
4. что имел, то и в виду
Да понятно: "Что вижу - то и пою!"...., просто от Вас этого не ожидал...
Я надеюсь, что думать и анализировать Вас не заставляют "МНОГИЕ ТРЕЙДЕРЫ"... Да и собственное мнение по такому важному вопросу необходимо иметь, не смотря на "многих трейдеров"...
Не думаю, что это рационально, так очень большой разбег в цифрах - таких стопов не бывает, но мы же работаем с реальными стопами...?
не думаю что для такого движения нужен стоп. Или люди подходят к компьютеру максимум раз в месяц?
или может наоборот, ожидается ответ "ровно во вторник 1 августа в 9 утра цена дойдет до 1.15000"
Может отбиться от границы канала и уйти вниз. Может...если захочет
**
Я достаточно ясно выразил своё мнение, это не мнение многих трейдеров, это моё личное мнение. А то, что для анализа я использовал уровни, которые используют многие, то думаю это не преступление.)
Здесь не идет разговор о каких-то преступлениях...
Просто необходимо понимать причинно- следственные связи между рисованием прямых линий и самим рынком....
Если бы Ваши действия отражали эту связь, то вопросов бы ВООБЩЕ не было... Но такой связи просто не существует, кроме Вашего богатого воображения...
Здесь не идет разговор о каких-то преступлениях...
Просто необходимо понимать причинно- следственные связи между рисованием прямых линий и самим рынком....
Если бы Ваши действия отражали эту связь, то вопросов бы ВООБЩЕ не было... Но такой связи просто не существует, кроме Вашего богатого воображения...